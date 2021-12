In zehn Lektionen zum Börsenexperten Groupon bietet Finanzdiplom für 25 Euro an

Warum über Jahre Erfahrungen an der Börse sammeln, wenn es auch schneller geht: Die Shaw-Academy bietet über die Rabatt-Plattform Groupon das Online-Zertifikat „Financial Trading“ an. Erfahrene Trader vermitteln in dem Online-Kurs die Basics der Börse, heißt es in dem Angebot. Wenn das mal nicht fundiert vermitteltes Wissen ist. Und natürlich eignet sich der Kurs sowohl „für Anfänger und Mittelstufler als auch für Fortgeschrittene“ - und am Ende winkt das Zertifikat.Ein Blick in die Übersicht der 10 Lektionen zeigt: Gelehrt wird unter anderem die "Mechanik des Tradings", Marktanalysemethoden und „Candlesticks aufleuchtende Möglichkeiten“. So richtig ans Eingemachte geht es dann aber in "Lektion 7: Traden in der echten Welt üben - Vor- und Nachteile". Gekrönt wird diese Stunde wirklich auch nur noch von der Abschluss-Runde: "Lektion 10: Die letzten Schritte – Die Praxis des Trading". So einfach geht es also – ein wirklich profundes Angebot. Und man möchte sich nicht vorstellen, wenn auf diese Weise qualifizierte Finanzexperten auf solvente Anleger losgelassen werden. Bislang haben jedenfalls schon 637 Käufer bei Groupon zugeschlagen.Übrigens: Wem die 10 Kurse und das Abschlusszertifikat zu wenig sind für 25 Euro – eine kostenlose Demo-Trading-Software gibt’s obendrein noch dazu.