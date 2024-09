Stephen Dover

Die jüngste Neugewichtung des MSCI Emerging Markets Index wird den indischen Aktienmärkten unseres Erachtens erhebliche Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Globale Fonds, die diese Indizes abbilden, werden ihr Engagement in indischen Aktien erhöhen müssen. Dies könnte zu einem Anstieg der Liquidität und zu positiven Kurseffekten führen. Die Gewichtung Indiens im MSCI Emerging Markets Index hat sich seit 2020 auf fast 20 Prozent verdoppelt, während die Allokation Chinas von 42 auf 24 Prozent zurückgegangen ist (Grafik 1). Diese Verschiebung unterstreicht Indiens wachsenden Einfluss im globalen Anlageuniversum und könnte für Kapitalzuflüsse in Höhe von geschätzt 3 Milliarden US-Dollar sorgen, wie Reuters kalkuliert, wovon unterrepräsentierte Sektoren profitieren dürften.

Grafik 1: Wachsender Einfluss indischer Aktien:



Indiens strukturelle Wachstumstreiber

Indiens langfristiges Marktpotenzial wird durch verschiedene zentrale Trends unterstützt:

Steigende Einkommen und wachsender Konsum: Eine rasch wachsende Mittelschicht (die sich bis 2047 auf über 60 Prozent der Gesamtbevölkerung verdoppeln dürfte) facht das Konsumwachstum an, insbesondere im Bereich hochwertiger Waren und Dienstleistungen. Diese demografische Verschiebung dürfte Konsumgüter, den Einzelhandel und Finanzdienstleistungen auch weiterhin stark positiv beeinflussen.

Digitale Revolution: Indiens digitaler Wandel, der durch erschwingliche Datendienste und weit verbreitete digitale Zahlungen vorangetrieben wird, eröffnet neue Möglichkeiten in den Bereichen E-Commerce, Fintech und digitale Dienstleistungen. Unseres Erachtens sind diese Sektoren gut für langfristiges Wachstum positioniert, denn die digitale Durchdringung steigt.

Starker Anstieg im verarbeitenden Gewerbe: Im Zuge struktureller Reformen und geopolitischer Verschiebungen wird Indien mehr und mehr zu einem aufstrebenden Fertigungszentrum, insbesondere in den Sektoren Technologie und Industrie.

Infrastrukturentwicklung: Staatlich unterstützte Infrastrukturprojekte, beispielsweise intelligente Städte („Smart Cities“) und bessere Konnektivität, dürften das Wachstum in den Sektoren Bau und Grundstoffe sowie in damit verbundenen Branchen befeuern.

Risiken in Indien und ihre Auswirkung

Die Kredite des indischen Bankensektors sind schneller gewachsen als die Einlagen. Somit sind die Bankkredite gemessen am Bruttoinlandsprodukt höher als vor der Pandemie. Indiens Zentralbank zeigt sich darüber besorgt, daher könnte die Kreditvergabe an private Haushalte stark eingeschränkt werden, was die Konsumausgaben belasten würde.

Darüber hinaus dürfte auch der Rückgang der Staatsausgaben nach den Wahlen vom Juni das BIP-Wachstum im Quartal von April bis Juni 2024 gebremst haben, wie die dem Handelsministerium angegliederte Behörde India Brand Equity Foundation zu bedenken gibt. Die Regierung hat es sich zum Ziel gesetzt, den Haushalt zu konsolidieren, daher könnten die Staatsausgaben weiter schrumpfen. Die Regierung strebt ein Haushaltsdefizit von 4,9 Prozent des BIP im laufenden Haushaltsjahr mit Ende März 2025 an. Im Haushaltsjahr 2025-2026 soll das Defizit nach Reuters-Angaben dann auf 4,5 Prozent des BIP sinken. Im Haushaltsjahr mit Ende März 2024 belief sich das Haushaltsdefizit auf 5,6 Prozent des BIP, wie Reuters kalkuliert. Die Haushaltskonsolidierung dürfte zwar durch die Vermögensverkäufe der Regierung kompensiert werden, doch eine Nettoreduzierung der Staatsausgaben könnte das BIP-Wachstum beeinträchtigen.

Indiens langfristige Wachstumsstory

Nach den Wahlen sind nun in Indien die Rahmenbedingungen für weitere Wirtschaftsreformen und Stabilität gegeben. Unseres Erachtens schaffen der politische Wille und die politischen Initiativen in dem Land vorteilhafte Bedingungen für Unternehmen und Investitionen. Die in den vergangenen zehn Jahren auf den Weg gebrachten Strukturreformen haben die Governance verbessert, das Regulierungsumfeld optimiert und Indien zu einem attraktiveren Zielmarkt für globales Kapital gemacht.

Indiens Aktienmärkte haben sich parallel zum BIP-Wachstum entwickelt, daran zeigt sich, dass das Land einen wachsenden Anteil an der Weltwirtschaft hat. Wenn Indien diesen Kurs fortsetzt und, wie von S&P Global Ratings prognostiziert, bis 2030 zur drittgrößten Volkswirtschaft der Welt wird, dann dürften sich auch sowohl inländische als auch internationale Anleger zunehmend für die Aktienmärkte des Landes interessieren.

Strategische Anlagemöglichkeiten

Nach unserer Einschätzung werden unter anderem die folgenden Schlüsselsektoren von Indiens Wachstumskurs profitieren:

Finanzdienstleistungen: Steigende Einkommen und digitale Innovationen werden die Nachfrage nach Finanzprodukten ankurbeln.

Technologie und digitale Dienstleistungen: Indien ist in den Sektoren IT und Digitales führend, daher sind diese Sektoren gut für kontinuierliches Wachstum aufgestellt.

Zyklische Konsumgüter: Die wachsende Mittelschicht verlagert sich zunehmend auf den Konsum höherwertiger Produkte, davon profitieren die Sektoren Konsumgüter und Einzelhandel.

Infrastruktur und Industrie: Staatliche Projekte und die Urbanisierung haben das langfristige Wachstum in den Bereichen Bau und Grundstoffe stimuliert.

Fazit

Indiens Aktienmärkte verzeichnen eine anhaltende Expansion, unterstützt durch Wirtschaftsreformen, strategische Initiativen und das zunehmende Interesse globaler Anleger. Unseres Erachtens ist die Neugewichtung ein wichtiger Impulsgeber, sie dürfte zu erheblichen und dauerhaften Kapitalzuflüssen führen. Ein diversifizierter Ansatz, der die strukturellen Wachstumstreiber Indiens nutzt und gleichzeitig globale Risiken berücksichtigt, bietet Anlegern attraktive langfristige Chancen.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt (BiB).

Alle Anlagen sind mit Risiken verbunden, ein Verlust des Anlagekapitals ist möglich. Der Wert von Anlagen kann fallen oder steigen, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen Anlagebetrag zurück. Anleihenkurse entwickeln sich im Allgemeinen gegenläufig zu den Zinsen. Wenn sich also die Anleihenkurse in einem Investmentportfolio den steigenden Zinsen anpassen, kann der Wert des Portfolios sinken. Veränderungen der Bonitätsbewertung einer Anleihe oder der Bonitätsbewertung oder Finanzkraft des Emittenten, Versicherers oder Garantiegebers der Anleihe können sich auf deren Wert auswirken.