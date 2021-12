Bloomberg 13.07.2015 Aktualisiert am 27.03.2020 - 12:09 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Indexfonds ausgetrickst Dadurch können sich die Kosten von ETFs verdreifachen

Die Taktik ähnelt in gewisser Weise dem illegalen Front-Running, also dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren unter Ausnutzung vertraulicher Informationen wie des Wissens um Kundenaufträge. Doch die Vorgehensweise, von der hier die Rede ist, ist keineswegs verboten. Die Händler kaufen einfach Aktien, bevor diese in Indizes aufgenommen werden, die Indexfonds definitionsgemäß nachbilden müssen.