Christian Hilmes 03.01.2008 Lesedauer: 1 Minute

Indexfonds oft besser als aktive Fondsmanager

Indexfonds bringen Anlegern in den meisten Fällen mehr Rendite als Investmentfonds. Das zitiert der britische Branchendienst „Financial News“ aus einer Studie des US-Vermögensberaters Fundquest. Demnach lagen passiv gemanagte Indexprodukte in 43 von 58 Fondskategorien vor aktiv gemanagten Investmentfonds. Untersucht wurden weltweit mehr als 16.000 Fonds, in denen Vermögen von insgesamt 4,8 Billionen Euro verwaltet werden.