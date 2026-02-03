Indiens Premierminister Narendra Modi und der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz beim Internationalen Drachenfestival in Gujarat: Mit dem EU-Indien-Freihandelsabkommen entsteht ein gemeinsamer Markt von fast zwei Milliarden Menschen.

Indien dürfte 2026 vor einer spürbaren Gewinn­erholung stehen. Eine unterstützende Fiskal- und Geldpolitik stärkt weiterhin die Widerstandskraft des Binnenkonsums und sorgt damit für ein solides Fundament für weiteres Wachstum.

Sukumar Rajah,

Franklin Templeton

Da auch die Bewertungen günstiger werden und die US-Zollrisiken möglicherweise nachlassen, ist Templeton Global Investments (TGI) vorsichtig optimistisch, was Indiens Aussichten nach einem turbulenten Jahr angeht.

Langfristig bleiben die Fundamentaldaten und strukturellen Themen für indische Aktienanlagen weitgehend intakt. Wir halten an unseren Überzeugungen fest, unter anderem in den Sektoren zyklische Konsumgüter, Gesundheitswesen und Banken.

Erholung der Gewinne, weniger anspruchsvolle Bewertungen

Das Jahr 2025 war geprägt von beispiellosen globalen Handelsstörungen und geopolitischen Belastungen. In diesem Umfeld wurden die Gewinnprognosen in Indien im Laufe des Jahres 2025 mehrfach herabgestuft. Den aktuellen Prognosen zufolge liegt das Wachstum des Gewinns pro Aktie (EPS) in Indien für das Geschäftsjahr 2026 (GJ26, endet im März 2026) bei rund 10 Prozent, was einer Verlangsamung gegenüber 12 Prozent des Vorjahres entspricht.1

Für das Gesamtjahr 2026 gehen wir davon, dass sich das EPS-Wachstum in Indien auf ein Niveau von mittleren 10 Prozent erholen kann, wobei sich bereits in der Quartalsergebnis-Saison Juli—September 2025 eine gewisse positive Dynamik abzeichnet. Die Gewinnrevisionen haben sich Ende 2025 ebenfalls stabilisiert, und die Schätzungen für das rollierende EPS über ein Jahr haben sich seit September 2025 verbessert (Grafik 1).

Grafik 1: Posititvere Aussichten für die Gewinne

Quellen: Bloomberg, Jefferies Equity Research, “Worst for the earnings trend likely behind”. 21. November 2025. Es gibt keine Garantie dafür, dass sich Schätzungen, Prognosen oder Hochrechnungen bewahrheiten.

In den kommenden Monaten erwarten wir, dass sich das Gewinnwachstum in den inländischen und konsumnahen Sektoren — wie zyklische Konsumgüter, nicht-zyklische Konsumgüter und Automobile — in der zweiten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres beschleunigen wird. Zu Beginn des Geschäftsjahres 2027 (April 2026—März 2027) wird das Gewinnwachstum wahrscheinlich breiter angelegt sein, wobei sich Widerstandsfähigkeit sowohl in den inländischen als auch in den exportorientierten Sektoren zeigen wird.

Einer der wichtigsten Gewinntreiber, den wir beobachten werden, ist die potenzielle Steigerung der Margen. Im Großen und Ganzen sollten indische Unternehmen im laufenden und im nächsten Geschäftsjahr weiterhin eine EBITDA-Marge (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von etwa 20— 22 Prozent beibehalten, wobei ein gewisser Spielraum für geringfügige Verbesserungen besteht. Ausgewählte Sektoren oder Unternehmen können ein stärkeres Margenwachstum verzeichnen, was kurzfristig zu einer besseren Gewinnentwicklung führen könnte. So stellen wir zum Beispiel fest, dass Initiativen zur Kostensenkung bei einer Reihe von Zementherstellern wahrscheinlich die Kosten senken werden und in Verbindung mit der Preiserholung von einem niedrigen Niveau und einer Erholung der Nachfrage zu einem robusten Gewinnwachstum im nächsten Geschäftsjahr führen sollten.

Diese potenzielle Gewinnerholung wird zu einer Zeit kommen, in der die unterdurchschnittliche Wertentwicklung indischer Aktien im Jahr 2025 ihre Bewertungen auf ein weniger hohes Niveau gedrückt hat.

