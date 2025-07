In eigener Sache

In eigener Sache

In eigener Sache DAS INVESTMENT wird noch besser – für Sie

Aktualisiert am: 15. Juli 2025

Manche Dinge macht man aus Tradition. Andere, weil sie funktionieren. Und manchmal macht man beides – und entwickelt es weiter. Genau das haben wir mit DAS INVESTMENT getan.



Seit 1999 begleiten wir Finanzberater, Vermögensverwalter, Banker, Family Offices und institutionelle Investoren durch die Welt der Kapitalanlage. Wir waren dabei, als die New Economy platzte, als Lehman fiel, als die Märkte sich wieder erholten. Wir haben erklärt, eingeordnet, vorausgedacht. Das hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind: eines der führenden Fachmagazine für Finanzberatung in Deutschland.



Jetzt ist es Zeit für den nächsten Schritt.

Evolution einer starken Marke

Ab heute präsentiert sich DAS INVESTMENT – oder wie wir intern sagen: DI – in neuem Gewand. Unser neues Logo verbindet bewährte Elemente mit zeitgemäßem Design. Das Mitternachtsblau als neue Hauptfarbe unterstreicht unsere Professionalität und sorgt für Konzentration. Ein Signalgelb wirkt hier und da als gezielter Akzent. So lenkt Farbe – statt abzulenken.

Das neue Logo von DAS INVESTMENT

Dazu haben wir jedem Artikel Luft zum Atmen gegeben: großzügige Weißräume, kraftvolle Aufmacherbilder und eine Typografie, die Ruhe schafft. Doch das sind nur die sichtbaren Zeichen einer tiefgreifenden Weiterentwicklung.

Was wirklich zählt, sind die Verbesserungen, die Ihren Arbeitsalltag erleichtern:

Die neue Startseite strukturiert Informationen klarer. Unsere optimierte Suchfunktion hilft Ihnen, relevante Inhalte nach Ihren Interessen noch schneller zu finden. Besonders praktisch: Unsere neue Merkliste-Funktion. Wichtiger Artikel, aber das nächste Kundengespräch wartet? Einfach speichern und später in Ruhe lesen.

Interessiert, aber keine Zeit zum Lesen? Dann packen Sie Artikel direkt in die Merkliste.

DI+: Das neue Premium-Erlebnis

Mit DI+ führen wir ein neues Konzept ein, das Ihnen exklusiven Zugang zu unserem gesamten Angebot ermöglicht. Nach einer einfachen Registrierung erhalten DI+-Mitglieder:

DI+ ist dabei mehr als nur eine Registrierung – es ist Ihr Schlüssel zu einem der umfangreichsten Informationsangebote für Finanzprofis in Deutschland. Und das Beste: Die Registrierung bleibt kostenlos.

Die Übersicht von DAS INVESTMENT+

Von der Informationsplattform zum Ort des Austauschs

Doch wir haben noch größere Pläne. DAS INVESTMENT wird sich in den kommenden Monaten zu mehr entwickeln als einer reinen Informationsplattform. Wir schaffen einen Ort des Austauschs – einen digitalen Treffpunkt für die Experten unserer Branche. Für Finanzberater, Vermögensverwalter und institutionelle Investoren mit jahrzehntelanger Erfahrung – und natürlich auch ambitionierte Privatanleger. Ohne Sie wären wir nicht da, wo wir heute sind.

Deshalb möchten wir Ihnen nicht nur danken, sondern Ihnen auch eine Plattform bieten. Bald werden Sie bei DAS INVESTMENT Ihr Wissen mit anderen teilen können, sich mit Kollegen austauschen, von Erfahrungen anderer profitieren. Verschiedene neue Formate werden unsere Community noch stärker einbinden als bisher.

Information, Kommunikation, Community – gewachsen aus 25 Jahren Tradition, gebaut für morgen.

Kontinuierliche Weiterentwicklung

Was Sie heute sehen, markiert den Beginn einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Der neue Podcast-Bereich, die nahtlos integrierten Experten-Inhalte, die modern aufbereiteten Artikel-Layouts – all das ist erst der Anfang.

DAS INVESTMENT bleibt, was es immer war: konzernunabhängig, kompetent, nah an der Branche. Mit unserem neuen Auftritt und der geplanten Community können wir diese Rolle noch besser ausfüllen.

Entdecken Sie das neue DAS INVESTMENT. Sichern Sie sich Ihren DI+-Zugang. Und werden Sie Teil einer Gemeinschaft, die die Finanzbranche prägt.

Es grüßen Sie recht herzlich

Peter Ehlers

Gründer und Herausgeber

Malte Dreher

Herausgeber

Christoph Fröhlich

Chefredakteur

David Baldauf

Head of Innovation

und das gesamte DAS INVESTMENT-Team