Indien wandelt sich vom Dienstleistungsland zur Industrienation – Smartphones, Autos, Chemie. Fondsmanager Jürgen Maier erläutert die neuen Chancen für Anleger.

Fondsmanager von Raiffeisen CM Indien als neuer Produktions-Hub: Vom Smartphone bis zur Chemie

Stand der Digital-Service-Firma Jio auf einer Tech- und Telekommesse in New Delhi: Indien wird zunehmend zum Produktionsstandort.

Lange galt Indien primär als Dienstleistungsstandort – als Heimat von Software-Entwicklern, Callcentern und Outsourcing‑Spezialisten. Doch das Bild wandelt sich rapide. Innerhalb weniger Jahre hat sich das Land zu einem ernstzunehmenden Fertigungsstandort entwickelt, der in vielen Branchen den bisherigen „Werkplatz der Welt“, China, zunehmend ergänzt – und teilweise herausfordert. Von Smartphones über Automobile bis hin zu Chemieprodukten: Die industrielle Landkarte Asiens verschiebt sich spürbar.

Der Smartphone-Boom als Symbol

Wenig illustriert diesen Wandel besser als der Smartphone‑Sektor. Noch vor fünf Jahren stammten fast alle in Indien verkauften Geräte aus chinesischen Fabriken. Heute lässt Apple einen wachsenden Anteil seiner iPhones in Indien montieren – von Partnern wie Foxconn, Pegatron und Wistron. Nach Schätzungen des indischen Industrieministeriums wurden 2025 bereits über 20 Prozent der weltweit verkauften iPhones in Indien gefertigt. Auch Samsung, Xiaomi und Oppo erweitern ihre Produktionslinien substanziell.

Dieser Trend ist kein Zufall. Neu geschaffene Produktivitätsanreize (Production Linked Incentives, PLI) senken die Steuerlast und subventionieren Investitionen in moderne Fertigung. Zugleich wollen multinationale Konzerne ihre Lieferketten nach Corona widerstandsfähiger machen – „China + 1“ lautet die Devise. Indien profitiert dabei von seinem großen Binnenmarkt, politischen Stabilität und einer Regierung, die Produktion als nationale Priorität begreift.

Staatliche Weichenstellung

Premierminister Narendra Modi hat seit 2014 mit der Initiative „Make in India“ einen klaren Rahmen geschaffen, der ausländische Direktinvestitionen (FDI) gezielt anzieht. Hinzu kommen Infrastrukturprojekte in Rekordumfang – neue Autobahnen, Hafenanlagen, Güterkorridore und Sonderwirtschaftszonen. Laut der Weltbank haben sich die Investitionen im verarbeitenden Gewerbe zwischen 2018 und 2025 mehr als verdoppelt. Indien zählt heute zu den Top‑Fünf‑Standorten für weltweite Greenfield‑Investitionen.

Ein weiteres Element ist der gezielte Aufbau industrieller Ökosysteme. Regionen wie Tamil Nadu, Gujarat oder Maharashtra konkurrieren erfolgreich um Schlüsselindustrien – von Automobilen über Elektronik bis zur chemischen Produktion. In Chennai etwa entsteht ein Cluster rund um Elektrofahrzeuge und Batteriezellen, während Reliance Industries in Gujarat massiv in grüne Chemie und Wasserstofftechnologien investiert. Damit versucht Indien, nicht nur als Billigproduzent, sondern als technologische Drehscheibe wahrgenommen zu werden.

Automobile im Umbruch

Auch die Automobilindustrie erlebt einen strukturellen Umbau. Tata Motors hat sich vom Lizenzhersteller zu einem globalen Player entwickelt, insbesondere seit der Übernahme von Jaguar Land Rover. Das Unternehmen investiert Milliarden in Elektromobilität, Batterietechnologien und Softwareintegration. Zusammen mit Mahindra & Mahindra sowie internationalen Automobilherstellern wie Hyundai, Suzuki oder Stellantis entsteht ein dynamisches Ökosystem. Indien zählt bereits zu den fünf größten Automobilmärkten der Welt – ein gewaltiger Heimmarkt, der langfristige Skaleneffekte garantiert.

Die Regierung unterstützt diese Entwicklung durch verschiedene Förderungen. Das Programm FAME II (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles), welches im März 2024 auslief, hatte zum Beispiel das Ziel, dass bis 2030 rund 30 Prozent der Neuwagen rein elektrisch angetrieben werden. Dafür wurden Subventionen, Steuererleichterungen und Forschungsinitiativen bereitgestellt. Zulieferer profitieren ebenfalls: Bosch, Continental und lokale Mittelständler investieren in neue Werke, um Elektronikmodule, Antriebskomponenten und Softwareplattformen zu fertigen.

