Analystin Zouhoure Bousbih
Indische Aktien: Wie KI das Narrativ von der demografischen Dividende verändert
Der indische Aktienmarkt rechtfertigt keinen unkritischen Optimismus mehr. Stattdessen muss das Narrativ von der demografischen Dividende erweitert werden, meint Zouhoure Bousbih.
Indiens demografische Dividende – also der potenzielle wirtschaftliche Vorteil, der aus einer großen, jungen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter erwächst – war lange Zeit das beherrschende Narrativ für die Aussichten indischer Aktien.