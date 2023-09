Schwellenländer-Experte im Interview „Wir erwarten, dass Indiens Unternehmen ihre Gewinne weiter steigern“

DAS INVESTMENT: Herr Born, bitte geben Sie uns doch einen kurzen Überblick über die Wirtschaftskraft Indiens im weltweiten Vergleich.

Claus Born: Derzeit ist Indien die fünftgrößte Volkswirtschaft weltweit. Im Hinblick auf die Kaufkraftparität nimmt die Volkswirtschaft mit ihren 1,4 Milliarden Menschen sogar die drittgrößte Position ein. Den Prognosen zufolge wird Indien noch im laufenden Jahrzehnt die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt – und würde damit Japan und Deutschland abhängen. Die realen Wachstumsraten in den kommenden Jahren dürften sich auf 6 bis 7 Prozent jährlich belaufen.

Welche neuen Wachstumstreiber sehen Sie in Indien?

Born: In den vergangenen Jahren wurde in Indien sehr viel in Infrastruktur investiert. Straßen und Autobahnen wurden gebaut, das Eisenbahnnetz wurde ausgebaut. Jüngst wurde angekündigt, den Flugverkehr in sehr erheblichem Maß zu stärken. Sehr viel wurde auch in den Ausbau des Mobilfunks investiert, die Smartphone-Verbreitung ist in Indien extrem nach oben gegangen. Die digitale Transformation hat sich in den vergangenen Jahren, flankiert von staatlichen Maßnahmen, sehr stark beschleunigt. Indien kommt bei der Digitalisierung schneller als Deutschland zur Sache. So hat Indien eine digitale Identität für jeden Inder und jede Inderin eingeführt. In diesem Zusammenhang wurde für Hunderte Millionen Menschen Zugang zu einem digitalen Bankkonto geschaffen, womit Online-Zahlungen möglich sind und Zugang zu Bankkrediten besteht. Gleichzeitig wurde die Verwaltung modernisiert. Kurz gesagt, die Infrastruktur hat einen riesigen Sprung gemacht.

Im Private-Equity-Bereich hat sich derweil eine Start-up-Kultur etabliert. Hier hinkte Indien bislang ungefähr sieben bis acht Jahre China hinterher. Jetzt kommen die ersten dieser Unternehmen an die Börse und es entstehen Chancen, dort auch als ausländischer Geldgeber zu investieren.

Auf welche Sektoren setzt das Franklin Templeton Indien-Team derzeit? Was müssen die Unternehmen mitbringen, die es ins Portfolio schaffen?

Born: Ein ganz wichtiger Bereich ist der Konsum. Das Pro-Kopf-Einkommen steigt. Im städtischen Bereich soll es in den kommenden zwei Jahren 3.000 US-Dollar jährlich übersteigen; eine wichtige Schwelle, ab der nicht länger nur Basiskonsum getätigt, sondern dem diskretionären Konsum gefrönt wird. Wir setzen auf starke Marken mit hohen Marktanteilen. Dabei handelt es sich, etwa im Basiskonsumbereich, um viele Tochterunternehmen von internationalen Unternehmen, die in Indien separat an der Börse notiert sind. Zu nennen wäre der Verbrauchsgüterhersteller Unilever mit einem extrem starken Wettbewerbsvorteil, der das Unternehmen bis in die kleinsten Orte vordringen lässt. Auch der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern Nestlé hat ein börsennotiertes Unternehmen in Indien. Diageo, der weltweit führende Spirituosenhersteller, heißt in Indien United Spirits und ist ebenfalls stark vertreten.

Bei Unternehmen mit Bezug zur Infrastruktur haben wir Zementhersteller im Fokus, etwa UltraTech, Indiens führendes Unternehmen in der Herstellung und im Vertrieb von Zement und Baustoffen. Der Mischkonzern Reliance Industries wiederum hat als Raffinerie angefangen, baut aber inzwischen das Mobilfunknetz in Indien aus. Im Jahr 2021 wurde bekannt, dass die indische Reliance-Gruppe T-Mobile Niederlande kaufen wollte, womit sich zeigt, dass Emerging-Market-Unternehmen inzwischen auch auf die entwickelten Märkte drängen.

Was halten Sie von indischen Banken?

Born: Sehr viel. Das Kreditwachstum ist sehr hoch, da insgesamt die Nachfrage nach Bankdienstleistungen noch in einem frühen Stadium steckt. Wir sind nicht in Staatsbanken, sondern in ausschließlich privat geführten Banken investiert. Wir suchen starke Bilanzen, gute Renditen, gutes Wachstum und die Beherrschung von digitalen Technologien, um die Produkte und Dienstleistungen zu vertreiben.

Wie sieht es mit Engagements bei Indiens Software-Giganten aus?

Born: Wir sind in diesem Bereich investiert und halten unter anderem auch viel von der Tata-Gruppe. Ohne die indischen Computerfirmen können wir auch weltweit die Digitalisierung vergessen. Indien hat spektakuläre Manpower zu vertretbaren Kosten. Investiert sind wir auch in indischen Internetunternehmen, aber auch in einem leistungsstarken Lieferdienst-Anbieter. Es gibt auf dem Subkontinent sehr viele interessante Internet-Unternehmen – vor allem auch, weil der Markt vom Entwicklungsstadium noch nicht so weit ist wie andere Länder.

Wie sieht es mit der Unternehmensführung aus? Inwieweit werden Fortschritte gemacht?

