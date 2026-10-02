Stoxx startet gemeinsam mit Osmosis 48 neue Indizes. Sie setzen auf neu gefasste Faktoren wie Value und Quality – und darauf, wie effizient Firmen Ressourcen nutzen.

Der Indexanbieter Stoxx hat zusammen mit dem britischen Vermögensverwalter Osmosis Investment Management eine neue Indexfamilie gestartet. Die 48 Istoxx (geschrieben: iSTOXX) Osmosis Multi Factor Transition-Indizes verbinden klassische Anlagefaktoren mit einer Nachhaltigkeitskennzahl. Sie richten sich an institutionelle Investoren.



Die Reihe umfasst Einzelfaktor-, Multifaktor- und nachhaltigkeitsintegrierte Indizes und basiert auf den Investable Market-Indizes von Stoxx. Festgelegt hat die Methodik das quantitative Team von Osmosis rund um Investmentchef Fadi Zaher. Osmosis hat sich auf nachhaltige Investments spezialisiert.

Die jetzt gelaunchten Indizes greifen gängige Investmentstile auf, deuten die gängigen Faktoren allerdings um: Value bezieht etwa Forschungsausgaben und immaterielle Investitionen mit ein, Quality stellt vor allem auf Profitabilität und beständige Gewinne ab, Momentum wird risikogesteuert eingesetzt und Low Volatility orientiert sich an Verlustrisiken.

Zusätzlich fließt eine eigene Kennzahl zum effizienten Einsatz von Ressourcen in die Portfoliokonstruktion ein. Sie setzt die Wertschöpfung eines Unternehmens ins Verhältnis zu seinem CO2-Ausstoß, Wasserverbrauch und Abfallaufkommen. Laut Osmosis-Analysen haben ressourceneffizientere Firmen im Schnitt einen höheren künftigen Unternehmenswert, mehr freien Cashflow und weniger Schulden.

Anleger sollen die Faktoren einzeln nutzen oder auch kombinieren können. „Die Grundlagen des Faktorinvestings wurden vor Jahrzehnten gelegt“, sagt Zaher. „Wir sind überzeugt, dass die nächste Generation abbilden muss, wie Unternehmen heute Wert schaffen – um zugleich der wachsenden finanziellen Bedeutung von Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen Rechnung zu tragen.“

Über Stoxx und Osmosis

Stoxx gehört zur ISS-Stoxx-Gruppe, die mehrheitlich im Besitz der Deutschen Börse ist, und verwaltet unter anderem die Dax-Indizes. Die Marken Stoxx und Dax umfassen nach Unternehmensangaben mittlerweile mehr als 20.000 regelbasierte Indizes.

Osmosis hat sich auf Research und Investments mit Nachhaltigkeitsfokus spezialisiert. Das Unternehmem wurde 2009 gegründet und wird mehrheitlich von seinen Mitarbeitern kontrolliert.