Income-Beraterbarometer von J.P. Morgan Asset Management Berater-Kunden wollen Erträge von 4 bis 5 %

Deutsche Privatanleger haben den Ruf besonders risikoscheu zu sein. Nehmen sie aber die Hilfe eines Finanzberaters in Anspruch, steigt ihre Risikobereitschaft. So streben viele Berater-Kunden Erträge von bis zu 7 Prozent an - und sind bereit, dafür hohe Schwankungen in Kauf zu nehmen.