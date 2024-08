Fabian Desch wird voraussichtlich ab September neuer Deutschland-Chef der weltweit aktiven QBE Insurance Group. Der australische Versicherer mit Industriekunden in mehr als 180 Ländern hat seine erste deutsche Niederlassung vor 17 Jahren in Düsseldorf eröffnet und unterhält mittlerweile auch Standorte in München und Hamburg. Das norddeutsche Team wurde vor knapp einem Jahr verstärkt, weil QBE im deutschen Markt verstärkt den Seeverkehr versichern will. Neben dem Bereich Transport soll der neue General Manager für Deutschland auch das Geschäft mit Firmenkunden aus den Branchen Cyber, erneuerbare Energie und Pharma ausbauen. Desch wird seinen neuen Posten nach Unternehmensangaben antreten, sobald alle behördlichen Genehmigungen vorliegen.

Zwei Jahrzehnte Berufserfahrung bei Versicherungsmakler

Der designierte Deutschland-Chef ist gelernter Versicherungskaufmann und Betriebswirt und sammelte vor seinem Wechsel zu QBE 2022 zwei Jahrzehnte lang Erfahrungen auf der Maklerseite. Er begann seine berufliche Karriere in der Assekuranz vor 22 Jahren beim Versicherungsmakler Willis Towers Watson (WTW) in Bremen, London und Singapur. Nach dem Jobstart im Projektmanagement und in der Informationstechnik leitete er ab Mitte 2006 den Geschäftsbereich für kommerzielle Dienstleistungen in Norddeutschland. Im Jahr 2019 wurde er zum Leiter des Maklergeschäfts in Deutschland befördert und anschließend auch zum Vertriebschef für Westeuropa. In dieser Zeit hat er nach Unternehmensangaben „zusammen mit seinem Team die Maklerbeziehungen der QBE in ganz Europa ausgebaut“.

Versicherer QBE sucht neuen Leiter des Vertriebs in Europa

„Als Makler habe ich QBE Europe als einen Versicherer wahrgenommen, welcher eine klare langfristige Strategie und Vision verfolgt und gleichzeitig flexibel und innovativ ist, um die sich ändernden Bedürfnisse von Maklern und Kunden zu bedienen“, berichtet Desch. Bei seiner Tätigkeit im Hamburger QBE-Büro hat er bislang keine bestimmte Zielgruppe beackert: „Eine seiner Hauptprioritäten wird es sein, einen verstärkten Fokus auf alle unsere Kundengruppen zu legen“, kündigte QBE-Hauptkundenbetreuer Andy Besant vor zwei Jahren an. „Für den Leiter des Vertriebs in Europa wird aktuell ein umfassendes internes und externes Suchverfahren eingeleitet und die Stelle wird in Kürze ausgeschrieben“, erklärt ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage von DAS INVESTMENT. „Die Besetzung des Postens soll zeitnah erfolgen.“

Desch soll in seiner zukünftigen Rolle als General Manager die QBE-Vertriebsstrategie für Deutschland mit Fokus auf Underwriting-Expertise und Maklerservice weiterentwickeln. Er hat den Posten bereits interimistisch inne, seitdem seine Vorgängerin Andrea Brock das Unternehmen im Frühjahr überraschend verlassen hat. „Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, wird er ab 1. September an Beatriz Valenti, Direktorin für Versicherungen bei QBE Europe, berichten“, heißt es von dem Versicherer. Valenti hatte ihre Aufgaben Mitte Juni von der ehemaligen Deutschland-Chefin und Europa-Hauptbevollmächtigten Brock übernommen, die diese Position auf europäischer Ebene nur interimistisch innehatte. Brock war vor ihrem Wechsel zu QBE Ende 2021 unter anderem Niederlassungsleiterin bei Novitas West Versicherungsmakler im schleswig-holsteinischen Ahrensburg.