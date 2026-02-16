Marcus Weyerer, Director of ETF Investment Strategy EMEA, zu den Herausforderungen, die sich aus Indiens hoher Abhängigkeit von importiertem Öl und seiner Energiewende ergeben.

Die wichtigsten Erkenntnisse im Überblick:

Indiens Energiewende ist nicht nur eine ökologische, sondern auch eine wirtschaftliche Entscheidung. Der Ausbau erneuerbarer Energien senkt die Input-Kosten und verbessert die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie, verringert die Anfälligkeit gegenüber klimabedingten Handels- und Regulierungskosten und stärkt die Widerstandsfähigkeit gegenüber externen Energieschocks – all dies unterstützt die langfristige Unternehmensleistung.

Die Energieversorgungssicherheit ist heute ein wesentliches makroökonomisches Risiko und ein zentraler Investitionsfaktor für Indien. Die jüngsten Gespräche auf dem EU-Indien-Gipfel und die Fortschritte bei den Handelsverhandlungen haben gezeigt, dass Energieversorgung und CO 2 -bezogene Handelsrisiken für die makroökonomischen und Investitionsaussichten des Subkontinents zunehmend an Bedeutung gewinnen.

-bezogene Handelsrisiken für die makroökonomischen und Investitionsaussichten des Subkontinents zunehmend an Bedeutung gewinnen. Die hohe Abhängigkeit von Ölimporten spricht für eine Diversifizierung. Indien importiert über 85 Prozent seines Öls, wobei im Jahr 2024 rund 40 Prozent aus Russland stammten, was die Anfälligkeit für geopolitische Störungen und globale Preisschwankungen verstärkt. Die jüngsten Fortschritte bei den Zöllen zwischen den USA und Indien könnten die Hindernisse für den bilateralen Energiehandel etwas verringern, was für eine Diversifizierung hin zu US-Lieferungen spricht und die Widerstandsfähigkeit Indiens gegenüber externen Schocks verbessert.

Marcus Weyerer,

ETF-Investmentstratege bei

Franklin Templeton

Als weltweit am schnellsten wachsende Volkswirtschaft mit fast 1,5 Milliarden Einwohnern hat Indien Energienetze und Infrastrukturen aufgebaut, die für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum und die industrielle Entwicklung von zentraler Bedeutung sind. Die rasante Urbanisierung, die industrielle Expansion und die steigende Nachfrage der Haushalte machen Energieeffizienz und die Entwicklung skalierbarer, nachhaltiger Lösungen zur Stromerzeugung zu einem dringenden Anliegen.

Der Ukraine-Krieg hat zu einer Umleitung der globalen Energieflüsse und zu Schwankungen des Ölpreises geführt, wodurch die Abhängigkeit Indiens von importiertem Rohöl stärker in den Fokus gerückt ist. Generell haben Ölpreisschocks erhebliche Auswirkungen auf das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Anhand der Vereinigten Staaten wird kalkuliert, dass ein Ölpreisanstieg um 10 US-Dollar das BIP-Wachstum um bis zu 0,4 Prozent1 verringert – obwohl die Ölimporte nur 35 Prozent des Gesamtverbrauchs ausmachen.2 Indien hingegen importiert mehr als 88 Prozent seines inländischen Ölverbrauchs3, wodurch die Wirtschaft weitaus stärker externen Preisschocks und Versorgungsunterbrechungen ausgesetzt ist.

Daher ist Indiens beschleunigter Übergang zu erneuerbaren Energien nicht nur eine Frage der Nachhaltigkeit, sondern auch ein wirkungsvoller makroökonomischer Hebel: Er senkt die strukturellen Energiekosten für Hersteller, stärkt die Widerstandsfähigkeit gegenüber neuen CO 2 -bezogenen Handelsvorschriften und verringert die Anfälligkeit gegenüber volatilen globalen Energiemärkten. Wir sind davon überzeugt, dass diese Auswirkungen zusammen ein nachhaltigeres Wachstum und eine langfristige Wettbewerbsfähigkeit fördern.

