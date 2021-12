Indexfonds: Credit Suisse stockt ETF-Personal auf

Er ist bereits der zweite Abgang aus der ETF-Abteilung der Commerzbank. Vor einigen Wochen verließ schon Ralph Stemper das Unternehmen.Bereits seit Mai leitet Annabelle Wegner das ETF-Geschäft für institutionelle Kunden bei Credit Suisse. Sie kommt von RBS/ABN Amro, wo sie zuletzt im Vertrieb für strukturierte Produkte in Deutschland und Österreich gearbeitet hat. Zuvor arbeitete sie in ähnlichen Rollen bei Morgan Stanley und der Deutschen Bank. Wegner absolvierte ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Frankfurt School of Finance & Management.