Academy-Aktiencheck Berkshire Hathaway: In welchen ETFs und Fonds steckt meine Lieblingsaktie?

Einzelaktien sind nicht dein Ding? Du liebst ETFs und Fonds und möchtest trotzdem die eine oder andere Aktie in deinem Depot hoch gewichtet sehen? Wir durchforsten das Fondsuniversum und zeigen dir, in welchen Aktienpaketen dein Lieblingswert am stärksten vertreten ist. Los geht’s mit Berkshire Hathaway.

Liebe ist schön. Der Blick wird auf das Positive gerichtet und mögliche Probleme ausgeblendet. Doch so schön solche Gefühle sind: An der Börse ist Sentimentalität fehl am Platz. „Verliebe dich niemals in eine Aktie“, lautete einst die Empfehlung des legendären Fondsmanagers Peter Lynch. Mit seinem Magellan-Fonds hat er Anlegern auf diese Weise über Jahrzehnte exzellente Renditen beschert.

Gegen seinen Ansatz spricht jedoch eine andere Sichtweise: Gute Unternehmen entwickeln ihren wahren Wert nicht in ein paar Tagen oder Wochen, sondern über Jahre oder gar Dekaden. Und über diese Zeit wachsen sie einem unweigerlich ans Herz, insbesondere wenn man mit ihnen schöne Gewinne erzielt hat.

Die Suche nach der richtigen Aktie: Eine knifflige Herausforderung für Anleger

So verlockend das Potenzial einzelner Aktien ist, so gefährlich ist es aber auch. Die Auswahl der richtigen Aktie kann eine schwierige Aufgabe sein, vor allem angesichts der Vielzahl von Möglichkeiten und der Tatsache, dass auch ein Totalverlust mit einer einzigen Aktie nicht ausgeschlossen werden kann.

Man denke nur an den Absturz vieler Technologieaktien nach dem Platzen der Dotcom-Blase im Jahr 2000, die spektakuläre Pleite von Wirecard oder den Niedergang von Nokia. Die Finnen waren von 1998 bis 2011 ununterbrochen Marktführer bei Mobiltelefonen. Doch 2007, als Apple das iPhone auf den Markt brachte, war das Ende von Nokia besiegelt. „Die Börsenfriedhöfe sind voll von ehemaligen Wachstumswerten, die sich von einem Kurssturz nie mehr erholt haben“, warnt der erfahrene Börsenprofi Peter Huber.

Über die Einzeltitel hinaus: Engagement in ganze Branchen mit Sektorfonds und ETF s

Doch dank Fonds und ETFs trauen sich immer mehr der lange als Aktienmuffel verschrienen Deutschen an die Börse. Denn der entscheidender Vorteil ist ihre breite Streuung. So können die Verluste einzelner Aktien von anderen Werten ausgeglichen werden und fallen nicht so stark ins Gewicht. Der Weltaktienindex MSCI World zum Beispiel enthält 1.600 Aktien. So können Anleger problemlos in ganze Märkte investieren und von deren Entwicklung profitieren. Die Pleite ganzer Indizes ist nahezu ausgeschlossen.

Wer dennoch Schwerpunkte bei der Geldanlage setzen möchte, kann nach Produkten suchen, in denen zum Beispiel einzelne Aktien besonders hoch gewichtet sind. In unserer neuen Serie stellen wir ausgewählte Aktien näher vor und zeigen gleichzeitig, in welchen ETFs und Fonds der jeweilige Titel besonders hoch gewichtet ist. Vor allem mit Sektorfonds und ETFs lässt sich so über Einzeltitel hinaus ein Engagement in einer ganzen Branche erreichen.

Warren Buffetts Meisterwerk: Die Erfolgsstory von Berkshire Hathaway

Im ersten Teil geht es um Berkshire Hathaway.

Die Holding der wohl bekanntesten Investmentlegende Warren Buffett geht ursprünglich auf eine 1839 gegründete Textilfabrik zurück. 1965 begann Buffett zusammen mit seinem langjährigen Partner Charlie Munger, den ehemaligen Textilmaschinenhersteller in eine wachstumsstarke Holding umzuwandeln.

Von 1952 bis 2022 legte die Aktie um 19,8 Prozent zu - pro Jahr wohlgemerkt. Zum Vergleich: Der S&P 500 schaffte mit 9,9 Prozent pro Jahr gerade einmal die Hälfte.

Buffett ist unbestritten einer der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten. Es ist vor allem sein Gespür für günstige Aktien, das den Erfolg von Berkshire ausmacht. Gezielt investierte er zunächst vor allem in Versicherungen und baute darauf ein Firmenkonglomerat auf, zu dem heute so bekannte Unternehmen wie Apple, Coca-Cola, Kraft Foods, Visa oder die Citigroup gehören.

