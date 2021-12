Independence Coin Bitcoins mit Gold gedeckt

Man könnte es Bitgold nennen. Das ist das Ergebnis, wenn man Bitcoins, eine der neuesten Quasi-Währungen der Welt, und Gold, eine der ältesten, vermischt. Fügt man Misstrauen gegenüber zentralisierter Macht, eine Prise Rebellionsgeist und einen Schuss Gewinnmotiv hinzu, dann dürfte dabei der Independence Coin herauskommen.Der Independence Coin ist die erste von Gold gedeckte Krypto-Währung und wurde in diesem Monat beim libertären Kongress Freedomfest in - wo sonst? - Las Vegas vorgestellt.“Eine vom Goldstandard überzeugte Person hält Bitcoins für wertlos und letztlich für ein Schneeballsystem; und Leute, die nicht auf Gold stehen, aber Bitcoins wirklich verstehen, würden sagen, das ist lächerlich und nur ein blödes Metall”, erklärt Anthem Hayek Blanchard, Chef von Anthem Vault, dem Unternehmen hinter dem Independence Coin. “Wir müssen uns nicht streiten. Wir können das verbinden.”Bitcoins und Gold passen ideal zusammen, so wie Kätzchen und Milch. Was sie vereint, ist die Skepsis ihrer Anhänger gegenüber herkömmlichen Währungen.Gold, bereits in der Antike eine Wertanlage, ist schon lange bei Anlegern beliebt, die einen sicheren Hafen suchen, und bei Schwarzmalern, die Fiat-Währungen aus der Druckerpresse der Zentralbanken ablehnen. Bitcoins, die von Programmierern vor sechs Jahren erfundene Krypto-Währung, haben sich Hipster- Anarchisten und andere zu eigen gemacht, die online handeln wollen - ohne den Zwängen konventionellen Geldes zu unterliegen.Mittlerweile mehren sich die Vorstöße, die beiden Seiten unter einen Hut zu bringen. Neben Anthem Vault bewegen sich auch andere Unternehmen in diese Richtung.So planen die Zwillingsbrüder Cameron Winklevoss und Tyler Winklevoss, bekannt wegen ihres Streits mit Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, die Einführung des Winklevoss Bitcoin Trust. Das soll ein börsengehandelter Fonds (ETF) werden, der an den SPDR Gold Shares Fonds erinnert und der erste seiner Art wäre. Die Anmeldung des ETFs ist bei der US-Wertpapieraufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) noch anhängig. Eine E- Mail an Winklevoss Capital Management in New York mit der Bitte um Stellungnahme blieb unbeantwortet.Und DNA Precious Metals, das im kanadischen Quebec nach Gold- und Silberrückständen gräbt, gründete im Juni eine Tochtergesellschaft mit dem Namen DNA Crypto, die im Internet schürft. Das in Montreal ansässige Unternehmen - ein im Freiverkehr gehandelter Penny-Stock - habe eine Verschiebung am Markt hin zu einer neuen Währungseinheit für das digitale Zeitalter wahrgenommen und daran teilhaben wollen, sagt Finanzchef Tony Giuliano im Interview mit Bloomberg News.Es gibt keinen Zweifel daran, dass es eine Hochzeit - oder zumindest ein Online-Date - eines ungleichen Paares wäre. Nach Angaben von Coindesk befinden sich derzeit Bitcoins, die starken Preisschwankungen unterliegen, im Volumen von etwa 8 Milliarden Dollar im Umlauf. Gold kommt mit seinem jahrhundertealten Vorsprung dagegen auf einen Markt im Volumen von 18 Billionen Dollar pro Jahr, wie das Analysehaus CPM Group aus New York angibt.Auch bei der Volatilität gibt es enorme Unterschiede. Die 2008 von einem Programmierer oder eine Gruppe Programmierer erfundene virtuelle Währung hat seit ihrem Kurshoch bei 1147 Dollar im vergangenen Jahr massiv an Wert eingebüßt. Derzeit wechselt ein Bitcoin für etwa 600 Dollar den Besitzer, wie der Virtual Currency Monitor von Bloomberg zeigt.Die Preisbewegungen bei Gold sind dagegen schwächer. In den vergangenen zwölf Monaten schwankte der Preis einer Feinunze zwischen 1182,57 Dollar und 1433,73 Dollar. Der Preis des Edelmetalls ist in diesem Jahr um mehr als sieben Prozent auf zuletzt etwa 1300 Dollar gestiegen, nachdem er 2013 den ersten Jahresverlust in 13 Jahren erlitten hatte.Bitcoins hätten nicht nur Aufmerksamkeit auf die Mängel von staatlich ausgegebenen Währungen gelenkt, sondern auch Vorteile von Gold beleuchtet, meint John Brynjolfsson, der Investmentchef des Hedgefonds Armored Wolf aus dem kalifornischen Irvine. Anders als Bitcoins verfüge Gold über einen inneren Wert, könne nicht auf null fallen und überlebe Stromausfälle, sagt er.Doch was beide gemein haben, sei ihre jeweilige Unübertroffenheit, erklärt Simon Hamblin, der Chef von Netagio in London, das eine Online-Börse für Gold, Bitcoins und das britische Pfund betreibt.“Gold wurde schon immer als ultimative Wertanlage betrachtet”, so Hamblin, “und Bitcoins werden als ultimatives modernes Tauschmittel betrachtet.”