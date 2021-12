Indexfonds auf US-Unternehmensanleihen UBS weitet Angebot an Renten-ETFs aus

Der UBS ETF – Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year Ucits ETF (USD) A-dis bietet Investoren die Möglichkeit, US-amerikanische Investmentgrade-Unternehmensanleihen aus verschiedenen Branchen und mit unterschiedlichen Laufzeiten in einer Position zu bündeln. Die in US-Dollar denominierten Unternehmensanleihen weisen dabei eine Restlaufzeit von mindestens einem und höchstens fünf Jahren auf.„Auf der Suche nach Alternativen zu den niedrigen Renditen bei Staatsanleihen rücken Corporate Bond-ETFs immer stärker in den Fokus von Investoren“, sagt Dag Rodewald, Leiter Vertrieb UBS ETFs Deutschland.Während Staatsanleihen von Ländern mit guten oder sehr guten Bonitätsnoten wie den USA oder Deutschland derzeit nur geringe Renditen bieten und entsprechende Staatsanleihen mit längerer Laufzeit die Gefahr relativ starker Kursverluste im Fall steigender Zinsen bergen, können Unternehmensanleihen mit Ratings im Investmentgrade- Bereich eine interessante Alternative sein. Einen einfachen Zugang zu diesen Anleihen bietet der neue UBS ETF.Der UBS ETF – Barclays US Liquid Corportes 1-5 Year Ucits ETF (USD) A-dis investiert in Corporate Bonds, die von US-Unternehmen aus drei unterschiedlichen Branchen (Industrieunternehmen, Versorger und Finanzinstitutionen) begeben werden.Der Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year konzentriert sich dabei auf Unternehmensanleihen mit Investmentgrade-Ratings. Derzeit ufasst der Index 109 Titel, die jeweils eine Restlaufzeit von ein bis fünf Jahren haben. „Investoren, die in ihrem Portfolio US-Unternehmensanleihen abdecken möchten, ermöglicht der neue UBS ETF damit eine breite Streuung über verschiedene Branchen und Laufzeiten hinweg“, erklärt Rodewald.Der neu gelistete UBS ETF investiert direkt in die im Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year Index enthaltenen Anleihen, repliziert seinen Index also physisch. Es kommen weder Swaps noch Wertpapierleihgeschäfte zum Einsatz. „Damit können wir Investoren einen ebenso transparenten wie kostengünstigen Zugang zu US-Unternehmensanleihen bieten“, so Rodewald.„Weil bei der regelmäßigen Neugewichtung des Index neu emittierte Anleihen automatisch aufgenommen werden und Papiere herausfallen, die nicht mehr die Laufzeitanforderungen erfüllen, entfällt für Investoren zudem auch die Notwendigkeit zur regelmäßigen Wiederanlage von Kapital.“