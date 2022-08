Industrieversicherungen Versicherungsmakler Artus sucht den starken Auftritt

Neuer Markenauftritt für die Artus-Gruppe: Der während einer Feier zum 40. Firmenjubiläum angekündigte Strategiewechsel des Industriemaklers mit Hauptsitz in Baden-Baden ist jetzt umgesetzt. Seit dieser Woche sind die Firmennamen der 14 Tochterunternehmen einheitlicher. Außerdem wurde ihre Bildsprache angepasst, um die einzelnen Gesellschaften enger mit der Konzernmutter zu verzahnen.

Die 14 Firmennamen seit dem 1.August:

bisher jetzt ASSEKURANZ HERRMANN Industriemakler ARTUS ASSEKURANZ HERRMANN Versicherungsmakler COMPAC VOSS & SCHILD Assekuranzmakler ARTUS Berlin Versicherungsmakler ARTUS CREDIT Risk Consulting ARTUS Credit Risk Consulting FRIEDRICH GANZ Versicherungsmakler ARTUS FRIEDRICH GANZ Versicherungsmakler HVM - Hamburger Versicherungsmakler ARTUS Hamburg Versicherungsmakler TREU ASS Assekuranzmakler ARTUS Köln Versicherungsmakler MEISSENER Assekuranz ARTUS Meissen Zwst. der ARTUS FRIEDRICH GANZ Versicherungsmakler AKO Versicherungsmakler ARTUS München Versicherungsmakler NÜRAS Versicherungsmakler ARTUS Nürnberg Versicherungsmakler NABER Versicherungsmakler ARTUS Osnabrück Versicherungsmakler ARTUS RISK Management Consulting ARTUS Risk Management Consulting DR. GYSIN & JEKER Vorsorge- und Versicherungsberatung DR. GYSIN & JEKER Vorsorge- und Versicherungsberatung IC UNICON IC UNICON WOLFGANG OTT Freies Versicherungsbüro WOLFGANG OTT Freies Versicherungsbüro

Reihenfolge: alphabetisch nach den aktuellen Firmennamen Quelle: ARTUS AG

Daniel Heinzler © Christian Hilmes

„Mit unserem neuen Leitsatz 'Gemeinsam einfach machen' schaffen wir einen neuen Auftritt – als Unternehmen und als Marke Artus“, erklärt Alexandra Ganz-Cosby, Vorstandsvorsitzende Artus AG. Das Motto „steht außerdem für die enge interne Vernetzung sowie die Zusammenarbeit mit unseren Kundinnen und Kunden sowie unseren Partnern am Versicherermarkt“, ergänzt Finanzvorstand Daniel Heinzler.

Die 1981 von Friedrich Ganz gegründete Unternehmensgruppe gehört heute zu den zehn wichtigsten Industriemaklern in Deutschland. Der inhabergeführte Mittelständler beschäftigt mehr als 350 Mitarbeiter an elf Standorten in Deutschland und der Schweiz. Als „unabhängiges und weltweit agierendes Familienunternehmen“ sichere die Zukunftsfähigkeit der Firmenkunden. Dabei würden „die Kompetenzen des klassischen technischen Versicherungsmaklers mit den Dienstleistungen eines modernen Beratungsunternehmens verbunden“.