Chemie als unterschätzter Wachstumstreiber

Während Hightech‑Industrien die Schlagzeilen dominieren, wächst auch die chemische Industrie rasant. Indien produziert inzwischen mehr als 70.000 verschiedene Chemikalien – von Basischemikalien bis zu Pharmawirkstoffen. Der Aufstieg in diesem Segment wird durch die geopolitische Neuordnung zusätzlich beschleunigt. Nach den Lieferkettenproblemen und Umweltauflagen in China suchen viele westliche Unternehmen alternative Bezugsquellen. Indien punktet mit vergleichsweise günstigem Arbeitskraft‑ und Energiepreisniveau sowie wachsendem Know‑how im Bereich Spezialchemie.

Konzerne wie Reliance Industries, UPL, SRF und Aarti Industries modernisieren ihre Anlagen, während multinationale Firmen wie BASF und Dow neue Partnerschaften eingehen. Besonders dynamisch ist der Bereich der Agrar‑ und Pharmachemie: Indien will hier zur „Apotheke der Welt“ auch bei Wirkstoffvorstufen aufsteigen – ein strategischer Schritt, der die Abhängigkeit von China reduziert.

Strukturelle Stärken – und offene Baustellen

Indien hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der dynamischsten Volkswirtschaften der Welt entwickelt – und befindet sich weiterhin auf einem beeindruckenden Wachstumspfad und profitiert von den folgenden strukturellen Stärken:

Demografie: Mehr als 60 Prozent der Bev ö lkerung sind unter 35 Jahre alt.

Binnenmarkt: Über 1,4 Milliarden Konsumenten schaffen Nachfragesog.

Reformdynamik: Steuer‑ und Zollreformen, Digitalisierung und Deregulierung fördern Investitionsklima.

Geopolitik: Als demokratischer Staat mit neutraler Außenpolitik gewinnt Indien an internationalem Vertrauen.

Dennoch bleiben Herausforderungen. Bürokratie, Flächennutzungskonflikte und teils langsame Genehmigungsverfahren bremsen Projekte. Die Qualität beruflicher Bildung ist heterogen; insbesondere das mittlere Qualifikationsniveau bleibt ein Engpass. Auch Energieversorgung und Logistik müssen Schritt halten, um das industrielle Wachstum zu tragen. Ohne konsequente Weiterbildung, Netzmodernisierung und Nachhaltigkeitsstandards droht das Momentum zu verpuffen.

Chancen und Risiken für Anleger

Anleger, die an Indiens Aufstieg als Produktionsstandort partizipieren wollen, finden spannende Optionen – von klassischen Industriekonzernen bis zu Logistik‑ und Infrastrukturwerten. Besonders wachstumsstark sind Unternehmen in den Bereichen Elektronikfertigung, Batteriezellen, Spezialchemie und industrielle Automatisierung. Indische Small- und Mid‑Caps profitieren überproportional, da viele internationale Konzerne lokale Zulieferer aufbauen müssen.

Allerdings gilt es, die Bewertungsebene nicht zu übersehen: Viele indische Aktien notieren inzwischen auf sehr ambitionierten Niveaus. Das hohe strukturelle Wachstum ist in vielen Kursen bereits eingepreist, was selektives Vorgehen erforderlich macht. Indien bleibt ein Markt mit hohen Erwartungen – politische Stabilität, Bewertungen und geopolitische Lage müssen allerdings im Auge behalten werden. Auch die Fähigkeit, jährlich Millionen neuer Arbeitsplätze für junge Menschen zu schaffen, bleibt für die soziale und wirtschaftliche Balance zentral.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Indien sich von der „digitalen Werkbank“ zur umfassenden Industrienation wandelt. Die geopolitische Neuordnung, wirtschaftspolitische Reformen und eine unterstützende Industriepolitik eröffnen große Chancen – für Unternehmen wie für Investoren. Doch der Weg bleibt anspruchsvoll: Ohne kontinuierliche Qualifizierung, Infrastrukturverbesserung und ökologische Planung kann die Erfolgsgeschichte schnell an Schwung verlieren.

Gleichzeitig zeigt sich, dass nicht jede indische Aktie automatisch ein Schnäppchen ist. Bewertungen sind vielfach ambitioniert und verlangen präzise Auswahl. In Märkten wie Indien ist deshalb aktives Fondsmanagement entscheidend, um Chancen und Risiken richtig zu gewichten und Qualitätstitel mit nachhaltigem Wachstumspotenzial zu identifizieren.

Gelingt der Balanceakt zwischen Dynamik, Nachhaltigkeit und Bewertung, könnte Indien zur wichtigsten Fertigungsdrehscheibe Asiens im 21. Jahrhundert aufsteigen – nicht als Ersatz für China, sondern als seine komplementäre Ergänzung in einer zunehmend multipolaren Weltwirtschaft.