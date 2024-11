„Die Korrektur im indischen Aktienmarkt sollte man zunächst im Kontext der Börsenentwicklung in ganz Asien sehen – außer in Taiwan lagen alle Aktienmärkte der Region im Oktober im Minus“, erklärt Claus Born , institutioneller Portfoliomanager für Franklin Templeton. „Allerdings fiel die Korrektur in Indien etwas höher aus als in einigen anderen Märkten, von einem hohen Niveau nach der starken Performance seit letztem Jahr.“ Überraschend sei die jüngste Korrektur nicht gekommen, erklärt Born.

Solange es jedoch keine dramatischen Herabstufungen bei den Gewinnprognosen der indischen Unternehmen auf breiter Basis gebe, bleibe Born entspannt. „Die inländischen Kapitalzuflüsse sind weiterhin robust und auch weitaus höher als die Abflüsse der ausländischen Anleger. Das Interesse indischer Investoren an indischen Aktien scheint weiterhin ungebrochen.“

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Bewertungen bleiben anspruchsvoll

Trotz der jüngsten Korrekturen bleibt das Bewertungsniveau am indischen Aktienmarkt hoch. Der MSCI India wird mit dem 24-fachen der erwarteten Gewinne gehandelt und liegt damit sogar leicht über dem Niveau des S&P 500 mit einem KGV von etwa 23.

„Das Bewertungsniveau des MSCI India liegt ungefähr 10 bis 15 Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Zum großen Teil kann das mit geringeren Kapitalkosten und einem stärkeren Gewinnwachstum im indischen Markt erklärt werden. Im Bereich der grossen Marktkapitalisierungen sehen wir daher kaum signifikante Überbewertungen“, erklärt Born.

Anders sehe es allerdings im Bereich der mittleren Marktkapitalisierungen aus – dieses Marktsegment hat derzeit ein Bewertungsniveau, das etwa 100 Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre liege. Im Bereich der kleineren Marktkapitalisierungen liege das Bewertungsniveau immer noch 50 Prozent höher als der Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre.

„Höhere Bewertungen waren in diesen beiden Marktsegmenten in den letzten Jahren aufgrund höherem Gewinnwachstum durchaus berechtigt. Derzeit beobachten wir aber tendenziell eine Anpassung der Gewinndynamik. Hierdurch entsteht das Risiko, dass sich die Bewertungsaufschläge bei vielen kleineren und mittleren Marktkapitalisierungen auf Dauer nicht werden halten lassen können.“

China stiehlt Indien die Show

Die Umschichtungen der internationalen Investoren werden auch durch die jüngste Entwicklung in China begünstigt. Viele Anleger, die bisher stark in Indien und untergewichtet in China investiert waren, nutzen die stimulus-getriebene Erholung am chinesischen Markt für taktische Portfolioanpassungen. „Im Oktober gab es unter anderem starke Zuflüsse in ETFs, die in chinesische Aktien investieren. Die Positionierung in China war bis dahin allgemein eher schwach. Die Ankündigung von wirtschaftsfördernden Massnahmen hat die Stimmung der Investoren bezüglich China etwas aufgehellt, sowohl im Ausland als auch in China selbst. Aber insgesamt kam es auch im chinesischen Markt im Oktober zu einer Korrektur.“

Die weitere Entwicklung hängt stark von der Reaktion der indischen Notenbank ab. Während die Reserve Bank of India grundsätzlich offen für eine Lockerung ihres aktuellen Leitzinses von 6,5 Prozent ist, hält Notenbankgouverneur Shaktikanta Das eine Zinssenkung derzeit für zu riskant. Bei einer Inflationsrate von nahezu 6 Prozent steht die Zentralbank vor einer schwierigen Entscheidung.

Born erwartet dennoch Zinssenkungen in den kommenden Quartalen. „Zeitlich hängt das insbesondere davon ab, wie schnell die saisonale Teuerung bei Nahrungsmitteln über die nächsten Monate abklingt“, so der Experte für Emerging Markets.