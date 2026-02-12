Drei Versicherer haben das Geschäft mit Indexpolicen zuletzt aufgegeben. Auch das Vermittlerinteresse ist gering. Das IVFP stellt die schwache Performance dennoch positiv dar.

Indexpolicen erzielten im Jahr 2025 eine durchschnittliche Rendite von etwa 3,4 Prozent. Dies stellt eine leichte Steigerung gegenüber den Vorjahren dar, blieb jedoch deutlich hinter der Performance der zugrunde liegenden Aktienmärkte wie dem DAX (circa 22 Prozent) oder Euro Stoxx 50 (circa 18 Prozent) zurück.

Geht es um die Produktlandschaft in der Lebensversicherung, ist das Mantra seit Jahren bekannt: Klassische Policen sind auf dem Rückzug, Fondspolicen auf dem Vormarsch. Etwas aus dem Blickfeld geraten sind dabei indexgebundene Rentenversicherungen, auch Indexpolicen genannt. Sie kombinieren die Sicherheit klassischer Rentenversicherungen mit Renditechancen an der Börse. Beiträge fließen in das klassische Deckungsstock-Sicherungsvermögen, während Überschüsse in Optionen auf einen börsennotierten Index investiert werden.

Indexpolicen bei Vermittlern weniger gefragt

Eine aktuelle Umfrage des Beratungsunternehmens Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) erweckt den Eindruck, dass der Stand dieser Produktart im Markt immer schwieriger zu werden scheint. Demnach lasse die Beratungshäufigkeit von Vermittlern zu Indexpolicen weiter nach. Rund 50 Prozent aller Vermittler beraten laut IVFP derzeit nicht (mehr) zu Indexpolicen – das sei der schlechteste Wert seit Beginn der Erhebung. „Damit wird sichtbar, dass die Zurückhaltung nicht nur ein kurzfristiger Trend ist, sondern sich zunehmend verfestigt“, sagt IVFP Geschäftsführer Andreas Kick.

Keine Informationen zur Untersuchung

Es ist allerdings das einzige Ergebnis, dass das Unternehmen aus seiner „Produkttrends Umfrage 2026“ überhaupt veröffentlicht. Zudem fehlen Vergleichswerte früherer Untersuchungen. Auch gibt es keinerlei methodische Hinweise. So bleiben viele Fragen unbeantwortet, gerade nach den Gründen eines vermeintlichen Bedeutungsverlusts der Produktart unter Vermittlern. Dass Indexpolicen gerade bei Maklern oft keinem guten Ruf genießen, ist indes keine neue Erkenntnis. Vorrangige Kritikpunkte sind hohe Komplexität, Intransparenz und ein oft enttäuschende Rendite-Kosten-Verhältnis.

Rückzug von mehreren Anbietern und deren Gründe

Doch gibt es eine weitere Feststellung, die auf einem stärkeren Fundament steht – der Rückzug mehrerer Produktgeber. So ist die Zahl der Anbieter auf nur noch 13 zurückgegangen.Konkret haben sich Barmenia, HDI Vorsorge (ehemals Targo) sowie LV 1871 aus dem Neugeschäft mit Indexpolicen verabschiedet. „Der Markt konsolidiert sich – und die Auswahl wird kleiner“, so Kick.

Warum das so ist, auch dazu äußert sich der IVFP nicht. Dafür hat das Fachportal „Procontra“ bei den Produktgebern selbst nachgefragt, erhielt nach eigener Aussage von der LV 1871 allerdings keine Antwort. Von einer Sprecherin der Barmenia Gothaer heißt es, dass man sich nach der Fusion und der damit verbundenen Bestandsübertragung der Barmenia Leben auf die Gothaer Leben auf ein gemeinsames Produktportfolio verständigt habe. Dabei habe das ebenfalls bereits am Markt etablierte Gothaer Produkt „GarantieRente Invest“ herausgeragt, weshalb man sich gegen die weitere Vermittlung der Barmenia-Indexpolicen entschieden habe.

Der HDI beziehungsweise dessen Konzernmutter Talanx stellt gegenüber „Procontra“ die Einstellung des Neugeschäfts in einen Zusammenhang mit dem Ende der Vertriebskooperation mit der Targobank zum Jahresende 2025. Im selben Zug war die Targo Lebensversicherung AG in HDI Vorsorge Lebensversicherung AG umbenannt worden. Bereits 2024 hatte die Targobank den Vertrieb von drei Targo-Lebensversicherungstarifen wegen zu hohen Stornoquoten beendet. Die Indexpolicen von HDI und Neue Leben, die ebenfalls zum Talanx-Konzern gehören, bieten die Hannoveraner aber weiterhin im Neugeschäft an.

Uneinheitliche Feststellungen zur Performance von Indexpolicen

Der IVFP stellt derweil eigene Schlussfolgerungen für den Anbieterschwund an, die eher widersprüchlich klingen. „Der Hauptgrund dafür dürfte in der Niedrigzinsphase und der daraus resultierenden geringen Überschussbeteiligung zu suchen sein“, sagt Kick. Gleichzeitig wird festgestellt, „dass die gestiegenen Überschüsse in den letzten Jahren dazu führten, dass sich gute Börsenjahre auch wieder in der Renditegutschrift von Indexpolicen widerspiegeln.“

Nach einem guten Indexjahr 2024 habe das vergangene Indexjahr „noch mal eine Schippe drauflegen“ können. Im Durchschnitt betrug die maßgebliche Rendite von Indexpolicen, deren Indexjahr in 2025 endete, laut IVFP etwa 3,4 Prozent. „In der Spitze wurden sogar mehr als zehn Prozent erreicht“, so Kick. Dabei hätten wie bereits in den vergangenen Jahren Modelle auf Basis einer jährlichen Beteiligungsquote gegenüber Modellen mit einer Obergrenze (Cap) die Nase vorne.

Doch dabei blieben selbst die Top-Renditen einzelner Tarife weit hinter den Jahresrenditen von Dax und Co. zurück, an deren Performance sie angelehnt sind. Dazu kommt, dass es laut IVFP-Analyse in 45 Prozent der Fälle eine Rendite-Nullrunde gab, das heißt, der Kunde bekam gar keine Gutschrift aus der Indexbeteiligung. In mehr als 40 Prozent der Fälle lag die Rendite zwischen 0 und 8 Prozent.

Indexjahre mit einer Performance oberhalb von 10 Prozent gab es laut der Analyse des IVFP nur in rund 4 Prozent der Fälle. Ausgewertet wurden dabei die einzelnen Jahresverläufe aller Tarife seit 2007.

Marktüberblick über die tatsächlich erzielten maßgeblichen Indexrenditen, deren Indexjahr in 2025 endete. Quelle: IVFP; TG = Tarifgeneration

IVFP glaubt weiter an Indexpolicen

Insgesamt scheint das IVFP weiterhin von den Erfolgsaussichten der Produktart überzeugt. Es sei erfreulich, dass sich der Trend zu mehr Überschüssen und verbesserten Renditechancen auch im Jahr 2025 fortgesetzt habe. Demnach hätten die Versicherungsunternehmen mehr Geld für die Indexbeteiligung zur Verfügung und können den Kunden bessere Konditionen anbieten, was die Renditechancen wiederum erhöhe. Kick: „Mittelfristig können Indexpolicenbesitzer von den gestiegenen Marktzinsen profitieren“.