Zwischen Januar und November 2025 legte der MSCI India nur um 4,8 Prozent zu, während der MSCI Emerging Markets Index eine Rendite von 30,4 Prozent erzielte und der globale Referenzindex MSCI ACWI 21,6 Prozent erreichte.2 Das Kurs-Gewinn-Verhältnis indischer Aktien ist gleichzeitig erheblich geschrumpft (siehe Grafik 2), und ihre Bewertungen scheinen jetzt überzeugender zu sein, vor allem im Vergleich zu derzeit hoch im Kurs stehenden Schwellenländern.

Grafik 2: MSCI Indien Einjahres-KGV-Prämie gegenüber MSCI Schwellenländer

Da sich die Gewinnaussichten potenziell aufhellen und die Bewertungen überzeugender werden, erwarten wir, dass die Voraussetzungen dafür geschaffen sind, dass globale Anleger ihren Fokus wieder verstärkt auf den indischen Markt richten können. Dabei könnten sie auch von politischen Impulsen und einem sich verbessernden makroökonomischen Umfeld profitieren.

1 Basierend auf MSCI India. Der MSCI India Index soll die Wertentwicklung des Large- und Mid-Cap-Segments im indischen Markt messen. Mit 163 Titeln deckt der Index rund 85 Prozent des indischen Aktienuniversums ab. Quellen: Bloomberg, Jefferies Equity Research, „Am schlechtesten für den Gewinntrend, der wahrscheinlich dahinter steckt“. 21. November 2025 Indizes werden nicht gemanagt und es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Gebühren, Kosten oder Ausgabeaufschläge sind in Indizes nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.

2 Der MSCI ACWI umfasst Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus 23 entwickelten Märkten (DM) und 24 Schwellenländern (EM). Quelle: MSCI. Stand: 30. November 2025. Indizes werden nicht gemanagt und es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Gebühren, Kosten oder Ausgabeaufschläge sind in Indizes nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.

Politische Vorteile kommen zum Tragen, langfristiges Wachstum intakt

Im Jahr 2025 führte die indische Regierung eine Reihe von finanzpolitischen Maßnahmen ein, um die Nachfrage zu fördern und das Wachstum zu stimulieren. Dazu gehören vor allem die im Februar angekündigten Einkommensteuervergünstigungen, die sich hauptsächlich an die Mittelschicht richten, und eine im September eingeführte Überarbeitung der Waren- und Dienstleistungssteuerklassen (GST), die die Steuersätze für eine Vielzahl von Produkten effektiv senkt.

Da auch die Reserve Bank of India (RBI) im Jahr 2025 angesichts niedriger Inflationsraten die Leitzinsen um insgesamt 125 Basispunkte gesenkt hat, verfügt Indien über eine Palette wachstumsfördernder Maßnahmen, die ab 2026 ihre volle Wirkung entfalten sollten. Vor diesem Hintergrund war das Vertrauen der Verbraucher in die Zukunft sowohl in Städten als auch auf dem Land robust (siehe Grafik 3). Alles in allem erwarten wir in Zukunft ausreichend politischen Schub für das Wachstum der Konsumausgaben und die Erholung der Investitionen im privaten Sektor.

Grafik 3: Verbrauchervertrauen — Forward Situation Index

Quelle: Reserve Bank of India. Stand: November 2025.

Die externen Belastungen könnten ebenfalls nachlassen, da sich die Handelsbeziehungen zwischen Indien und den USA potenziell verbessern. Die Verhandlungen über ein Rahmenhandelsabkommen haben im Dezember 2025 große Fortschritte gemacht, und es wird erwartet, dass die US-Zölle von 50 Prozent auf etwa 15 bis 25 Prozent gesenkt werden können. Wir hoffen weiterhin, dass Anfang 2026 ein entsprechendes Abkommen zustande kommt, was einen wichtigen Unsicherheitsfaktor für Indiens Aussichten beseitigen würde. Ein separates, vollwertiges bilaterales Handelsabkommen ist gleichzeitig in Arbeit – es würde den Weg für eine stabilisierte Handelsbeziehung ebnen, die dem langfristigen strukturellen Wachstum förderlich ist.

Unter Berücksichtigung aller Faktoren bekräftigen wir unsere Einschätzung: Die indische Wirtschaft ist durch einen starken und widerstandsfähigen Binnenkonsum gut abgesichert. Das Land kann seine Position als die am schnellsten wachsende große Volkswirtschaft der Welt mit einem Bruttoinlandsprodukt-Wachstum (BIP) von rund 6,5 Prozent bis mindestens 2029 problemlos behaupten (siehe Grafik 4).

