Index als Grundlage LBBW legt neuen Devisenfonds auf

Der Vermögensverwalter LBBW Asset Management legt einen neuen Devisenfonds für institutionelle Investoren auf. Der LBBW Devisen 1 (WKN: A1W1PS) hat dem LBBW FX-Carry-Index ER als Grundlage. Diesen veröffentlicht LBBW seit Anfang 2009 täglich.Der Index setzt sich aus 15 Währungen zusammen, die das Management jeweils in Euro und US-Dollar gegenüberstellt. So ergeben sich insgesamt 30 Währungspaare (Carry-Währungspaar). In den Index kommen jedoch nicht alle. Beträgt die Zinsdifferenz zwischen zwei Ländern mehr als 1,5 Prozentpunkte, baut das Management eine Short-Position in Euro beziehungsweise US-Dollar auf die betreffende Fremdwährung auf. Liegt die Zinsdifferenz unter minus 1,5 Prozentpunkten, dann geht es eine Long-Position in Euro beziehungsweise US-Dollar und einer Short-Position in der jeweiligen Fremdwährung ein.Das Management überprüft die Index-Zusammenstellung zweimal im Jahr – jeweils im Januar und Juli.