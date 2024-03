Dara White,

Im November 2016, am selben Tag, an dem Donald Trump die US-Präsidentschaftswahlen gewann, kündigte die indische Regierung eine massive Demonetarisierung an, bei der die größten Geldscheine des Landes, die 80 Prozent des gesamten Bargelds ausmachen, aus dem Verkehr gezogen wurden. An jedem normalen Tag wäre dies auf den Titelseiten aller großen Finanzpublikationen zu lesen gewesen, doch die Wahl zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten hatte verständlicherweise Vorrang.

Die Demonetarisierung, die zunächst zu enormen wirtschaftlichen Verwerfungen führte, war Teil der ehrgeizigen Bemühungen der Regierung, die Korruption zu bekämpfen, die Steuerhinterziehung einzudämmen und mehr Menschen in die formale Wirtschaft zu bringen. Sie war Teil einer umfassenden Strategie der Regierung von Premierminister Narendra Modi zur strukturellen Umgestaltung der indischen Wirtschaft. Modi hat seit seiner Wahl im Jahr 2014 Wirtschaftsreformen vorangetrieben, die darauf abzielen, ein unternehmensfreundliches Umfeld zu schaffen, im Verbund mit der Einführung einer nationalen Steuer auf Waren und Dienstleistungen. Damit wurde das komplizierte Steuergeflecht gestrafft und das verarbeitende Gewerbe und die Industrie in die formale Wirtschaft integriert. Außerdem überarbeitete die Modi-Regierung das Insolvenz- und Konkursrecht, was die Kapitalallokation und die Kreditkosten verbesserte.

Viele Marktteilnehmer haben die Zusammenhänge damals nicht erkannt, aber die Digitalisierung der indischen Wirtschaft unter dem Schlagwort IndiaStack war ein zentraler Bestandteil der strategischen Überlegungen der Regierung. Eine flächendeckende digitale öffentliche Infrastruktur wird enorme Auswirkungen auf Indiens Bevölkerung und Wirtschaft haben. Neue Investitionsmöglichkeiten werden entstehen.

Indiens digitale Evolution

Die Bedeutung von IndiaStack lässt sich am besten anhand eines Beispiels zeigen: Die 23-jährige Prema wurde in einem ländlichen indischen Dorf geboren und ist vor kurzem auf der Suche nach besseren Lebenschancen nach Mumbai gezogen. Doch ohne feste Adresse scheitert Prema schon an der ersten Hürde, wenn sie ein Bankkonto eröffnen will. Jetzt kommt IndiaStack ins Spiel:

Identifizieren: Die erste Schicht von IndiaStack ist AADHAR, eine biometrische Identitätsdatenbank, die Premas Personalausweis mit ihren biometrischen Daten verknüpft, damit sie ein Bankkonto eröffnen kann und Finanzdienstleister „Know your customer“-Überprüfungen durchführen können. Zahlungsverkehr: Als Nächstes ermöglicht das Unified Payments Interface (UPI) bargeldlose Zahlungen, indem Premas ID-Nummer, Telefonnummer und Bankkonto mit einer Zahlungsadresse verknüpft werden. So kann sie ihr Gehalt auf elektronischem Wege erhalten. Außerdem kann sie damit Geld an ihre Eltern schicken oder auf dem örtlichen Markt einkaufen – alles über ihr Smartphone und ohne teure Zwischenhändler. Daten: Die letzte Ebene, DigiLocker und e-consent, ermöglicht es Prema, Kopien von Dokumenten wie akademischen Unterlagen, ihre Geburtsurkunde und ihren Führerschein zu speichern. Diese kann sie bei Arbeitgebern und bei Finanzdienstleistern vorweisen, um Kredite zu beantragen.

Die durchgeführten Reformen, in Kombination mit den demografischen Entwicklungen und den steigenden Einkommen in Indien, könnten eine tragende Säule für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung und das anhaltende Wachstum des Landes sein.

