Bluebay-Investmentchef zur US-Wahl „In einigen Swing-Staaten bricht die Blaue Welle“

Die jüngste Rallye der Risikoanlagen hat in den vergangenen Tagen etwas an Glanz verloren. Die Mehrzahl der Anleger erwartet kein zusätzliches US-Finanzpaket vor der Wahl mehr. Eine Blaue Welle, also ein Sieg der Demokraten sowohl bei den Wahlen zur Präsidentschaft als auch zum Senat, ist nach wie vor das wahrscheinlichste Ergebnis, doch es scheint jetzt Sorge aufzukommen, dass das Rennen in den Swing-Staaten unentschieden ausgehen könnte. Die wieder stärkere Tendenz einer Patt-Situation könnte Risikoanlagen unter Druck geraten lassen.

Die Dynamik an den Finanzmärkten könnte nachlassen

Wir gehen davon aus, dass es zu einem reibungslosen Machtwechsel kommt. Während des Countdowns zur Wahl werden viele Anleger jedoch ihre Exposition gegenüber Risikoanlagen einschränken; die Dynamik an den Märkten könnte daher etwas nachlassen. Dessen ungeachtet sind wir allerdings nach wie vor der Ansicht, dass Anleger hohe Cash-Positionen an der Seitenlinie bereithalten, um sich in eine etwaige Drawdown-Phase einzukaufen, womit das Risiko fallender Märkte auf kurze Sicht relativ begrenzt sein dürfte.

Zurückhaltung vor der Wahl erwartet

Es wird interessant sein zu sehen, wie die Märkte in den letzten Tagen vor der US-Wahl tendieren. Investoren mit hohen Beständen an Risikoanlagen könnten gewillt sein, ihr Engagement am Markt weiter zu lockern, während diejenigen, die bereits Gewinne mitgenommen haben und über reichlich Kasse verfügen, mit dem Einsatz dieses Geldes warten könnten, bis das Wahlergebnis bekannt ist.