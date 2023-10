ICV-Länderstudie Die „Schuldenillusion“: Schweizer Agentur stuft Deutschlands Bonität herab

Die deutsche Wirtschaft schwächelt – das ist nicht nur der Tenor in den Medien, sondern auch die Bewertung des Schweizer Bonitäts- und Kreditresearch-Unternehmens Independent Credit View (ICV). Alljährlich nimmt das Unternehmen die fundamentale Kreditqualität von 49 Staaten in den Blick. In der jüngsten Länderstudie wird Deutschland die beste Bonitätsnote aberkannt.

„Deutschland wird momentan von den Medien gerne als ‚kranker Mann Europas‘ bezeichnet“, sagt René Hermann, Hauptautor der Studie. „Auch wir erwarten eine anhaltende Schwächephase und einen zähen Reformverlauf, was in einer graduellen Abschwächung der Kreditkennzahlen resultiert. Folgerichtig gehört Deutschland zurzeit nicht mehr zum elitären AAA-Kreis“, so Hermann.

Der Abstieg Deutschlands ist kein Einzelfall. Die ICV-Länderstudie 2023 stuft auch weitere Länder wie Großbritannien und Ungarn herab.

Illusion des Spielraums

Dabei schien sich der Druck der Schulden durch die hohe Inflation vorübergehend sogar zu entspannen. Doch dieser Atemzug der Erleichterung hält nicht an. Die Verschnaufpause war nur von kurzer Dauer, so die Autoren. Denn die Kosten sind mit Verzögerung gestiegen, der vermeintliche Spielraum entpuppte sich als „Illusion“, so der Bericht.

Wie Zinskosten das Budget der USA belasten © ICV

Hermann bringt es so auf den Punkt: „Mit fiskalischer Großzügigkeit soll die Wirtschaft beflügelt werden. Allerdings mit wenig Aussicht auf Erfolg, jedoch auf Kosten der Sparer, Steuerzahler sowie zukünftiger Generationen.“

Fiskal- und Geldpolitik würden zunehmend gegeneinander arbeiten, erklärt er weiter. „Die Schwergewichte USA und China gehen mit schlechtem Beispiel voran und treiben die Schulden weiter in die Höhe. Und in Europa verlagern sich die Probleme in den Kern und in den Osten.“

Es werde deutlich, dass die gestiegenen Zinsen nur langsam im Wirtschaftssystem ankommen, aber mit der Zeit immer mehr Ressourcen aufzehren. Das führe zu geringerem Konsum, weniger Investitionen, sinkenden Margen und einer Zunahme von Zahlungsausfällen, analysieren die Autoren. „Wir erwarten in der Folge weitere Rating-Downgrades und ein Wiederaufflammen der Diskussion um die Nachhaltigkeit der vielerorts überhöhten Staatsverschuldung.“

Diese Länder bekommen ein Rating-Upgrade

Einige Länder haben ihre Top-Bewertungen allerdings behalten oder sogar ein Upgrade erhalten. Griechenland, Irland, Island und Portugal etwa werden in der Studie positiv herausgestellt. Ihre Upgrades spiegeln die Bemühungen um fiskalische Disziplin und wirtschaftliche Stabilisierung wider, trotz der globalen wirtschaftlichen Herausforderungen.

Länder wie Dänemark, Norwegen und Schweden sowie die Schweiz, Singapur und die Niederlande behalten ihre AAA-Bewertung bei. Diese Länder zeigen eine Balance zwischen Fiskaldisziplin und wirtschaftlicher Robustheit.

Anleiheninvestoren sollten nach Südamerika schauen

Für Anleiheninvestoren hat sich die Landschaft in den vergangenen Monaten deutlich verändert. Die Bonitätsbewertungen sind ein Schlüsselfaktor bei der Risikobewertung von Staatsanleihen. In einem Umfeld hoher Inflation und steigender Verschuldung bieten Staatsanleihen von Ländern mit soliden Bonitätsbewertungen eine attraktive Anlageoption.

Die Renditen von US-Treasuries und niederländischen Staatspapieren erreichen ein 15- beziehungsweise 11-Jahres-Hoch. Hermann betont: „Durch den starken Zinsanstieg gewinnen die lang verschmähten Staatsanleihen an Attraktivität.“

Statt sich auf Nationen wie Deutschland und Großbritannien zu fokussieren, sollten Investoren einen Blick auf aufstrebende Länder in Südamerika und Asien werfen, so die Empfehlung der Studienautoren. Diese werden für die vorausschauende Politik ihrer Zentralbanken gelobt, allen voran Chile, Indonesien, Peru und die Philippinen. Jedoch warnt Independent Credit View vor Ländern, die eine zu große Exportabhängigkeit von China haben.

Die ICV-Länderstudie ist eines von mehreren Barometern für die globale Finanzdynamik. Bei den großen internationalen Ratingagenturen wie Fitch, Moody’s und Standard & Poor’s genießt Deutschland dagegen immer noch die höchste Kreditwürdigkeit. Eine Herabstufung ist möglich, aber derzeit unwahrscheinlich.