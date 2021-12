Indexfonds in Europa „In welche ETFs fließt das meiste Geld, Herr Scharl?“

Was erwarten Sie generell für den europäischen ETF-Markt?



Was erwarten Sie generell für den europäischen ETF-Markt? Peter Scharl: Aktuell kommt der europäische Markt auf rund eine Billion Euro Volumen. Wir rechnen damit, dass er sich in den nächsten drei bis vier Jahren in etwa verdoppelt, auf fast 2 Billionen Euro. Innerhalb des Marktes entwickelt sich das Segment der Privatanleger seit einigen Jahren besonders dynamisch, und das dürfte auch so bleiben. Dafür gibt es unserer Ansicht nach drei Gründe: Erstens, dass Privatbanken ihre Geschäftsmodelle neu ausrichten und im Private Banking zunehmend auf Flat-Fee-Modelle umstellen. Diese lassen sich mit ETFs besonders effizient umsetzen. Zweitens bieten unabhängige Vermögensverwalter vermehrt Lösungen auf ETF-Basis an, um den erhöhten Dokumentationspflichten gerecht zu werden und sich noch stärker auf ihre Kernkompetenz konzentrieren zu können – sprich die Beratung. Und schließlich haben digitale Plattformen wie Robo Advisor und Neo-Broker einen neuen Vertriebskanal eröffnet, der zusätzliche Anlegergruppen erschließt. Sparpläne auf ETFs werden bei deutschen Anlegern immer beliebter. Wir rechnen damit, dass die Zahl der ETF-Sparpläne in Deutschland bis zum Jahr 2025 auf 9 Millionen Verträge steigen wird. Dies sind 2 Millionen mehr als bislang angenommen. Warum liegt der europäische Markt im Vergleich zu den USA so weit zurück?

Scharl: In den USA kam der erste ETF 1993 auf den Markt, in Europa erst im Jahr 2000. Aufgrund seiner längeren Historie ist der US-Markt gereifter als sein europäisches Pendant, und ETFs sind in den USA bereits noch stärker verbreitet. Europa holt auf, kommt jedoch von einer niedrigeren Basis. Hier ist der ETF-Markt im vergangenen Jahr mit 12 Prozent gewachsen. In den USA hat der Markt um 11 Prozent zugelegt. Woher kommt das Wachstum?