Von der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu Eneuerbaren-Ambitionen

Indiens Energiemix ist weiterhin stark auf fossile Brennstoffe ausgerichtet und wird durch Importe gestützt. Der jüngst erzielte handels­politische Durchbruch zwischen den USA und Indien, der die gegenseitigen Zölle senkt, ging mit Zusagen Indiens einher, die Käufe von US-Energie deutlich zu erhöhen – darunter höhere Importe von US-Rohöl, verflüssigtem Erdgas (LNG) und Kohle. Zusammen decken Kohle und Öl rund 70 Prozent von Indiens gesamtem Energiebedarfs.4 Ölimporte machen 88 Prozent des inländischen Ölverbrauchs5 aus. Die geringe heimische Produktion hat dazu geführt, dass Indien inzwischen der drittgrößte Energieimporteur der Welt ist6, was die Volkswirtschaft anfällig für geopolitische Störungen und die Volatilität der globalen Energiepreise macht. Die Stärkung der Energiediversifizierung ist daher von zentraler Bedeutung.

Die Internationale Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA) kalkuliert, dass die Einhaltung des Pariser Abkommens im Rahmen der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC) das globale BIP um durchschnittlich 1,5 Prozent pro Jahr steigern und bis 2050 40 Millionen zusätzliche Arbeitsplätze im Energiesektor schaffen könnte. Vor diesem Hintergrund hat sich Indien ehrgeizige Ziele für den Ausbau der erneuerbaren Energien gesetzt und strebt bis 2047 Energieunabhängigkeit und bis 2070 Netto-Null-Emissionen an.7

Im Vorfeld des Unionhaushalts 2026 dürfte die Wirtschaftspolitik verstärkt auf die Produktion grüner Energie und eine nachhaltige industrielle Transformation ausgerichtet werden. Erwartete fiskalische Anreize – etwa Gruppenbesteuerungsmodelle und direkte Steuererleichterungen – sollen ein günstigeres wirtschaftliches Umfeld für Innovationen im Bereich Nachhaltigkeit schaffen.

Darüber hinaus verfolgt die Regierung ein gezielteres Engagement für die Erzeugung grüner Energie im Rahmen der National Green Hydrogen Mission. Diese sieht vor, bis 2030 eine nicht-fossile Stromerzeugungskapazität von 500 Gigawatt (GW) aufzubauen8 und grünen Wasserstoff als praktikable Alternative in schwer zu dekarbonisierenden Industriesektoren zu etablieren.9

1. Quelle: T. Slok. “Higher Oil Prices Magnifying the Ongoing Stagflation Shock.” Apollo Academy, 2025

2. Quelle: “US Oil Imports 2025: What Percentage Comes from Abroad?” Elchemy, 2025.

3. Quelle: “Revisiting the Oil Price and Inflation Nexus in India,” RBI Bulletin, Reserve Bank of India, 23. Juli 2025.

4. Quelle: International Energy Agency, 2025.

5. Quelle: “Revisiting the Oil Price and Inflation Nexus in India,” RBI Bulletin, Reserve Bank of India. 23. Juli 2025.

6. Quelle: International Energy Agency, 2025.

7. Quelle: “National Green Hydrogen Mission.” New and Renewable Energy Department, India, Government of Haryana, 2024.

8. Ebd.

9. Quellen: COP28, 2023, COP28: Global Renewables And Energy Efficiency Pledge.

Vor dem Hintergrund der auf der COP28 abgegebenen Zusage, die weltweiten Kapazitäten erneuerbarer Energien bis 2030 auf 11.000 GW zu verdreifachen, stellt Indiens geplanter Ausbau einen substanziellen Beitrag zu den globalen Dekarbonisierungsbemühungen dar – vor allem, indem grüner Wasserstoff als realistische Alternative zu fossilen Energieträgern in schwer zu elektrifizierenden Industrien positioniert wird.

