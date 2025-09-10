So steht es um das Industriegeschäft 2025
In der bereits zehnten Auflage seines Marktreports konstatiert das internationale Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen Aon für die industrielle Sachversicherung in Deutschland eine Phase der Konsolidierung und Differenzierung.
Situation in der Sachversicherung stabilisiert sich
Laut „Aon Marktreport 2025“ ist das Geschäft heterogener und weniger planbar geworden, geprägt von wachsendem Wettbewerb. Größerer Risikoappetit und kürzere Vertragsbindungen eröffneten aber neue Spielräume, die Unternehmen nutzen könnten, um ihren Versicherungsschutz zu optimieren.
Insgesamt hat sich der Markt dabei laut Aon in den vergangenen zwölf Monaten stabilisiert: Die prognostizierte Schadenkostenquote des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) ist mit 93 Prozent (im Vorjahr: 90 Prozent) im laufenden Geschäftsjahr nur leicht gestiegen. Dazu seien die Preise für den Produktionsfaktor Rückversicherung zuletzt leicht rückläufig. Das sorge für Stabilität bei den Prämiensätzen.
Die Versicherer hätten ihre Portfolios in den vergangenen Jahren nach preis- und risikopolitischen Gesichtspunkten optimiert, jedoch mit unterschiedlichem Erfolg. Dabei sei ein Muster erkennbar, das sich stark an den jeweiligen Kundensegmenten und der Risikoqualität orientiert.
„Vor allem mittelständische Unternehmen, die zuletzt in ihre Risikoertüchtigung investiert und beispielsweise ihren Brandschutz verbessert haben, können auf leichte Zugeständnisse bei den Prämien hoffen“, schreibt Hartmuth Kremer-Jensen, stellvertretender Geschäftsführer von Aon Deutschland und Leiter des Maklergeschäfts für die DACH-Region.
Haftpflicht: Weiter Vorsicht bei komplexen Risiken
Auch in der Haftpflichtversicherung hat der Wettbewerb laut Aon-Report zugenommen, während Versicherungssummen teilweise rückläufig seien. Dennoch sei der Markt weiter attraktiv und im Industriegeschäft eine Erholung erkennbar.
Versicherer strebten vor allem bei risikounauffälligen Unternehmen Wachstum an. So seien auch hier in Einzelfällen Prämienreduzierungen möglich. Dies gelte jedoch nicht für Versicherungen mit hohen Deckungssummen sowie für Unternehmen mit relevanten US-Risiken.
Cyberversicherung: Wettlauf um mehr Sicherheit
In der Cyberversicherung sorge der intensive Wettbewerb für sinkende Preise und bessere Zugänglichkeit. Unternehmen mit hohem IT-Sicherheitsniveau profitierten von Prämienreduktionen von fünf bis zehn Prozent sowie erweiterten Deckungen. Und: „Großkonzerne können von höheren Einzelkapazitäten und größeren Limits profitieren, während der Mittelstand durch automatisierte Prüfungen leichter Zugang zu Versicherungssummen im Bereich von zehn Millionen Euro erhält.“
Gleichzeitig weiteten sich Bedrohungen durch KI-gestützte Angriffe aus. Auch Ransomware und Phishing bleiben laut Aon zentrale Bedrohungen. Dabei gelänge es den Unternehmen aber immer besser, ihre Resilienz zu steigern, zum Beispiel durch robustere Sicherheitsmaßnahmen und sogenannte Incident-Response-Pläne.
Branchentrends für weitere Sparten
Auch in den anderen Sparten ist der deutsche Industrieversicherungsmarkt 2025 von intensivem Wettbewerb geprägt, so Aon. Für Unternehmen bedeute das ein verbessertes Prämienniveau und attraktive Vertragsgestaltungen.
Im D&O-Bereich (Managerhaftpflichtversicherung) in der Schifffahrt sowie im Real-Estate-Umfeld profitierten Versicherungsnehmer von ausreichend Kapazitäten und teils zurückkehrenden Anbietern. Gleichzeitig mahnten wirtschaftliche Unsicherheiten, steigende Insolvenzen und Schadenleistungen zur Vorsicht, insbesondere in der Kreditversicherung.
Die deutsche Automobilindustrie wiederum stehe durch Elektrifizierung, Digitalisierung und Konkurrenz aus China unter Druck, was neue Anforderungen im gewerblichen Fahrzeuggeschäft schaffe.