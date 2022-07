Peter Ehlers und Karl Pilny im Podcast Indien – Land der versteckten Investment-Perlen

in Podcasts

Karl Pilny hat sich als Asien-Kenner einen Namen gemacht. Der Geschäftsführer der Züricher Unternehmensberatung Asia 21 ist auch als Wissenschaftler tätig und hat zahlreiche Sachbücher verfasst. In der Vergangenheit hat er außerdem einen Fonds mit Schwerpunkt Asien gemanagt.

Im Gespräch mit Peter Ehlers spricht er unter anderem …

... über den Aktienmarkt Indien

„Die indische Börse ist eine der ältesten in Asien. Ein großer, weiter und tiefer Aktienmarkt mit vielen Tausend Titeln, die nach englischem Vorbild reguliert wurden. Zahlenmäßig gibt es sehr viel mehr Small- und Mid Caps als Large Caps.“

… über den Kurs von Premierminister Narendra Modi

„Für Anleger sehr interessant, weil massiv Geld und Brain investiert wird in Themen wie Digitalisierung oder auch Elektrifizierung von Gegenden, die noch keinen Anschluss an die Wasserversorgung hatten. Das sind alles Investmentchancen.“

… über die wirtschaftlichen Möglichkeiten durch die demographische Situation

„Gerade in ländlichen Gegenden, wo man viele hundert Millionen Menschen hat, die zwar jung sind, aber nicht lesen und schreiben können und keinen Zugriff auf Energie und sauberes Wasser haben – das sind die spannenden Zielgruppen. Wenn man es schafft, sie in den Arbeitsprozess zu holen, dann fangen sie auch an zu konsumieren.“

... über die indische Start-up-Szene

„Es gab bisher Klone der westlichen Unternehmen, aber es beginnen sich immer mehr Indien-spezifische Start-ups zu entwickeln, die zu Einhörnern geworden sind. Das Aufholpotenzial bei Venture Capital ist in Indien sehr groß.“