Indien ist das bevölkerungsreichste Land der Welt mit einem Durchschnittsalter von 29 Jahren (Quelle: Worldometer, 2023), hat vor kurzem die Einkommensschwelle von 2.000 US-Dollar BIP pro Kopf (Quelle: Citi Research, 2023) überschritten und verfügt über eine rasch wachsende Mittelschicht – die Zahl der Haushalte mit einem Jahreseinkommen von über 35.000 US-Dollar wird sich im kommenden Jahrzehnt voraussichtlich verfünffachen (Quelle: Jefferies, 2023, Grafik 1). Schätzungen zufolge (Quelle: World Economics, 2023) wird angenommen, dass über 40 Prozent der indischen Wirtschaft dem informellen Sektor zuzurechnen sind. Die Digitalisierung hat das Potenzial, viele Menschen in die formelle Wirtschaft zu bringen, indem sie zum Beispiel den Zugang zu Krediten erleichtert. Die Reformen haben auch die Kreditvergabe auf eine neue Basis gestellt und die Kreditvergabe gestrafft, was zu einer deutlichen Belebung des Kreditwachstums führen und den Finanzsektor und die Wirtschaft ankurbeln dürfte. Zugleich erlebt Indien eine beispiellose Expansion des Kleinanlegermarktes, wobei die Anzahl der Börsenteilnehmer von 62 Millionen auf schätzungsweise 300 Millionen ansteigen könnte – ein Anstieg um das Fünffache. (Quelle: Morgan Stanley, 2023).

Grafik 1: Indiens Einkommenspyramide wird sich in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich umkehren

Quelle: PropEquity, Jefferies, 2023

Infrastruktur und Produktion sind nach wie vor entscheidend

Indiens strukturelles Wachstum beschränkt sich nicht nur auf die Digitalisierung, die Bevölkerungszunahme und die Schaffung von Wohlstand. Die Regierung investiert in eindrucksvolle Infrastrukturprojekte und unterstützt die Entwicklung des verarbeitenden Gewerbes, um ausländische Direktinvestitionen anzuziehen und erhebliche Netzwerkeffekte in den Lieferketten in Gang zu setzen, während die Wirtschaft die Chancen ergreift, die sich durch die China+1-Diversifizierungsbemühungen multinationaler Unternehmen ergeben.

In der Vergangenheit waren Indiens mangelnde fiskalische Anreize und begrenzte Infrastrukturausgaben ein erhebliches Hindernis für die Freisetzung seines Wachstumspotenzials. 2021 kündigte die Regierung einen 1,4-Billionen-US-Dollar-Plan für Infrastrukturausgaben (Quelle: India Brand Equity Foundation, 2022) an, um mittels mehr als 9.000 Projekten die Wettbewerbsfähigkeit des Landes zu verbessern – von Eisenbahnen, Autobahnen, Häfen und Dämmen bis hin zu Flughäfen (Grafik 2). Im verarbeitenden Gewerbe sollen Kapazität, Umfang und Produktivität gesteigert werden, um den heimischen Markt zu bedienen und schließlich die Wettbewerbsfähigkeit für den internationalen Export zu erlangen. Die Modi-Regierung ist entschlossen, bürokratische und regulatorische Hindernisse zu beseitigen, um das Wachstum zu fördern, zum Beispiel durch die Straffung der Verfahren für den Landerwerb. Außerdem wirbt sie um internationale Unternehmen, vom japanischen Unternehmen Daikin bis zu Apple in den USA. Lokale Unternehmen wie Dixon Technologies und Amber Enterprises mischen ebenfalls mit und investieren kräftig, um sich einen Anteil am wachsenden Markt zu sichern.

Grafik 2: Die Infrastrukturinvestitionen in Straße und Schiene nehmen deutlich zu

Source: Ministry of Finance, Jefferies, 2023

Wo bieten sich Anlagemöglichkeiten?

Viele Marktteilnehmer gehen davon aus, dass Indien in den nächsten zehn Jahren ein jährliches Wachstum von mindestens 6 Prozent (Quelle: OECD, 2023) verzeichnen wird. In den vergangenen zehn Jahren verzeichnete der MSCI India eine Wertsteigerung von 12 Prozent, während der MSCI Emerging Markets Index 5 Prozent (Quelle: Bloomberg, 2023) erzielte (Grafik 3).

