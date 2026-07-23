Neue Musterdepots, neue Watchlists, bessere Flows. Während andere am Grill stehen, haben wir am Produkt geschraubt. Hier lesen Sie, was sich geändert hat. Und warum.

In eigener Sache: Unser Fonds-Explorer ist noch besser und Sie sehen jetzt, wo Geld zu- und abfließt

Eigentlich sollte der Sommer ruhig werden. Dann haben wir angefangen, die Musterdepots zu überarbeiten. Einmal in Fahrt, kamen die Watchlists dazu, der Fondsvergleich und die Fondsdetailseiten. Das Ergebnis: An einigen Stellen erkennen Sie den Fonds-Explorer kaum wieder.

Der Gedanke dahinter ist derselbe wie bei allem, was gerade bei uns entsteht. DAS INVESTMENT soll die Heimat für Profis werden, also für Berater, für Vermögensverwalter, für alle, die beruflich mit dem Geld anderer Leute arbeiten und dafür Werkzeuge brauchen, die etwas taugen. Also haben wir aufgeräumt.

Musterdepots und Watchlists: einmal von vorn

Beide Tools haben wir von Grund auf neu gebaut: moderneres Design, eine klarere Übersicht und eine bessere Bedienung. Das ist das Fundament. Aber interessanter ist, was darauf steht.



Das Wichtigste zuerst, weil es uns von reinen Datenanbietern unterscheidet: Zu jedem Fonds und ETF in Ihrem Musterdepot spielen wir die passenden Artikel aus, genau zu den Produkten, die Sie tatsächlich halten, nicht mehr irgendetwas Generisches. Wir sind ein Verlag. Das soll man auch merken.

Dazu die kleineren, aber nützlichen Dinge. Mini-Charts in den Tabellen zeigen den Kursverlauf ohne Extra-Klick. Musterdepots können mit einem Coverbild personalisiert werden. Bei den Kennzahlen steht jetzt die annualisierte Rendite, weil sich Depots erst vergleichen lassen, wenn man sie auf dasselbe Jahr rechnet. Und wer ein Musterdepot herzeigen will, teilt es über einen passwortgeschützten, auf Wunsch personalisierten Link: mit Kunden, Kollegen, wem auch immer.

Die Watchlist von DAS INVESTMENT ist jetzt noch besser

Der Sinn bleibt derselbe. Eine Strategie durchspielen, bevor echtes Geld im Feuer steht. Probieren, ohne zu riskieren. Die Watchlists halten daneben im Blick, was interessant ist. Bis zu 50 Listen mit je 50 Werten.

Fondsvergleich: die Kleinigkeit, die genervt hat

Der Kalender zur Datumsauswahl war umständlich. Das haben wir immer wieder gehört, vielen Dank für Ihr Feedback an dieser Stelle. Wir haben die Funktion nun überarbeitet.

Sehen Sie direkt im Fonds Explorer, ob ein Produkt Geld gewinnt oder verliert

Flows, jetzt direkt am Fonds

Wohin fließt das Geld? Für den Gesamtmarkt beantwortet das unser Flow-Monitor schon länger. Neu ist: Die In- und Out-Flows stehen jetzt auch auf den Fondsdetailseiten, und zwar für die Anteilsklasse, die Sie gerade vor sich haben. Für Profis sind Flows ein Frühindikator. Jetzt liegt er direkt beim Produkt.

In unserem Fonds-Vergleich können Sie nun die Flows von mehreren Finanzprodukten direkt miteinander vergleichen.

Bildunterschrift

In unserem ETF-Flow-Report können Sie nachvollziehen, welcher Anbieter gerade wie viel Geld erhält (oder verliert), alternativ können Sie auch nach Asset-Schwerpunkt oder Produkttyp sortieren.

Schon länger da, viel zu selten genutzt

Zwei Werkzeuge stecken schon länger im Fonds-Explorer, gehen im Alltag aber oft unter. Das erste ist der Performance-Vergleich mit Peergroup-Ranking. Er stellt einen Fonds nicht ins Leere, sondern gegen seine Vergleichsgruppe. So sehen Sie nicht nur, ob ein Fonds zugelegt hat, sondern ob er das besser oder schlechter getan hat als die Konkurrenz mit demselben Auftrag.

Peergroup-Ranking von DAS INVESTMENT

Das zweite ist die Risiko-Return-Matrix. Sie legt Rendite und Schwankung nebeneinander und zeigt, was eine reine Renditezahl verschweigt: wie viel Risiko hinter dem Ergebnis steckt. Zwei Fonds mit derselben Wertentwicklung können sehr unterschiedliche Wege dorthin genommen haben. In der Matrix sehen Sie auf einen Blick, wer seine Rendite teuer erkauft.

Der Benchmark-Vergleich und die Risiko-Return-Matrix bei DAS INVESTMENT

Und so viel sei bereits verraten: Das war nur der nächste Schritt. Wir nutzen die ruhigen Wochen, um für den Herbst noch einiges vorzubereiten. Weitere Funktionen sind in Arbeit. Mehr dazu, wenn es so weit ist.



Bis dahin: Schauen Sie sich um. Bauen Sie ein Musterdepot, legen Sie eine Watchlist an. Kostet nichts, dauert keine zwei Minuten. Und wenn Ihnen etwas fehlt, sagen Sie es uns.

Hier geht es zu den Musterdepots

Hier geht es zu den Watchlists

Hier finden Sie unseren ETF-Flow-Report