Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Risiken hoher Kurssteigerungen

Auf den folgenden Seiten zeigen wir deshalb, in welchen aktiven Fonds und ETFs Safran SA hoch gewichtet ist. Aber auch hier gilt wie bei allen Investments: Als Anleger sollte man sich genau überlegen, ob und wie stark sie in Trendthemen investieren möchte – denn Trends können sich naturgemäß ändern. Auch bei der Übersicht zeigt sich: Manche der hier vorgestellten Fonds verfügen nur über ein sehr überschaubares Volumen – bei solchen besteht ein höheres Risiko, dass diese irgendwann liquidiert werden.

Mit Fonds und ETFs sind Anleger bei Kursverlusten eines einzelnen Unternehmens aber zumindest deutlich besser abgesichert als dies bei einem Investment in die einzelne Aktie der Fall wäre.

Stand aller Daten: 15. April 2025

Xtrackers CAC 40 ETF 1D

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Sektor: Aktienfonds All Cap Frankreich

Aktienfonds All Cap Frankreich Auflegung: 10.07.2008

10.07.2008 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A.

DWS Investment S.A. ISIN: LU0322250985

LU0322250985 Performance YTD: -3,63%

-3,63% Performance 3 Jahre: 17,99%

17,99% Performance 5 Jahre: 81,03%

81,03% Sharpe Ratio 1 Jahr: -0,44

-0,44 Sum. lfd. Kosten: 0,21%

0,21% Tracking Error 1 Jahr: 2,33

2,33 Volatilität 1 Jahr: 12,70%

12,70% Volumen in Mio. EUR: 122

122 Währung: EUR

Anteil Safran: 4,97 Prozent

Kurzbeschreibung: Das Anlageziel des ETFs besteht darin, die Wertentwicklung des CAC 40 Index abzubilden. Dieser umfässt die 40 größten und am häufigsten gehandelten Unternehmen, die an der Pariser Euronext-Börse notiert sind. Die 40 Unternehmen werden anhand des höchsten Gesamtwerts an frei verfügbaren Aktien im Vergleich zu anderen Unternehmen an der Wertpapierbörse ausgewählt. Die Zusammensetzung und Gewichtung des Index wird regelmäßig überprüft und angepasst.

CAC 40 THEAM Easy ETF

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Sektor: Aktienfonds All Cap Frankreich

Aktienfonds All Cap Frankreich Auflegung: 07.03.2005

07.03.2005 Fondsgesellschaft: BNP Paribas Asset Management Europe

BNP Paribas Asset Management Europe ISIN: FR0010150458

FR0010150458 Performance YTD: -2,88%

-2,88% Performance 3 Jahre: 19,71%

19,71% Performance 5 Jahre: 81,30%

81,30% Sharpe Ratio 1 Jahr: -0,27

-0,27 Sum. lfd. Kosten: 0,33%

0,33% Tracking Error 1 Jahr: 2,58

2,58 Volatilität 1 Jahr: 13,46%

13,46% Volumen in Mio. EUR: 213

213 Währung: EUR

Anteil Safran: 5,01 Prozent

Kurzbeschreibung: Anlageziel des Fonds ist, den CAC 40 (R) Index so nah wie möglich nachzubilden. Der Index ist ein französischer Aktienindex, der die 40 umsatzstärksten französischen Aktiengesellschaften umfasst. Um sein Ziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in die im Index vertretenen Aktien.

Blackrock Global Funds - Euro-Markets Fund E2 EUR

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Sektor: Aktienfonds All Cap Euroland

Aktienfonds All Cap Euroland Auflegung: 23.09.1999

23.09.1999 Fondsgesellschaft: Blackrock (Luxembourg) S.A.

Blackrock (Luxembourg) S.A. ISIN: LU0093503141

LU0093503141 Performance YTD: -8,76%

-8,76% Performance 3 Jahre: 12,65%

12,65% Performance 5 Jahre: 56,86%

56,86% Sharpe Ratio 1 Jahr: -0,15

-0,15 Sum. lfd. Kosten: 2,39%

2,39% Tracking Error 1 Jahr: 4,32

4,32 Volatilität 1 Jahr: 11,64%

11,64% Volumen in Mio. EUR: 1767

1767 Währung: EUR

Anteil Safran: 5,17 Prozent

Kurzbeschreibung: Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Maximierung der Rendite an. Dabei werden die Grundsätze für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) berücksichtigt. Der Fonds legt mindestens 70 Prozent seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (zum Beispiel Aktien) von Unternehmen mit Sitz in Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) an, die an der Wirtschafts- und Währungsunion der Europäischen Union (EWWU) teilnehmen.

