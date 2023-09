Wer in Deutschland arbeitet, zahlt auch in die deutsche Rentenkasse ein - unabhängig von seiner Staatsangehörigkeit. Im Gegenzug haben all diese Menschen im Rentenalter Anspruch auf eine gesetzliche Rente aus Deutschland. Auch deutsche Staatsbürger, die ihren Ruhestand im Ausland verbringen, bekommen weiterhin ihre gesetzliche Rente.

Derzeit sind laut Deutscher Rentenversicherung Bund (DRV) 7.237.000 ausländische Bürger in Deutschland gesetzlich rentenversichert. Die DRV zahlt nach eigenen Angaben jährlich knapp 1,8 Millionen Renten in über 150 Länder der Welt. Mit knapp 1,5 Millionen entfällt der Großteil davon auf ausländische Staatsangehörige, die durch ihre Beitragszahlungen an die Deutsche Rentenversicherung Rentenansprüche erworben haben. Der Rest geht an Deutsche, die vorübergehend oder dauerhaft im Ausland leben.

Neben Altersrenten können auch Erwerbsminderungs- und Witwenrenten im Ausland gezahlt werden. „Einzige Ausnahme: Sie erhalten bisher eine Erwerbsminderungsrente nicht nur aus medizinischen Gründen, sondern, weil der Arbeitsmarkt in Deutschland für Sie verschlossen ist“, heißt es von DRV. In diesem Fall könne es zu Einschränkungen kommen.

Unter Umständen ist die Auslandsrente niedriger

Außerdem kann sich bei Deutschen, die ihre Rente im Ausland beziehen wollen, die Rentenhöhe ändern. Dies hängt davon ab,

ob Sie nur vorübergehend im Ausland sind oder dauerhaft umziehen,

in welchem Land Sie zukünftig leben möchten und

ob ausländische Zeiten bei der deutschen Rentenberechnung berücksichtigt wurden.

Bei den ausländischen Arbeitnehmern, die derzeit in Deutschland rentenversichert sind, handelt es sich hauptsächlich um türkische Staatsbürger: Mehr als eine Million von ihnen arbeiten derzeit in Deutschland und zahlen in die deutsche Rentenkasse ein. Es folgen die Polen (581.000), die Rumänen (481.000) und die Italiener (343.000).

Italiener beziehen am häufigsten Rente aus Deutschland

Unter den Ausländern, die Renten aus Deutschland beziehen, stehen die Italiener indes an erster Stelle (353.668), gefolgt von Spaniern (182.849), Österreichern (97.585), Griechen (92.097) und Franzosen (85.077).

