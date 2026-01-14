In eigener Sache: DAS INVESTMENT zu Gast im Presseclub
Im ersten Presseclub-Podcast des Jahres 2026 waren Ali Masarwah und Björn Drescher im Gespräch mit Christoph Fröhlich, Chefredakteur von DAS INVESTMENT. Im Mittelpunkt standen zentrale Entwicklungen der Fonds- und Asset-Management-Branche sowie die inhaltliche Ausrichtung des Magazins seit dem Relaunch.
Ein Schwerpunkt lag auf dem Thema Eltifs. Nach einem holprigen Start haben sich die semiliquiden Langfristfonds seit 2024 weiterentwickelt, stoßen im Vertrieb jedoch weiterhin auf Zurückhaltung. Gründe sind unter anderem die Erfahrungen mit offenen Immobilienfonds, ungewohnte Renditekennzahlen wie der interne Zinsfuß, teils ambitioniertes Pricing sowie offene Fragen zur Bewertung und Abbildung der Sachwerte. Konsens der Runde: Der Markt braucht weiterhin intensive Aufklärung. Mehr Hintergründe dazu in unserer aktuellen Titelgeschichte.
Zweites Thema war die zunehmende Annäherung von aktivem und passivem Management. ETFs werden verstärkt als Hülle für klassische aktive Strategien genutzt, während quantitative Methoden, Datenmodelle und systematische Ansätze im aktiven Management an Bedeutung gewinnen. Die Produktform allein greift dabei zu kurz – entscheidend ist die dahinterliegende Methodik.
Abgerundet wurde das Gespräch durch drei Literaturempfehlungen, darunter „Build – ein unorthodoxer Leitfaden“ von Tony Fadell sowie „Devil Take the Hindmost“ von Edward Chancellor.