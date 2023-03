Der Praxisfall Wie ein älteres Ehepaar das gemeinsame Vermögen anlegen sollte

Bernd Vogler (60) arbeitet seit vielen Jahren zusammen mit seiner Ehefrau Sofie (59) als selbstständiger Familienunternehmer. Das kinderlose Paar lebt in einer abbezahlten Immobilie am Rand Berlins und besitzt daneben vermietete Wohnungen im Innenstadtbereich. In Wertpapierdepots hält Bernd Vogler Fonds im Gesamt wert von 700.000 Euro, bei seiner Frau sind es 150.000 Euro in Einzeltiteln. Gemeinsam haben sie noch Depots bei einem Vermögensverwalter im Wert von 450.000 Euro und bei einer österreichischen Raiffeisenbank (350.000 Euro). Darüber hinaus haben sie 500.000 Euro in physisches Gold investiert.

Der Fall

Zukünftig wollen die beiden Eheleute ihre Investments sinnvoll bündeln. Hierzu sollen insgesamt 2 Millionen Euro sowohl in Einzeltitel als auch in aktiv und passiv gemanagte Fonds fließen. Hinzu kommen später auch Rückflüsse aus klassischen Lebensversicherungen mit einer Gesamtsumme von etwa 500.000 Euro, die in den kommenden drei Jahren fällig werden.

Der Vorschlag

Als ersten Schritt erfassen wir alle Vermögenswerte in unserem digitalen Analyse-Tool, dem H&H Vermögenscockpit. Dabei bilden wir die gesamte Vermögensstruktur des Ehepaars nach Asset-Klassen ab – unabhängig vom einzelnen Inhaber und dem jeweiligen Depotverwalter. Anschließend analysieren wir die Chancen, Risiken und Kosten der dort vorhandenen Depotpositionen.

Wir besprechen dann Anlageziele und individuelle Risikobereitschaften unserer beiden Mandanten, um daraus eine gemeinsame Anlagestrategie des Paares abzuleiten. Abschließend klären wir noch, ob die Voglers die Anlagestrategie künftig selbst umsetzen möchten oder dies an Vermögensverwalter abgeben.

Als Ergebnis bekommen die Voglers nun erstmals eine zusammengefasste Übersicht ihres Gesamtvermögens mit automatisch aktualisierten Wertpapierbestands- und Kursdaten. Das zeigt uns auch die womöglich eingegangenen Klumpenrisiken und noch vernachlässigte Investmentthemen auf. Neben den Werten des Privat- und Betriebsvermögens berücksichtigen wir aber auch die Immobilien, Edelmetalle und Versicherungen in der Betrachtung. Die neue Zielstruktur des Gesamtvermögens bildet die Basis, um eine passende Anlagestrategie für das Wertpapiervermögen zu finden. Dabei geht es um die akzeptierte Schwankungsbreite, angestrebte ordentliche Erträge, Währungsfragen sowie erwartete Einlagen und Entnahmen.

Mit Blick auf das Lebensalter der Voglers und die Marktlage ist eine breitere Streuung im Wertpapiervermögen insgesamt ratsam. Den höchsten Anteil in der neuen strategischen Asset Allocation haben Aktieninvestments (siehe Tabelle links): Neben vier global anlegenden Fonds empfehlen wir einen Fonds sowie folgende fünf Einzeltitel, um die Anlageregion Europa abzudecken: Linde, SAP, Nestlé, Allianz und BASF. Den US-Aktienmarkt holen wir über einen Indexfonds und die drei Einzeltitel Microsoft, Procter & Gamble, Berkshire Hathaway ins Depot. Asiens Börsen bilden wir über zwei Schwellenländer-Fonds und einen speziellen Japan-ETF ab.

Der 25-prozentige Rentenanteil besteht aus zwei global anlegenden Fonds sowie jeweils einem für Investments in inflationsindexierte, Wandel-, Nachrang-, Währungs- und kurzlaufende Staatsanleihen. Bei Mischfonds setzen wir auf globale Portfolios mit defensiver, ausgewogener und flexibler Strategie. Hinzu kommen jeweils ein defensives Euroland-Produkt und ein dynamisches mit weltweiten Anlagen. Das Engagement in Alternativen Investments besteht aus Mikrofinanz-, Cat-Bond- und Listed-Private-Equity-Fonds sowie Xetra-Gold. Insgesamt elf der ausgewählten Fonds sind nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung zertifiziert, zwei nach Artikel 9.

In die Tat umsetzen soll diese Allokation (siehe Tortendiagramm in der Grafik oben) ein unabhängiger Vermögensverwalter. Für diesen Teil des Wertpapiervermögens möchten die Eheleute nun den strategischen Rahmen setzen. Für den Rest ihres Wertpapiervermögens hingegen soll nur einmalig ein gut strukturiertes Fondsportfolio erstellt werden. Zusammen mit einem unabhängigen Berater wollen sie die Zahl der Positionen in diesem Selbstentscheider-Portfolio auf maximal 20 senken.

Infrage kommen dafür sowohl passive als auch aktive Fonds, um deren Austausch sich die Voglers jedoch selbst kümmern. Ihren Finanzberater werden sie in Zukunft nur noch bei konkreten Fragen gegen ein Honorar zurate ziehen. Beide Depots können die Eheleute mit Hansen & Heinrich als Partner umsetzen.

ESG: Environmental, Social, Governance (deutsch: Umwelt, Soziales, Unternehmensführung;

als Kriterien für die Nachhaltigkeit von Unternehmen und Investitionen)

*: nachhaltig gemäß Artikel 8

**: nachhaltig gemäß Artikel 9

Quelle: Hansen & Heinrich

