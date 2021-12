BSV, Rückversicherung und faire Lastenverteilung „In Pandemiezeiten funktioniert dieses Prinzip nicht“

Betriebsschließungsversicherungen (BSV), die nicht zahlten, waren das Aufreger-Thema 2020. Warum die meisten Anbieter gar nicht anders handeln konnten, welche Rolle die Rückversicherer dabei spielten und wie eine faire Lastenverteilung in Pandemie-Fällen künftig aussehen könnte, erklärt Fred Wagner, Professor am Institut für Versicherungswissenschaften an der Universität Leipzig.