Eltifs bleiben erklärungsbedürftig, ETFs werden aktiver: Die wichtigsten Thesen aus dem Presseclub-Gespräch mit DAS INVESTMENT.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

Im ersten Presseclub-Podcast des Jahres 2026 waren Ali Masarwah und Björn Drescher im Gespräch mit Christoph Fröhlich, Chefredakteur von DAS INVESTMENT. Im Mittelpunkt standen zentrale Entwicklungen der Fonds- und Asset-Management-Branche sowie die inhaltliche Ausrichtung des Magazins seit dem Relaunch.

Ein Schwerpunkt lag auf dem Thema Eltifs. Nach einem holprigen Start haben sich die semiliquiden Langfristfonds seit 2024 weiterentwickelt, stoßen im Vertrieb jedoch weiterhin auf Zurückhaltung. Gründe sind unter anderem die Erfahrungen mit offenen Immobilienfonds, ungewohnte Renditekennzahlen wie der interne Zinsfuß, teils ambitioniertes Pricing sowie offene Fragen zur Bewertung und Abbildung der Sachwerte. Konsens der Runde: Der Markt braucht weiterhin intensive Aufklärung. Mehr Hintergründe dazu in unserer aktuellen Titelgeschichte.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Zweites Thema war die zunehmende Annäherung von aktivem und passivem Management. ETFs werden verstärkt als Hülle für klassische aktive Strategien genutzt, während quantitative Methoden, Datenmodelle und systematische Ansätze im aktiven Management an Bedeutung gewinnen. Die Produktform allein greift dabei zu kurz – entscheidend ist die dahinterliegende Methodik.

Abgerundet wurde das Gespräch durch drei Literaturempfehlungen, darunter „Build – ein unorthodoxer Leitfaden“ von Tony Fadell sowie „Devil Take the Hindmost“ von Edward Chancellor.

Hier geht es zum Podcast