CT (Lux) Pan European Focus 1GP GBP

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Sektor: Aktienfonds All Cap Europa

Aktienfonds All Cap Europa Auflegung: 08.05.2006

08.05.2006 Fondsgesellschaft: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Threadneedle Management Luxembourg S.A. ISIN: LU1829335204

LU1829335204 Performance YTD: -9,90%

-9,90% Performance 3 Jahre: 10,65%

10,65% Performance 5 Jahre: 57,94%

57,94% Sharpe Ratio 1 Jahr: -0,05

-0,05 Sum. lfd. Kosten: 2,01%

2,01% Tracking Error 1 Jahr: 5,10

5,10 Volatilität 1 Jahr: 10,23%

10,23% Volumen in Mio. EUR: 44

44 Währung: GBP

Anteil Safran: 5,20 Prozent

Kurzbeschreibung: Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung von Erträgen, verbunden mit Kapitalwachstumspotenzial, mittels eines Portfolios aus Aktien von Unternehmen in Europa. Das Portfolio investiert vornehmlich in Aktienwerte von Unternehmen mit Sitz beziehungsweise wesentlicher Geschäftstätigkeit in Europa.

iShares Global Aerospace & Defence ETF USD Acc

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Sektor: Aktienfonds Industrie Welt

Aktienfonds Industrie Welt Auflegung: 01.02.2024

01.02.2024 Fondsgesellschaft: Blackrock Asset Management Ireland Limited

Blackrock Asset Management Ireland Limited ISIN: IE000U9ODG19

IE000U9ODG19 Performance YTD: -1,63%

-1,63% Performance 3 Jahre: -

- Performance 5 Jahre: -

- Sharpe Ratio 1 Jahr: 1,26

1,26 Sum. lfd. Kosten: 0,41%

0,41% Tracking Error 1 Jahr: 11,04

11,04 Volatilität 1 Jahr: 13,71%

13,71% Volumen in Mio. EUR: 110

110 Währung: USD

Anteil Safran: 5,27 Prozent

Kurzbeschreibung: Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapital- und Ertragsrenditen die Erzielung einer Gesamtrendite an, welche die Rendite des S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Index ist nach der freefloat-bereinigten Marktkapitalisierung gewichtet und umfasst Eigenkapitalinstrumente von Unternehmen aus Industrieländern, die im S&P Global Broad Market Index enthalten sind und gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Luft- und Raumfahrt und Verteidigung angehören.

Deka Stoxx Europe Strong Growth 20 ETF

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Sektor: Aktienfonds All Cap Europa

Aktienfonds All Cap Europa Auflegung: 14.03.2008

14.03.2008 Fondsgesellschaft: Deka Investment

Deka Investment ISIN: DE000ETFL037

DE000ETFL037 Performance YTD: -12,15%

-12,15% Performance 3 Jahre: -25,68%

-25,68% Performance 5 Jahre: 12,24%

12,24% Sharpe Ratio 1 Jahr: -1,06

-1,06 Sum. lfd. Kosten: 0,80%

0,80% Tracking Error 1 Jahr: 11,98

11,98 Volatilität 1 Jahr: 18,14%

18,14% Volumen in Mio. EUR: 210

210 Währung: EUR

Anteil Safran: 5,40 Prozent

Kurzbeschreibung: Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des Stoxx Europe Strong Growth 20 (Preisindex). Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation).

Amundi CAC 40 ESG ETF DR

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Sektor: Aktienfonds All Cap Frankreich

Aktienfonds All Cap Frankreich Auflegung: 14.02.2018

14.02.2018 Fondsgesellschaft: Amundi Luxembourg S.A.

Amundi Luxembourg S.A. ISIN: LU1681046931

LU1681046931 Performance YTD: -3,67%

-3,67% Performance 3 Jahre: 19,97%

19,97% Performance 5 Jahre: 83,58%

83,58% Sharpe Ratio 1 Jahr: -0,27

-0,27 Sum. lfd. Kosten: 0,38%

0,38% Tracking Error 1 Jahr: 2,93

2,93 Volatilität 1 Jahr: 13,32%

13,32% Volumen in Mio. EUR: 805

805 Währung: EUR

Anteil Safran: 5,49 Prozent

Kurzbeschreibung: Der Amundi CAC 40 ESG ETF ermöglicht es den Anlegern, von einem Engagement in den 40 führenden Aktien des französischen Marktes zu profitieren, die eine starke Umwelt-, Sozial- und Governance-Praxis aus dem CAC Large 60 Index aufweisen.

iShares Stoxx Europe 600 Industrial Goods & Services ETF

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Sektor: Aktienfonds Industrie Europa

