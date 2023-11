1,4 Milliarden Verbraucher Auf Indien entfällt mehr als die Hälfte der Zuflüsse in globale Aktien

Prashant Kothari

Indien schreibt Geschichte. Ende 2022 hat das Land das Vereinigte Königreich als fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt abgelöst. Vor einigen Monaten gelang Indien erstmals die schwierige Landung eines Raumschiffes am Südpol des Mondes. Und unlängst war die Hauptstadt Neu-Delhi Gastgeber des G20-Gipfels der führenden Industrie- und Schwellenländer. Auch hierbei handelt es sich um eine Premiere: Es ist das erste Mal, dass ein Land der südlichen Hemisphäre dieses Spitzentreffen ausgerichtet hat.

Jede dieser Errungenschaften ist für sich allein genommen schon beeindruckend. Aber in der Summe wird deutlich, wie stark der Einfluss ist, den Indien mittlerweile auf der wirtschaftlichen und geopolitischen Weltbühne hat. Investoren sollten diese Entwicklung auf dem Radar haben: Die Marktkapitalisierung des indischen Aktienmarkts erreichte vor wenigen Monaten ein Allzeithoch von 3,8 Billionen US-Dollar, und indische Aktien haben ihre Pendants aus den anderen Schwellenländern schon vor einiger Zeit überholt.

Doch das ist erst der Anfang. Wir sehen gute Gründe, warum indische Aktien in den globalen Aktienportfolios einen festen Platz haben sollten.

Dynamische Transformation für ein stabiles Wachstum

Die Fundamentaldaten indischer Unternehmen sind vielversprechend. Das Land gehört nicht nur zu den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt, sondern auch zu den am stärksten diversifizierten. Diese Vielfalt ist seine Stärke. Das ist einer der Gründe, warum das reale BIP-Wachstum des Landes weitaus weniger volatil ist als das der anderen Schwellenländer (siehe Grafik 1).

Grafik 1: Diversifiziert und stabil: In Indien ist das BIP-Wachstum weniger konzentriert und weniger volatil als in anderen Schwellenländern

In seiner Vielfalt spiegeln sich der große Industriesektor, der wachsende Verbrauchermarkt und der sich verschärfende Wettbewerb wider. Das hat auch dazu beigetragen, dass indische Unternehmen höhere Gewinne erzielen als die Unternehmen in den übrigen Schwellenländern (Grafik 2).

Grafik 2: Auf dem Vormarsch: ROE für die nächsten 12 Monate (%)

Die Investitionen Indiens in Technologie und die Digitalisierung der Wirtschaft dürften der Eigenkapitalrendite der Unternehmen einen Schub geben. Eines der Prestigeprojekte der Regierung ist India Stack, eine einheitliche Softwareplattform, die Indiens Bevölkerung in das digitale Zeitalter bringen und die digitale Infrastruktur und den Zugang zu Onlinediensten verbessern soll. Von einem digitalen Ausweissystem über Sofortüberweisungen bis hin zu Online-Kundenüberprüfungen – dank der rasanten Digitalisierung Indiens können Verbraucher aus städtischen und ländlichen Gebieten nun bargeldlos bezahlen, Unternehmen können papierlose Transaktionen durchführen und die Bevölkerung kann online öffentliche Serviceangebote nutzen.

All das trägt dazu bei, die finanzielle Inklusion in dem Land voranzubringen, die Produktivität zu steigern und gleichzeitig die Korruption einzudämmen. Entscheidend für Investoren ist, dass Kleinunternehmen durch diese Maßnahmen leichteren Zugang zu Krediten für ihren Geschäftsausbau erhalten.

Sogenannte KKMU (Kleinst-, Klein- und mittelständische Unternehmen) machen einen großen Teil der indischen Wirtschaft aus und leisten einen Beitrag von 30 Prozent zum indischen BIP und von 40 Prozent zu den Exporten des Landes. Mehr als neun von zehn KKMU haben jedoch keinen Zugang zu formalen Krediten.

Die digitale Wirtschaft des Landes trägt schätzungsweise bereits 22 Prozent zur Gesamtproduktion bei. Der 5G-Netzausbau dürfte das Wachstum der indischen Digitalwirtschaft beschleunigen, die sich den Prognosen zufolge bis 2030 auf 1 Billion US-Dollar versechsfachen wird. In Indien ist das Volumen digitaler Echtzeitzahlungen im Unternehmenssektor weltweit mit am größten; 2022 lag der Anteil nach Angaben der indischen Regierung bei 46 Prozent der globalen Echtzeitzahlungen.

Wir gehen davon aus, dass Indien auch in Zukunft an der Spitze der digitalen Welt stehen wird, da Online-Plattformen zunehmend in Bereiche wie Kredite, Handel und Gesundheit vordringen.

Mehr Disziplin führt zu mehr Wettbewerbsfähigkeit

Auch üben sich indische Unternehmen aus operativer und finanzieller Sicht immer mehr in Disziplin. Im Zuge der Digitalisierung haben immer mehr Unternehmen, die zuvor offline und fragmentiert tätig waren, konsolidierte webbasierte Plattformen aufgebaut. Das betrifft Branchen unterschiedlichster Art: Reisen, Lebensmittel, Gesundheit und Fertigung.

