Indonesiens Aktienmarkt: Top-Performer für Langfristanleger

Schließlich fallen in den Emerging Markets Übertreibungen nach oben oder unten besonders ausgeprägt aus, wenn internationale Anleger in Scharen hineinströmen oder ihr Geld fluchtartig abziehen. So verloren indonesische Aktien in der Finanzkrise 2008/2009 im Durchschnitt etwa 70 Prozent, bevor sie seit ihrem Tief im November 2008 bis heute um über 300 Prozent anstiegen.Während die einen starken Schwankungen fürchten, bieten sie Anlegern mit systematischem Vorgehen ein hervorragendes Chance-Risiko-Verhältnis. Wer nach der simplen 200-Tage-Methodik verfuhr – also beim Überschreiten der 200-Tagelinie kaufte, bei ihrem Unterschreiten verkaufte –, erzielte langfristig hohe Zuwächse und reduzierte die Rückschläge zugleich deutlich.Noch erfolgreicher war eine weitere sehr einfache Systematik: Wer seine Ein- und Ausstiegszeitpunkte danach ausrichtete, ob ein Acht-Monats-Durchschnitt über- oder unterschritten wurde , blieb von Rückschlägen nahezu komplett verschont und erzielte hohe Renditen.