Warren Buffetts Value-Ansatz: Chancen in Krisenzeiten erkennen und nutzen

Der Altmeister kauft in der Regel dann, wenn der Marktwert eines Unternehmens unter seinem fairen Wert liegt. Dieser Value-Ansatz funktioniert vor allem in Krisenzeiten. Dann nämlich, wenn andere Investoren in Scharen aus den Aktienmärkten flüchten. Einer der besten Deals fand 2008 auf dem Höhepunkt der Finanzkrise statt. Im Sog der Lehmann-Pleite waren auch andere Banken in Schwierigkeiten geraten und brauchten frisches Kapital, um sich zu stabilisieren.

Buffett griff bei Goldman Sachs beherzt zu und investierte fünf Milliarden US-Dollar in spezielle Vorzugsaktien mit der Option auf Rückkauf durch die Bank. Von dieser machte Goldman Sachs 2011 Gebrauch. Für Buffett endete damit einer der lukrativsten Wall-Street-Deals. Rund drei Milliarden US-Dollar verdiente er innerhalb von drei Jahren durch Dividenden, Prämien und Kursgewinne.

Erfolgreicher Vorausblick: Warren Buffett und seine Investitionen in Japan

Auch in Japan war Buffett wieder einmal allen anderen voraus. Bereits vor drei Jahren stieg der US-Großinvestor bei einigen japanischen Unternehmen ein. Inzwischen ist die Japan-Wette die größte Investition der Holding in börsennotierte Aktien außerhalb der USA. Nun hat der Starinvestor seine Beteiligungen erneut aufgestockt. Nach Angaben des Fernsehsenders CNBC handelt es sich dabei um die Unternehmen: Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui und Sumitomo. Innerhalb von rund drei Jahren hat sich sein Japan-Engagement renditemäßig fast verdreifacht.

Worin unterscheiden sich die A- und B-Aktien von Berkshire Hathaway?

Grundsätzlich ist es nicht ungewöhnlich, dass Unternehmen verschiedene Arten von Aktien ausgeben. Manchmal werden ungleiche Aktien ausgegeben, um voneinander abweichende Ziele zu erreichen und den Bedürfnissen verschiedener Anleger gerecht zu werden. Durch die Ausgabe von Aktien mit unterschiedlichen Stimmrechten kann ein Unternehmen beispielsweise sicherstellen, dass bestimmte Anteilseigner wie Gründer oder Führungskräfte, eine größere Kontrolle über Unternehmensentscheidungen behalten. Zu diesem Zweck werden in der Regel A-Aktien mit mehr Stimmrechten verwendet.

Unternehmen können auch Aktien mit eingeschränktem Stimmrecht oder anderen Bedingungen für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme verwenden, um Mitarbeiter zu motivieren und langfristig an das Unternehmen zu binden, oder verschiedene Aktiengattungen ausgeben, die steuerliche oder rechtliche Vorteile für das Unternehmen bieten. Die A- und B-Aktien von Berkshire Hathaway unterscheiden sich vor allem im Preis. Die B-Aktien werden mit einem aktuellen Preis von 303 US-Dollar wesentlich günstiger gehandelt als die A-Aktien. So können Aktionäre auch ohne die derzeit für A-Aktien geforderten 517.407 US-Dollar Teil von Berkshire Hathaway werden.

Bereits im Jahr 1996 entschied sich Buffett für die Ausgabe der B-Aktien. Ursprünglich hatten sie einen Wert von einem Dreißigstel der A-Aktien. Im Jahr 2010 wurde jedoch ein Aktiensplit von 1 zu 50 der B-Aktien durchgeführt, sodass eine A-Aktie exakt 1.500 B-Aktien entspricht. Außerdem haben die B-Aktien ein geringeres Stimmrecht. Warren Buffett wollte damit auch Kleinanlegern die Möglichkeit geben, direkt in Berkshire Hathaway zu investieren.

Die 5-10-40-Regel: Risikostreuung bei Investmentfonds erklärt

Hinweis: Zum Schutz der Anleger vor unkalkulierbaren Risiken bei der Geldanlage hat die Europäische Union mit der OGAW-Richtlinie einen verbindlichen Rechtsrahmen für Investmentfonds geschaffen, die zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind.

In der Richtlinie ist unter anderem festgelegt, in welche Vermögenswerte die Fonds investieren dürfen. Die 5-10-40-Regel ist eine der wichtigsten und bekanntesten Vorschriften zur Risikostreuung. Sie soll eine zu starke Konzentration der Anlagen, zum Beispiel auf Aktien eines einzigen Unternehmens, verhindern.

Nach der 5-10-40-Regel dürfen maximal 10 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere eines Emittenten investiert werden. Alle Einzelpositionen, die mehr als 5 Prozent des Gesamtportfolios ausmachen, dürfen zusammen nicht mehr als 40 Prozent des Fondsvolumens ausmachen.

Ausnahmen und Besonderheiten bei ETFs

Im Gegensatz dazu versuchen ETFs, die Wertentwicklung eines zugrunde liegenden Index nachzubilden. Wenn der zugrunde liegende Index eine hohe Gewichtung einer bestimmten Aktie vorsieht, müssen ETFs diese Gewichtung widerspiegeln, um die Indexperformance korrekt abzubilden. In solchen Fällen kann die Gewichtung einer Aktie in einem ETF mehr als 10 Prozent betragen.

