Die Weltwirtschaft steckt in einem tiefgreifenden Wandel: Vielerorts ist die Infrastruktur marode und muss dringend modernisiert werden. Zudem verlangt die Energiewende den Volkswirtschaften große Investitionen ab. Auch werden Produktionsprozesse zunehmend automatisiert, wobei wohl auch künstliche Intelligenz eine Rolle spielen dürfte. Nicht zuletzt werden Lieferketten neu organisiert und strategisch wichtige Sektoren aus fernen Ländern zurückgeholt.

All dies ist nicht ohne leistungsfähige Industrie-Unternehmen machbar, die die Materialien oder Güter für den Wandel herstellen. Wir glauben, dass es sich um einen mittelfristig starken Trend handelt. Schauen wir uns drei Unternehmen an, die davon profitieren:

Baumaschinen rollen weltweit

Caterpillar ist ein weltweit führendes US-Unternehmen beim Vertrieb und der Wartung von Bau- und Bergbaumaschinen. Der weltgrößte Hersteller für diese Geräte profitiert sowohl von globalen Infrastrukturprojekten wie auch vom aktuellen Bergbauzyklus, mit dem die nötigen Metalle gefördert werden. Hilfreich ist auch, dass der chinesische Staat derzeit viel Geld in die Wirtschaft pumpt und so neue Projekte anschiebt, bei denen solche Maschinen benötigt werden.

Energiespeicher sind gefragt

Schneider Electric steht als multinationaler Konzern mit Hauptsitz in Frankreich für digitale Automatisierung, wobei das Energiemanagement des Euro-Stoxx-50-Mitglieds einen wichtigen Bereich darstellt. Weltweit haben die Regierungen Programme gestartet, um die Energieeffiezienz von Gebäuden und der Industrie zu steigern. Zum Sortiment von Schneider Electric zählen Energiespeicher, Ladetechnik und Energiemanagement-Software.

Untersee-Kabel haben Potenzial

Prysmian profitiert als weltweit größter Kabelhersteller von der weiteren Elektrifizierung der Wirtschaft. Dafür sorgen auch die milliardenhohen Investitionen der Stromnetz-Betreiber in die Energiewende. Und bei Unterseekabeln für den Stromtransport von Off-Shore-Windanlagen aufs Festland – der technisch anspruchsvollste Teil mit der größten Wertschöpfung – hat das Unternehmen mit Hauptsitz in Mailand einen Weltmarkt-Anteil von 40 Prozent.

So setzen Anleger verstärkt auf die Industrie

Den Sektor „Industrie“ haben wir vor einem Jahr als vierten Sektor neben Gesundheit, Technologie und Rohstoffen in unserer Allokation übergewichtet, was wir je nach Kunde individuell umgesetzt haben. Doch wie können Anleger nun von diesem Trend profitieren? Zum einen können sie neben einem breiten Index-Investment einzelne Aktien in ihr Depot aufnehmen, was indes eine tiefere Kenntnis der Unternehmen voraussetzt.

Zum anderen können sie einen der wenigen ETF auf den breit gestreuten MSCI World Industrials-Index nutzen. Wer den Industriesektor etwa doppelt so stark gewichten will wie im umfassenden MSCI World-Index, müsste 10 Prozent des Kapitals, das im Basisindex angelegt ist, zusätzlich in den Industriesektor-ETF investieren.

Über den Autor:

Mirko Kohlbrecher ist Investmentstratege bei der Spiekermann & Co in Osnabrück.