Born: Es gilt, vorsichtig zu sein. Wir erinnern uns an das Debakel mit der Adani-Gruppe zu Beginn des Jahres. Schwerwiegende, letztlich gerechtfertigte Vorwürfe des Leerverkäufers Hindenburg Research hatten das Konglomerat unter Druck gesetzt. Der Geschäftsführung wurde vorgeworfen, Offshore-Steuerparadiese zu nutzen und Aktien zu manipulieren. Wir waren in der Adani-Gruppe nicht investiert, weil wir die im Bericht des Shortsellers geäußerten Bedenken über die hohe Verschuldung und die Bewertungen von sieben börsennotierten Adani-Unternehmen schon im Vorfeld auf dem Schirm hatten. Es zahlt sich für uns aus, dass wir mit einem eigenen lokalen Research-Team vor Ort sind.

Ein besseres Beispiel ist Reliance Industries. Der Mischkonzern zieht internationale Großinvestoren an, wodurch die Corporate Governance im Unternehmen sukzessive einen höheren Stellenwert genießt. War es noch vor einigen Jahren auch für einen großen renommierten Investor wie uns schwierig, Zugang zum Top-Management zu erhalten, hat sich das gewandelt; es gibt einen Trend zur Öffnung.

Schließen Sie sich zu kollaborativem Engagement mit anderen Asset Managern zusammen oder hat auch ein einzelnes Haus Gewicht?

Born: In den meisten Fällen können wir alleine auf die Unternehmen zugehen, nicht zuletzt, weil wir schon seit 30 Jahren in Indien sind. Unsere Portfoliomanager und Analysten sind dort sehr gut vernetzt. Teils werden wir auch direkt von den Unternehmen angesprochen, etwa von großen Banken, um Orientierung zu geben. Von Fall zu Fall wird entschieden, ob man sich mit anderen zusammentut, um mehr Druck ausüben zu können.

Welche Vorteile bieten Investitionen in Indien?

Born: Der Markt weist ein gutes Wirtschaftswachstum auf, gleichzeitig aber auch – und das ist nicht selbstverständlich – ein gutes Gewinnwachstum. Wir erwarten, dass Indiens Unternehmen auch im weiteren Verlauf der konjunkturellen Entwicklung ihre Gewinne steigern können. Wir sehen eine relativ starke Aktienkultur im Markt. Es wird viel mit Sparplänen gearbeitet, die laufenden Einzahlungen unterstützen die Entwicklung der Börse. Indiens Wachstumsaussichten signalisieren, dass es sich um einen Markt handelt, auf dem Anleger langfristig dabei sein sollten, um sich Chancen zu sichern.

Welche weiteren Schwellenländer stehen bei Franklin Templeton im Fokus? Und warum?

Born: Wir schauen uns generell alles an. Taiwan und Südkorea haben in unserem Emerging-Market-Portfolio einen großen Schwerpunkt. Zuletzt musste der Halbleitersektor vielen Belastungen standhalten, aber es sieht so aus, als ob die Talsohle zumindest schon erreicht wurde, sodass die Gewinnerwartungen sich zu verbessern beginnen, vorrangig wegen der strukturell hohen Nachfrage nach Halbleitern. Beide Länder sind in diesem Marktsegment so stark, dass es lange dauern dürfte, bis hier Konkurrenz erwächst.

Wie stehen Sie zu China?

Born: Mit Blick auf China ist die Stimmung derzeit pessimistisch. Gleichzeitig hat sich das Bewertungsniveau vergünstigt. Wir erwarten hier eher positive Überraschungen, die negative Stimmung ist weitgehend eingepreist. Die Regierung schlägt einen kooperativeren Weg gegenüber den Unternehmen ein. Die forcierte Regulierung der vergangenen Jahre lief sehr schnell ab, in Europa und in den USA nehmen Regulierungsprozesse in der Regel mehr Vorlaufzeit in Anspruch.

Ein ebenfalls sehr interessanter Markt ist Brasilien.

Born: Ja, die Notenbank hat kürzlich mit Zinssenkungen angefangen, nachdem der Zinserhöhungszyklus bereits im Sommer 2022 mit einem Zinssatz von 13,75 Prozent abgeschlossen war. Anders als die EZB agierte die brasilianische Zentralbank bereits ab März 2021 sehr beherzt „ahead of the curve“ – die brasilianischen Notenbanker sind wesentlich erfahrener im Umgang mit der Inflation als die Europäer. Das könnte dem brasilianischen Aktienmarkt Auftrieb geben, der gut performt, dessen Bewertungen jedoch immer noch günstig sind. Brasiliens inländische Anleger dürften nun wieder verstärkt brasilianische Titel kaufen, einfach, weil es in den vergangenen Jahren wenig Notwendigkeit gab, sich angesichts hoher Zinsen auf festverzinsliche Wertpapiere am Aktienmarkt zu exponieren.

Welche Schwellenländer sollten Anleger tunlichst meiden?

Born: Wir sind nicht überzeugt, dass die unorthodoxen und auch nicht zielführenden Wirtschaftsmaßnahmen in der Türkei ein gutes Ende nehmen. Es gibt sehr gute Unternehmen in der Türkei, aber es ist ein Markt, auf dem wir noch recht vorsichtig sind. Generell nehmen wir Abstand von dem Gedanken: In diesem oder jenem Markt investieren wir gar nicht. In Argentinien sind wir derzeit auch nicht investiert, die wirtschaftliche und politische Volatilität ist zu hoch. Darüber hinaus ist das Land aus dem MSCI-Emerging-Market-Index wieder herausgefallen, nachdem es kurzzeitig aufgenommen worden war.