Grafik 4: Indien führt die Welt beim BIP-Wachstum (%) an

Quelle: Prognosen des Internationalen Währungsfonds, Stand: November 2025. Es gibt keine Garantie dafür, dass sich Schätzungen, Prognosen oder Hochrechnungen bewahrheiten.

Konsum- und Gesundheitssektoren bleiben weiterhin relevant

Indiens konstruktiver Ausblick und die soliden makroökonomischen Fundamentaldaten bestärken uns darin, unsere hohe Überzeugung in Schlüsselbranchen wie Konsum, Gesundheitswesen und Banken beizubehalten.

Konsum und Premiumisierung: Der Inlandsverbrauch bleibt der Kern von Indiens wirtschaftlichem Wachstumsmotor. Eine günstige demografische Entwicklung — mit der jüngsten Bevölkerung unter den großen Volkswirtschaften — und der Aufstieg der Mittelschicht (siehe Grafik 5) werden die frei verfügbaren Einkommen und die Nachfrage nach mehr Premium-Angeboten weiter vorantreiben. Dies könnte zum Beispiel zu Chancen auf dem Hotel- und Freizeitmarkt führen, wo die Nachfrage nach Luxushotelzimmern das Angebot übersteigt, während eine Erholung der Reise- und Hochzeitsaktivitäten 2026 zu einer Beschleunigung des Umsatzwachstums führen sollte.3

Grafik 5: Aufstieg der indischen Mittelschicht

Quelle: ICE360 Household Survey 2021: The Rise of India’s Middle Class 2021. Umrechnung der Kategorien auf Basis der Kaufkraftparität. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich Hochrechnungen, Schätzungen oder Prognosen als richtig erweisen.

Gesundheitssektor: Auch der Gesundheitssektor profitiert langfristig vom Konsumwachstum und den steigenden Einkommen in Indien. Eine anhaltende Dynamik der Gesundheitsausgaben sollte die Erweiterung der Krankenhäuser weiterhin unterstützen. Für die zwölf führenden börsennotierten Krankenhäuser Indiens wird ein Kapazitätswachstum von 40 Prozent (in Bezug auf die Bettenzahl) prognostiziert. Darüber hinaus wird Indiens Umsatz mit Pharmazeutika in den nächsten drei Jahren voraussichtlich steigen, was hauptsächlich auf Markteinführungen im Zusammenhang mit GLP-1 zurückzuführen ist. 4

Auch der Gesundheitssektor profitiert langfristig vom Konsumwachstum und den steigenden Einkommen in Indien. Eine anhaltende Dynamik der Gesundheitsausgaben sollte die Erweiterung der Krankenhäuser weiterhin unterstützen. Für die zwölf führenden börsennotierten Krankenhäuser Indiens wird ein Kapazitätswachstum von 40 Prozent (in Bezug auf die Bettenzahl) prognostiziert. Darüber hinaus wird Indiens Umsatz mit Pharmazeutika in den nächsten drei Jahren voraussichtlich steigen, was hauptsächlich auf Markteinführungen im Zusammenhang mit GLP-1 zurückzuführen ist. Banken: Zusätzlich zu den Zinssenkungen führte die Reserve Bank of India 2025 auch Kürzungen der Barreservequote, Liquiditätszuführungen und eine Lockerung der Finanzvorschriften durch. Zusammen mit den oben genannten Steuerreformen sehen wir günstige Bedingungen für das Wachstum der Verbraucher- und Unternehmenskredite im Jahr 2026. Banken sollten auch eine allmähliche Verbesserung der Nettozinsmarge verzeichnen, da Zinssenkungen in den kommenden Quartalen weiterhin zu Finanzierungskostenvorteilen führen.5

3 Quelle: Franklin Templeton Research. Stand: November 2025. Es gibt keine Garantie dafür, dass sich Schätzungen, Prognosen oder Hochrechnungen bewahrheiten.

4 Ebd.

5 Ebd.

Wichtige rechtliche Hinweise:

Diese Unterlage soll ausschließlich allgemeinem Interesse dienen und ist nicht als persönliche Anlageberatung oder Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten eines Wertpapiers oder zur Übernahme einer Anlagestrategie zu verstehen. Sie stellt auch keine Rechts- oder Steuerberatung dar.

Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen, Aussagen und Analysen geben die aktuelle Einschätzung zum Erscheinungsdatum (oder in einigen Fällen zu einem bestimmten Datum) wieder und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Die vorliegenden Informationen stellen keine vollständige Analyse aller wesentlichen Fakten in Bezug auf ein Land, eine Region oder einen Markt dar.