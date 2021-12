In eigener Sache DAS INVESTMENT wird exklusiver Medienpartner des Finanzplaner Forums

Das Finanzplaner Forum, das Netzwerk für mehr als 4.000 zertifizierte Finanzplaner und -berater(innen) im deutschsprachigen Raum, und die beiden Hamburger Fachmagazine DAS INVESTMENT und das private banking magazin beschließen eine exklusive Partnerschaft.Künftig werden sich die Redaktion der Magazine und die Mitglieder des Finanzplaner Forums noch intensiver miteinander austauschen und für Finanzberater relevante Themen identifizieren und redaktionell vertiefen.„Durch die Partnerschaft mit DAS INVESTMENT und dem private banking magazin können wir dem Thema ganzheitliche Beratung und Finanzplanung noch mehr Aufmerksamkeit verschaffen und das freut mich außerordentlich“, erklärt Guido Küsters, einer der Initiatoren des Finanzplaner Forums.„Das Finanzplaner Forum ist für uns der ideale Partner, weil das Netzwerk für eine hohe Qualifikation der Berater steht und es im gesamten deutschsprachigen Raum aktiv ist“, sagt Malte Dreher, Chefredakteur von DAS INVESTMENT und dem private banking magazin.Neben einem regen Austausch fachlicher Themen und gezielter Diskussionen zu aktuellen Trends sind auch gemeinsame Veranstaltungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz geplant.„Die verstärkte Medienpräsenz von DAS INVESTMENT und dem private banking magazin in Österreich wird neue Impulse für verantwortungsvolle und ganzheitliche Beratung liefern“, erklärt Otto Lucius, Geschäftsführer der Banking Education and Examination Centre – BEC GmbH und erster österreichischer Lehrstuhlinhaber für Vermögens- und Finanzberatung in Österreich.