Zugleich entwickeln sich die indischen Unternehmen zu effizienten, international wettbewerbsfähigen Unternehmen. Das Land hat sich in dem vielbeachteten Global Competitiveness Index bereits auf den 40. Platz hochgearbeitet und belegte im Zeitraum 2019 bis 2021 konstant den 43. Platz. Gleichzeitig gewinnt es immer mehr globale Marktanteile im IT-Sektor (siehe Grafik 3).

Grafik 3: Technologie-Multiplikator: Indien steigert IT-Exporte und gewinnt Marktanteile

Die Regulierungsbehörden haben zudem anlegerfreundliche Reformen auf den Weg gebracht, um die Rechenschaftspflicht und Transparenz der Unternehmen zu verbessern und die Interessen von Minderheitsaktionären zu schützen. Eine unabhängige Umfrage ergab, dass 100 Unternehmen an der S&P Bombay Stock Exchange – die mehr als zwei Drittel der gesamten Marktkapitalisierung auf sich vereinen – ihren mittleren Corporate Governance Score von 58 im Jahr 2019 auf (jüngste Zahlen) 62 im Jahr 2021 verbessert haben.

Die stetige Verbesserung der Unternehmensführung dürfte das Investitionspotenzial Indiens noch größer machen. Studien zeigen, dass eine bessere Corporate Governance dazu beiträgt, Risiken zu reduzieren und die finanzielle Leistung zu verbessern.

Eine entschieden unternehmensfreundliche Politik ermutigt die Privatwirtschaft

Die Bemühungen der Unternehmen zur Optimierung und Erzielung einer höheren Eigenkapitalrendite werden durch eine unternehmensfreundlichere Regierung unterstützt. Von Infrastruktur über Fertigung bis hin zu Steuern und Banking – Premierminister Narendra Modi hat eine ganze Reihe von teilweise radikalen Strategien umgesetzt, um die Wirtschaft zu modernisieren.

Nicht alles brachte den gewünschten Effekt. Nehmen wir die große Bargeldreform im Jahr 2016: Die Regierung entwertete Geldscheine mit hohem Nennwert über Nacht, was zu schweren Erschütterungen im Land führte stürzte. In den letzten Jahren hat sich das politische Klima jedoch verbessert.

Die jüngsten marktorientierten Reformen und Regulierungsmaßnahmen haben dazu beigetragen, die Transparenz und Glaubwürdigkeit der Finanz- und Währungspolitik zu verbessern und die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft gegenüber externen Schocks zu stärken. Gleichzeitig macht es die Politik ausländischen Investoren einfacher, in das Land zu investieren. So hat die Regierung beispielsweise kürzlich Gesetze erlassen, die mehr als 50 Prozent ausländisches Eigentum an Versicherungs- und Verteidigungsunternehmen erlauben. Außerdem wurde die rückwirkende Besteuerung grenzüberschreitender Investitionen abgeschafft.

Wir gehen davon aus, dass das politische Umfeld für Unternehmen und Investoren mittelfristig günstig bleiben wird, zumal Indiens Regierungschef Narendra Modi politische Unruhen vor den Parlamentswahlen 2024 vermeiden möchte.

Für indische Aktien besteht noch viel Aufwertungspotenzial

Darüber hinaus dürfte die indische Regierung einen Kurs einschlagen, der es ihr ermöglicht, einen Nutzen aus ihrer „neutralen“ Position in der geopolitischen Konfliktlage zu ziehen. Das sollte dem Land helfen, seine Handels- und Wirtschaftsinteressen, insbesondere in strategisch wichtigen Sektoren wie Energie, Verteidigung, Technologie und Pharma, stärker durchzusetzen.

Indische Aktien verzeichneten 2023 erhebliche Zuflüsse aus dem Ausland – im bisherigen Jahresverlauf 16 Milliarden US-Dollar netto –, das entspricht mehr als der Hälfte der gesamten Nettozuflüsse in globale Aktien (Quelle: JP Morgan, Stand: 08. September 2023). Dennoch sind internationale Allokationen in dem Land noch vergleichsweise gering vertreten. Die Nettopositionierung ausländischer Investoren lag nach Angaben von JP Morgan (Daten vom 29. August 2023) in den vergangenen zwei Jahren beständig unter der Gewichtung des MSCI Emerging Market Benchmark Index.

Das Bild dürfte sich aber bald ändern. Die Argumente für eine Kernallokation indischer Aktien in einem global ausgerichteten Aktienportfolio sind so stark wie noch nie.

Indische Unternehmen sind eine echte Bereicherung für internationale Investoren, die ihre Portfolios diversifizieren wollen. Indische Aktien sollten daher eine Kernallokation in einem globalen Aktienportfolio sein und im Laufe der Zeit immer weiter ausgebaut werden.

