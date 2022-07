Wegen hoher Bauzinsen In diesen Städten klettern die Mietpreise weiter nach oben

In 10 von 14 deutschen Städten sind die Angebotsmieten gestiegen. Zu diesem Ergebnis kam der Mietkompass der Immobilienplattform Immowelt für das 2. Quartal 2022. Grund für die zunehmende Preisdynamik seien unter anderem die stark gestiegenen Bauzinsen, vermuten die Immowelt-Analysten. Dadurch werde für viele Menschen der Immobilienkauf unrealistischer und der vielerorts angespannte Mietmarkt durch die gestiegene Nachfrage zusätzlich belastet.

Mietpreiszunahme in Frankfurt am Main und Köln

Besonders in Frankfurt am Main und Köln setzt sich der Aufwärtstrend fort. In der Bankenmetropole kosten Bestandswohnungen 7 Prozent mehr als noch im Vorquartal. Das ist der stärkste Anstieg aller untersuchten Großstädte. Bereits in den beiden zurückliegenden Quartalen sind die Mieten um jeweils 3 Prozent gestiegen. Aktuell liegen die Angebotsmieten für Bestandswohnungen bei 13,18 Euro pro Quadratmeter.

Neben Frankfurt geht es auch in Köln weiter nach oben, mit einem Plus von 3 Prozent liegt der Quadratmeterpreis aktuell bei 11,59 Euro. Womit die Stadt im Preisranking am benachbarten Düsseldorf vorbeigezogen ist, wo die Preise bei 11,45 Euro liegen.



Zweitstärkster Preisanstieg in Stuttgart

Den zweitgrößten Anstieg nach Frankfurt verzeichnete Stuttgart: Innerhalb der vergangenen 3 Monate sind die Angebotsmieten um 6 Prozent auf 11,73 Euro pro Quadratmeter gestiegen. Der Zuwachs fängt damit den Rückgang von 3 Prozent aus dem vergangenen Quartal auf. Die Preisschwankungen sind nichts Neues für Stuttgart: Bereits in der Vergangenheit kam es immer wieder zu Auf- und Abwärtsbewegungen des Preisniveaus.

Im Gegensatz zu Stuttgart, schwächt sich das Wachstum in Berlin gegenüber dem Vorquartal ab. Nach einem Anstieg von 4 Prozent im 1. Quartal erhöhten sich die Angebotsmieten in den letzten drei Monaten nur noch um ein Prozent. Der Quadratmeterpreis in der Hauptstadt liegt aktuell bei 9,92 Euro und damit wieder auf dem Niveau vor dem Mietendeckel.

Mietpreisrückgänge in München und Hamburg

In Deutschlands teuerster Großstadt scheint das Maximum bei den Mietpreisen erreicht: Das zweite Quartal in Folge sinken in München die Angebotsmieten um ein Prozent. Mit Quadratmeterpreisen von 16,77 Euro kosten Bestandswohnungen in der bayerischen Landeshauptstadt dennoch mit Abstand am meisten. Auch in Hamburg sind die Angebotsmieten um ein Prozent gefallen und liegen aktuell bei 11,31 Euro.