Aktienfonds Industrie Europa Auflegung: 08.07.2002

08.07.2002 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Deutschland

BlackRock Asset Management Deutschland ISIN: DE000A0H08J9

DE000A0H08J9 Performance YTD: -3,47%

-3,47% Performance 3 Jahre: 31,59%

31,59% Performance 5 Jahre: 105,49%

105,49% Sharpe Ratio 1 Jahr: 0,60

0,60 Sum. lfd. Kosten: 0,48%

0,48% Tracking Error 1 Jahr: 3,94

3,94 Volatilität 1 Jahr: 12,19%

12,19% Volumen in Mio. EUR: 250

250 Währung: EUR

Anteil Safran: 5,55 Prozent

Kurzbeschreibung: Der Fonds bildet die Wertentwicklung des Stoxx Europe 600 Industrial Goods & Services (Preisindex) möglichst genau ab. Der Index misst die Wertentwicklung des Europäischen Industriegütersektors gemäß der Definition der Industry Classification Benchmark (ICB). Er ist ein Teil des Stoxx Europe 600 Index, welcher 600 der größten Aktien aus 18 europäischen Ländern umfasst.

Wisdomtree Europe Defence ETF

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Sektor: Aktienfonds Industrie Europa

Aktienfonds Industrie Europa Auflegung: 04.03.2025

04.03.2025 Fondsgesellschaft: Wisdomtree Management Limited

Wisdomtree Management Limited ISIN: IE0002Y8CX98

IE0002Y8CX98 Performance YTD: -

- Performance 3 Jahre: -

- Performance 5 Jahre: -

- Sharpe Ratio 1 Jahr: -

- Sum. lfd. Kosten: 0,41%

0,41% Tracking Error 1 Jahr: -

- Volatilität 1 Jahr: -

- Volumen in Mio. EUR: 628

628 Währung: EUR

Anteil Safran: 5,63 Prozent

Kurzbeschreibung: Der Fonds strebt die Nachbildung der Kurs- und Renditeentwicklung des Wisdomtree Europe Defence Index vor Gebühren und Aufwendungen an. Der Index soll die Wertentwicklung von europäischen Unternehmen im Verteidigungssektor abbilden. Unternehmen, die mit Waffen im Zusammenhang stehen, die gemäß internationalem Recht verboten sind, wie Streumunition, Antipersonenminen sowie biologische und chemische Waffen, sollen ausgeschlossen werden.

ODDO BHF Avenir Euro CI-EUR

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Sektor: Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland

Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland Auflegung: 05.12.2005

05.12.2005 Fondsgesellschaft: ODDO BHF Asset Management SAS

ODDO BHF Asset Management SAS ISIN: FR0010247783

FR0010247783 Performance YTD: -10,13%

-10,13% Performance 3 Jahre: -8,38%

-8,38% Performance 5 Jahre: 16,58%

16,58% Sharpe Ratio 1 Jahr: -1,21

-1,21 Sum. lfd. Kosten: 1,39%

1,39% Tracking Error 1 Jahr: 5,30

5,30 Volatilität 1 Jahr: 11,71%

11,71% Volumen in Mio. EUR: 388

388 Währung: EUR

Anteil Safran: 5,75 Prozent

Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs, wobei er seinen Referenzindikator, den MSCI EMU SMID CAP (Net Return), unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien übertreffen soll. Das Investmentuniversum des Fonds besteht aus den Aktien, die Bestandteil des MSCI EMU SMID CAP sind, sowie aus anderen Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Eurozone haben und deren Marktkapitalisierung zwischen 500 Millionen und 10 Milliarden Euro liegt. Der Fonds bevorzugt Unternehmen, die über einen deutlichen Wettbewerbsvorteil verfügen und an Märkten mit hohen Eintrittsbarrieren aktiv sind.

ODDO BHF Avenir Europe DR-EUR

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Sektor: Aktienfonds Small & Mid Cap Europa

Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Auflegung: 27.12.2012

27.12.2012 Fondsgesellschaft: ODDO BHF Asset Management SAS

ODDO BHF Asset Management SAS ISIN: FR0011380070

FR0011380070 Performance YTD: -10,66%

-10,66% Performance 3 Jahre: -11,14%

-11,14% Performance 5 Jahre: 5,41%

5,41% Sharpe Ratio 1 Jahr: -1,03

-1,03 Sum. lfd. Kosten: 2,48%

2,48% Tracking Error 1 Jahr: 5,93

5,93 Volatilität 1 Jahr: 13,03%

13,03% Volumen in Mio. EUR: 1281

1281 Währung: EUR

Anteil: Safran: 5,76 Prozent

Kurzbeschreibung: Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs, wobei er seinen Referenzindikator, den MSCI Europe Smid Cap (Net Return) EUR, übertreffen und dabei ESG-Kriterien berücksichtigen soll. Der Fonds ist dauerhaft zu 75 bis 100 Prozent seines Vermögens in Aktien von Emittenten investiert, die ihren Sitz in einem Land des Europäischen Wirtschaftsraums oder einem europäischen OECD-Mitgliedstaat haben. Der Fonds besteht vorwiegend aus Aktien von Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zwischen 500 Millionen und 10 Milliarden Euro liegt.