Multi-Asset-Strategin von Wellington „In Sachen Inflation arbeitet die Fed auf unbekanntem Terrain“

Fixed-Income-Investoren haben gerade eine einmalige Marktkorrektur erlebt: den Rückgang des Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index (der „Agg“) um 10 Prozent in den ersten vier Monaten des Jahres 2022. Für die meisten Investoren ging dieser starke Rückgang mit einem schmerzhaften Ausverkauf am Aktienmarkt einher, der dem S&P 500 Index seit Jahresbeginn eine Rendite von minus 15 Prozent beschert hat. Für traditionelle Anlagen war es in diesem Jahr bisher ein steiniger Weg.

Nanette Abuhoff Jacobson,

Wellington Management

Die Kräfte, die hinter der Korrektur bei den festverzinslichen Wertpapieren stehen, sind den Marktteilnehmern inzwischen bekannt: steigende Zinsen, die vor allem durch eine höhere und stärkere Inflation als erwartet ausgelöst wurden, und der Versuch der US-Notenbank (Fed), nachzuziehen – mit anderen Worten, die Inflation einzudämmen, bevor sich ein Teufelskreis aus steigenden Löhnen und noch höheren Preisen entwickelt. Was nun? Ich zögere immer noch, einen Höchststand für die 10-jährigen US-Zinsen (über 3 Prozent) zu nennen, weil der Verlauf der künftigen Inflation höchst ungewiss bleibt, aber ich sehe erste Anzeichen dafür, dass wir uns einem Plateau nähern könnten. Vier Überlegungen lassen mich in diese Richtung tendieren:

1. Wie viel geldpolitische Straffung ist bereits eingepreist?

Eine Menge. Dem Fed-Funds-Futures-Markt zufolge gehen viele Anleger inzwischen davon aus, dass der Fed-Funds-Satz bis Ende 2023 3,2 Prozent erreichen wird, was etwa 200 Basispunkte (bps) über dem derzeitigen Niveau von 75-100 bps liegt.

2. Reagiert die Wirtschaft auf die höheren Zinssätze?

Die Wirtschaft und die Märkte scheinen eher auf die voraussichtliche als auf die tatsächliche Straffung der Fed zu reagieren.