Mid-Cap-Titel besonders stark Indien übernimmt eine neue dominierende Rolle

Von einer ganzen Reihe wissenschaftlicher Erfolge bis hin zur dominierenden Rolle bei der Einigung auf eine Konsenserklärung als Gastgeber des G20-Gipfels, des hochkarätigsten Wirtschaftstreffens der Welt, hat Indien in diesem Jahr einen echten Lauf.

Das mit 1,4 Milliarden Einwohnern bevölkerungsreichste Land feierte einen Meilenstein im Bereich Weltraumerforschung, -systeme und -technologie, als es Ende August als erstes Land der Welt nahe am Südpol des Mondes eine Roboterraumsonde landete. Mit der historischen Mondmission, die Indien nach den USA, der Sowjetunion und China zum vierten Land machte, das auf dem Mond aufsetzte, soll nach Hinweisen auf gefrorenes Wasser und andere Elemente gesucht werden. Wenige Tage später wurde Indiens Selbstbewusstsein auf der Weltbühne durch seine triumphale Mission zur Erkundung der äußeren Atmosphäre der Sonne gestärkt, die für ein besseres Verständnis des Weltraumwetters sorgen soll.

Diesen Erfolgen wurde jüngst ein weiteres Ausrufezeichen hinzugefügt, denn Indien konnte mit diplomatischer Beharrlichkeit auf dem G20-Gipfel bei Themen wie etwa der Verschuldungsproblematik, der Modernisierung von Institutionen wie zum Beispiel der Weltbank und der förmlichen Aufnahme der Afrikanischen Union in die G20 mit dem Ziel einer besseren Repräsentation eine Einigung erreichen. Darüber hinaus half Indien den Staats- und Regierungschefs, die tiefe Spaltung beim Thema Ukraine-Krieg zu überwinden und einen Kompromiss zu finden.

Konkurrenz für Chinas Seidenstraßen-Projekt

Premierminister Narendra Modi nutzte die Gelegenheit beim G20-Gipfel, um mehrere Maßnahmen voranzutreiben, die auf die bessere Abstimmung der Entwicklungsbedürfnisse und -ziele des Globalen Südens mit jenen der G20 abzielen. Er verkündete ein neues, multilaterales Vorhaben für einen Schienen- und Seekorridor, über den Indien mit dem Nahen Osten und der Europäischen Union verbunden werden soll, und nannte dies ein leuchtendes Beispiel für Partnerschaft und Innovation. In einem solchen Umfeld mit sich verschiebenden globalen politischen Bündnissen wird der Handelspakt ein Gegengewicht zu Chinas riesigem Infrastrukturprojekt der Neuen Seidenstraße bilden. Modi traf sich auch mit US-Präsident Joe Biden, und die beiden Staatschefs gaben eine gemeinsame Erklärung mit 29 Punkten ab, in der Kooperationsbereiche in Bezug auf beiden Seiten dienliche Ziele aufgeführt sind, einschließlich resilienterer weltweiter Lieferketten und wissenschaftlicher und technologischer Forschung.

Die Diversifizierung weg von China bedeutet auch einen Anstieg der Neuinvestitionen für Indien, das bereits von Unternehmen wie etwa Amazon, Apple, Boeing, Samsung und Nokia als hervorragender alternativer Produktionsstandort genutzt wird. Die unerwartet schwache Konjunkturerholung in China scheint indischen Aktien positives Momentum zu verleihen, insbesondere bei internationalen Anlegern, die kleinere, binnenwirtschaftlich ausgerichtete Unternehmen bevorzugen.

Indische Mid-Cap-Aktien besonders gesucht

Im vergangenen Jahr verzeichnete der indische Aktienmarkt erhebliche Abflüsse, doch das Blatt scheint sich zu wenden. Ende des ersten Quartals sahen ausländische Anleger neue Attraktivität in indischen Mid-Cap-Aktien. So legte der S&P BSE MidCap Index um mehr als 20 Prozent zu. Dagegen verbuchte der S&P BSE Sensex Index, Indiens am meisten beachteter Leitindex, der die Wertentwicklung seiner 30 größten Blue-Chip-Unternehmen erfasst, einen Zuwachs um 7,4 Prozent (FactSet, MSCI, 31. August 2023). Laut Daten von Bloomberg floss von Jahresbeginn bis August ausländisches Nettokapital in Höhe von 15,5 Milliarden US-Dollar in den indischen Aktienmarkt, knapp 1,5 Milliarden US-Dollar weniger als der Rekordabfluss des Vorjahres (Quelle: Bloomberg. „Goldman Says India Midcaps Getting Popular With Foreigners Again“. 17. August 2023).

Grafik: Wertentwicklung S&P Bombay Stock Exchange (BSE) MidCap Index und S&P BSE SENSEX Index

Indiens Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im zweiten Quartal auf Jahresbasis um 7,8 Prozent. Dies war gegenüber dem Wachstum von 6,1 Prozent im Vorquartal eine Beschleunigung. Nach unserer Überzeugung verheißt dies für kleinere, eher binnenwirtschaftlich ausgerichtete Unternehmen Gutes. Die Verbesserung der Infrastruktur in der rasch wachsenden Wirtschaft dürfte weitere Niederlassungen multinationaler Unternehmen anlocken. Dies wird die Wirtschaft Indiens insgesamt voranbringen und potenziell Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung zugutekommen. Anleger auf der Suche nach einem stärkeren Engagement im wachsenden Segment der indischen Mid-Cap-Aktien sollten ihr Augenmerk auf Abweichungen im Aufbau der Indizes richten.

Betrachtet man die Messgrößen für den breiteren indischen Markt, so waren per Ende August 2023 knapp 32 Prozent der 210 Bestandteile des FTSE India Capped Index Positionen mit kleinerer Marktkapitalisierung (weniger als 5 Milliarden US-Dollar), während von den 115 Unternehmen im MSCI India Index weniger als 21 Prozent auf kleinere Unternehmen konzentriert waren (FactSet, MSCI, 31. August 2023). Was die Wertentwicklung anbelangt, rentiert der FTSE India Capped Index seit Jahresanfang mit 13,5 Prozent gegenüber 10,7 Prozent beim MSCI India Index (Bloomberg, 11. September 2023).

Zu den Unternehmen mit Beiträgen zur Wertentwicklung gehören auch Mid-Cap-Titel, die im stärker auf Mega-Cap-Aktien konzentrierten MSCI India Index nicht abgebildet sind. Hierzu gehörten die Unternehmen aus dem Gesundheitssektor Zydus Life Sciences und Glenmark Pharmaceuticals sowie Exide Industries, das Batterien für den Eisenbahn- und Automobilsektor herstellt.

Nach unserer Einschätzung sind die strukturellen Trends in Indien, der wachsende Wohlstand, die zunehmenden Fertigungskapazitäten, die Reformen der Regierung und der zunehmende Einfluss in der internationalen Politik attraktive Wachstumstreiber, die Anleger genau verfolgen sollten.