Grafik 3: MSCI India im Vergleich zum MSCI Emerging Markets über 20 Jahre

Quelle: MSCI, Citi Research, September 2023

Wir gehen davon aus, dass ein weiterer wichtiger Nutznießer der Reformen der Immobilienmarkt sein wird, der bis 2030 einen Anteil von 15 Prozent des indischen BIP (Quelle: Morgan Stanley, 2023) erreichen und sich damit verdoppeln soll, nachdem er mehr als ein Jahrzehnt lang in der Flaute gesteckt hat. Anders als in den entwickelten Volkswirtschaften sind Immobilien in Indien im Verhältnis zu den Einkommen deutlich billiger geworden. Ein robuster Arbeitsmarkt, der durch den steigenden Wohlstand begünstigt wird, wird zu steigender Nachfrage nach Wohnraum führen (Grafik 4). Die Entwicklung dürfte Investitionsmöglichkeiten in der gesamten Wertschöpfungskette schaffen, von Bauträgern über Baumaterialien bis hin zu Unternehmen für Klimaanlagen. Die Regierung fördert den Sektor mit dem Real Estate (Regulation and Development) Act, der Hauskäufer schützt, ihnen den Zugang zu Krediten erleichtert, Investitionen stimuliert und eine Phase der Bereinigung unzureichend kapitalisierter Akteure abschließt.

Grafik 4: Das Wohnungsbauvolumen wird in den nächsten Jahren um 15 Prozent steigen

Quelle: PropEquity, Jefferies, 2023

Ist der indische Aktienmarkt teuer?

In bestimmten Sektoren oder für bestimmte Unternehmen mag das der Fall sein. Nehmen Sie zum Beispiel Colgate Palmolive India. Ein führender Hersteller von Zahnpasta im bevölkerungsreichsten Land der Welt zu sein, klingt nach einem fantastischen Geschäft, aber auf einem gesättigten Markt zahlt man für die Aktie das 40-fache des Gewinns (Bloomberg, 2023). Umgekehrt gewinnen private Banken mit einem robusten Kredit- und Einlagenwachstum weiterhin Anteile vom öffentlichen System und profitieren vom Rückenwind eines gesunden Kreditzyklus – und das alles zu einem attraktiven Buchwert. Indien könnte zu einer Quelle langfristiger qualitativ hochwertiger Anlagemöglichkeiten werden, und viele Unternehmen verfügen über eine lange und breite Wachstumsperspektive. Aus diesem Grund bevorzugen wir einen proaktiven Ansatz, der sich auf Qualitätsunternehmen konzentriert, die eine Stakeholder-Orientierung aufweisen, eine hohe Kapitalrendite anstreben und aktiv an den strukturellen Wachstumstrends der Wirtschaft partizipieren.

Fazit: Anlegern bieten sich große Chancen für langfristiges Wachstum

Die Perspektiven für Privatbanken sind angesichts einer florierenden Wirtschaftslage positiv. Ein zunehmendes Kreditwachstum, das sowohl private Haushalte als auch Unternehmen umfasst, bildet die Grundlage für diese Entwicklung. Privatbanken sind besonders im Vorteil, da sie in der Lage sind, Marktanteile von den weniger agilen staatlichen Banken zu übernehmen. Diese Dynamik verspricht eine verstärkte Wettbewerbsfähigkeit und Marktpräsenz für die Privatsektor-Finanzinstitute.

Parallel dazu zeichnet sich ein günstiges Umfeld für Baustoff- und Industrieunternehmen ab. Der Fokus auf den Ausbau der Infrastruktur sowie die Förderung des Immobiliensektors und Investitionen in den Fertigungsbereich sind wesentliche Treiber, die diesen Unternehmen zugutekommen. Die verstärkten Bemühungen um eine Modernisierung und Erweiterung der physischen Grundlagen der Wirtschaft bieten beträchtliche Chancen für Wachstum und Expansion in diesen Branchen.

Nicht zuletzt befinden sich Konsumgüterunternehmen und Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen in einer aussichtsreichen Position, um von den sich abzeichnenden Wohlstands- und demografischen Trends zu profitieren.

Indiens Aufschwung wird getragen von einem strukturellen Wachstumszyklus, der durch weitreichende politische Reformen und eine strategische Fokussierung auf die Digitalisierung und Infrastrukturentwicklung gekennzeichnet ist. Die Regierung hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Rahmenbedingungen für Unternehmen zu verbessern und Hindernisse zu beseitigen, die in der Vergangenheit das wirtschaftliche Potenzial des Landes gebremst haben. Wir bei Columbia Threadneedle Investments freuen uns darauf, in den kommenden zehn Jahren viele spannende Anlagemöglichkeiten zu entdecken.