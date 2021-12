In eigener Sache Neue Website: DAS INVESTMENT hat sich für Sie hübsch gemacht

Liebe Leserinnen und Leser,

wir haben die zumindest einen Tick ruhigere Sommerzeit genutzt und unsere Website komplett überarbeitet. Das Ziel: Sie sollen unsere Inhalte noch schneller, angenehmer und leichter finden und nutzen können.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

Egal ob Desktop, Tablet oder Smartphone – ab sofort können Sie DAS INVESTMENT auf allen Endgeräten optimal nutzen. Durch das neue responsive Webdesign passt sich die Darstellung der Website an Ihr Gerät an und bietet Ihnen eine gleichbleibende hohe Benutzerfreundlichkeit. Neues modernes Layout - Schriftarten, Farbgestaltung und vieles mehr: Wir haben unserer Website ein komplett neues, modernes Layout verpasst. Die Artikel-Schrift ist deutlich größer und dadurch besser lesbar. Mehr Weißraum, eine breitere Darstellung und großzügige Abstände sorgen für eine angenehmere Nutzung, die den Blick auf das Wesentliche erleichtert. Kurz: mehr Übersichtlichkeit, ein verbesserter Lesefluss, eine klare Seitenstruktur – und der Content steht im Mittelpunkt.

Unser Online-Magazin DER FONDS hat ab sofort einen eigenen Auftritt, der optimal auf seine Inhalte und redaktionellen Formate abgestimmt ist. Unter anderem werden Fonds-Charts und –Listen jetzt bereits direkt auf den Übersichtsseiten in der Artikel-Vorschau und nicht nur innerhalb der entsprechenden Artikel angezeigt. Große Geschichten im edlen Onepager-Format: Reportagen und Themen-Specials präsentieren wir Ihnen ab sofort regelmäßig in einem besonders lebendigen Design auf einer einzigen HTML-Website – im sogenannten Onepager-Layout. Das Zusammenspiel von Text, Animationen und Grafiken schafft ein besonderes Leseerlebnis. Die Specials können Sie direkt über das Menü im Reiter „Themen“ ansteuern.

In Zukunft werden wir unser Online-Angebot in deutlich kürzeren Abständen weiterentwickeln und optimieren. Wir freuen uns über jeden Wunsch und über jede Anregung von Ihnen. Schreiben Sie uns gerne an [email protected].

Für Feedback zum aktuellen Relaunch nutzen Sie auch gerne die Kommentar-Funktion am Ende dieses Artikels.

Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal für Ihre Kritik, Ihr Lob und Ihre Verbesserungsvorschläge in den vergangenen Monaten und Jahren. Ganz herzlich danken möchten wir hier natürlich auch allen am aktuellen Relaunch beteiligten Kollegen.

Herzliche Grüße

Ihre Redaktion