Drei wichtige Auswirkungen der Energiewende in Indien

Wir gehen davon aus, dass die Energiewende in Indien drei wichtige Auswirkungen auf Investitionen hat: Kostenwettbewerbsfähigkeit, geringere Regulierungskosten und eine größere Widerstandsfähigkeit gegenüber Energiekrisen.

1. Kostenwettbewerbsfähigkeit für Fertigung und Industrie

Einst als kapitalintensive Alternative zu fossilen Brennstoffen angesehen, entwickelt sich grüne Energie schnell zu einer kostengünstigen Energiequelle. Gemessen an den Stromgestehungskosten (LCOE)10 liefern weltweit 91 Prozent der neu in Betrieb genommenen erneuerbaren Energiequellen im Versorgungsmaßstab Strom zu geringeren Kosten als die günstigste neue Alternative auf Basis fossiler Brennstoffe.11 Dieser Kostenvorteil führte 2024 weltweit zu geschätzten Einsparungen von 467 Milliarden US-Dollar bei den Ausgaben für fossile Brennstoffe, wobei mit zunehmender Innovation weitere Einsparungen zu erwarten sind.12

In Indien allein soll die National Green Hydrogen Mission bis 2030 die Importe fossiler Brennstoffe um über 11,4 Milliarden Euro reduzieren und in diesem Zeitraum 600.000 Arbeitsplätze schaffen.13 Angesichts der Entwicklung des Sektors für erneuerbare Energie sehen wir in Indiens Transformation eine strukturelle wirtschaftliche Chance.

2. Niedrigere regulatorische und handelsbezogene Kosten

Wir erwarten, dass die Nutzung erneuerbarer Energien nicht nur die kurzfristige Kostenwettbewerbsfähigkeit verbessert, sondern auch die langfristige Positionierung des indischen Fertigungssektors stärkt, indem sie die Anfälligkeit gegenüber immer strengeren globalen Handelsvorschriften verringert. Ein deutliches Beispiel hierfür ist der CO 2 -Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) der Europäischen Union (EU), der einen CO 2 -Preis auf Importe von CO 2 -intensiven Gütern in die EU erhebt. Die Anforderungen zur Emissionsberichterstattung gelten zwar bereits seit 2023, doch in diesem Jahr wird der Mechanismus erstmals vollständig umgesetzt.14

Der CBAM wurde in dem im Januar abgeschlossenen Handelsabkommen zwischen der EU und Indien nicht offiziell behandelt, da es sich weiterhin um eine einseitige Klimapolitik der EU handelt, die außerhalb des Verhandlungsrahmens liegt. Das Abkommen sieht jedoch eine Zusage der EU in Höhe von 500 Millionen Euro für die nächsten zwei Jahre vor, um die Emissionsreduzierung und die Einführung sauberer Energien zu unterstützen. Diese Zusammenarbeit bietet Indien eine wichtige Möglichkeit, seine Produktionsbasis auf die mit dem CBAM verbundenen Kosten vorzubereiten, und unterstreicht die Notwendigkeit, die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien auszubauen, um die Wettbewerbsfähigkeit im Export zu erhalten.

Die Umsetzung wird zwar schrittweise erfolgen, aber die ersten Abgaben werden auf Produkte mit einer hohen Wahrscheinlichkeit von Carbon Leakage abzielen. Für Indien, das in den aufgeführten Sektoren wie Eisen, Stahl und Zement eine bedeutende Produktion hat, hat dies direkte Auswirkungen auf seine exportorientierten Industrien. Schätzungen zufolge könnte CBAM die Kosten für indische Stahlhersteller bis 2034 um etwa 551 Millionen Euro erhöhen.15 Da Kohlenstoff mehr und mehr zu einem Handelshemmnis wird, ist der Zugang zu sauberer Energie für indische Unternehmen unerlässlich, um sich an die bestehenden Handelsanforderungen anzupassen und sich proaktiv auf strengere klimabezogene Vorschriften in der Zukunft vorzubereiten.

