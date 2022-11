Price Hubble untersucht fünf deutsche Großstädte In diesen Stadtbezirken gibt es die höchsten Mietrenditen

Die stark gestiegenen Bauzinsen haben den Mietmarkt wieder in den Fokus gerückt. Weniger Menschen können sich den Kauf einer Wohnung oder eines Hauses leisten. Immobilienportale berichten von einer größeren Nachfrage nach Mietwohnungen. Studien zufolge sind die Mieten in diesem Jahr bereits gestiegen – und Experten rechnen mit einem weiteren Anstieg. Die Kaufpreise stagnieren dagegen in vielen Großstädten oder haben bereits nachgegeben.

Mietrendite in Deutschlands größten Städten: Köln liegt vorn

Welche Mietrendite sich in den fünf größten deutschen Städten erzielen lässt, hat nun das Immobilienunternehmen Price Hubble untersucht. Die Auswertung zeigt, in welchen drei Stadtteilen Käufer mit einer Mietwohnung jeweils die höchsten Erträge erzielen. Erwartungsgemäß tauchen beliebte, sehr zentrale Stadtbezirke in der Top-Liste nicht auf. Um höhere Renditen zu erzielen, müssen sich Investoren vor allem in Randbezirken umsehen.

Die höchsten Mietrenditen im Großstädte-Vergleich bringen Käufern Wohnungen in Köln. In der Spitze sind in der Domstadt sogar mehr als 6 Prozent drin. Zum Vergleich: In Deutschlands teuerster Stadt München liegt die Rendite, die sich mit einer Mietwohnung erzielen lässt, im Schnitt bei 3,1 Prozent – in der Spitze sind es 3,4 Prozent.