3. Größere Widerstandsfähigkeit durch geringere Anfälligkeit gegenüber Energieschocks

Eine weitere Auswirkung der Investitionen im Rahmen der grünen Energiewende Indiens besteht in der Möglichkeit, durch eine geringere Anfälligkeit gegenüber globalen Energieschocks eine größere wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit zu erreichen. Aufgrund seiner hohen Abhängigkeit von importiertem Öl war Indien in Zeiten globaler Turbulenzen in der Vergangenheit geopolitischen Kompromissen ausgesetzt. Nach Ausbruch des Ukraine-Krieges stiegen die Rohölpreise auf fast 120 US-Dollar pro Barrel16, was Indien dazu veranlasste, die Importe von vergünstigtem russischem Öl von 1 bis 2 Prozent der gesamten Rohölimporte vor dem Konflikt auf 40 Prozent im Jahr 2024 stark zu erhöhen.17

Diese Strategie trug zwar zur Eindämmung der Energiekosten bei, zog jedoch eine verstärkte internationale Kontrolle nach sich und führte zu einer vorübergehenden Erhöhung der Zölle durch die Vereinigten Staaten um 50 Prozent. Um künftige geopolitische Kompromisse zu vermeiden, kann die heimische Energieproduktion als wirksamer Schutz gegen externe Energieschocks dienen. Darüber hinaus bedeutet eine stabile Energieversorgung für inländische Unternehmen besser vorhersehbare Betriebskosten, eine verbesserte Margenstabilität und mehr Vertrauen in langfristige Investitionsentscheidungen.

Die jüngsten Kontakte im Rahmen des EU-Indien-Gipfels und die neuen Impulse in den Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen haben das Interesse der Investoren an Indiens Energieversorgung und wirtschaftlicher Widerstandsfähigkeit deutlich geschärft.

Dabei handelt es sich nicht nur um eine Frage des Umweltschutzes, sondern auch um einen strukturellen Wandel mit konkreten Auswirkungen auf Investitionen. Wir gehen davon aus, dass Indien mit dem richtigen politischen Rahmen reagiert, der gleichzeitig die Kostenwettbewerbsfähigkeit verbessert, die Abhängigkeit von kohlenstoffbezogenen Handels- und Regulierungsdruck verringert und die Widerstandsfähigkeit gegenüber externen Energieschocks erhöht, während er gleichzeitig eine bedeutende Quelle für inländische Konjunkturimpulse darstellt. Insgesamt sollten diese Dynamiken unserer Meinung nach zu nachhaltigeren Unternehmensgewinnen führen, zumal das Wachstum des Gewinns pro Aktie in Indien in diesem Geschäftsjahr voraussichtlich im zweistelligen Bereich bleiben wird.18

Diese Chancen entlang der gesamten indischen Energie- und Erneuerbaren-Wertschöpfungskette treffen auf ein Marktumfeld, in dem Indien im Vergleich zu anderen Schwellenländern so günstig bewertet ist wie seit fünf Jahren nicht mehr: Vor diesem Hintergrund halten wir Indien weiterhin für eine besonders attraktive langfristige Anlagechance innerhalb von Schwellenmarkt-Portfolios.

10. Hinweis: Die Stromgestehungskosten (LCOE) einer Energieerzeugungsanlage lassen sich als die durchschnittlichen Gesamtkosten für Bau und Betrieb der Anlage je erzeugter Einheit Strom über die angenommene Lebensdauer hinweg verstehen.Quelle: “Renewable Power Generation Costs in 2024.” IRENA.

11. Quelle: “Renewable Power Generation Costs in 2024.” IRENA.

12. Ebd.

13. Quelle: India Green Hydrogen Organisation.

14. Quelle: Carbon Border Adjustment Mechanism. European Commission, 2023

15. Quelle: “CBAM may cost Indian steel exporters €551 million by 2034: Report, ETManufacturing.” Economic Times.

16. Quelle: Trading Economics, 2025.

17. Ebd.

18. Quelle: India Outlook 2026, Templeton Global Investments, 2025, India-Outlook-2026_earnings-recovery-policy-tailwinds.pdf

