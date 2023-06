Risikochefin Ines Werner steigt bei der Zurich Gruppe auf

Ines Werner wird zum 1. Juni 2023 zur Risikochefin (Chief Risk Officer) der Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung und Deutscher Herold bestellt. Sie berichtet in dieser Funktion an Marcus Bonn, Chief Risk Officer der Zurich Gruppe Deutschland und wird darüber hinaus eine fachliche Berichtslinie zu CEO Carsten Schildknecht sowie den Vorständen der beiden Life-Gesellschaften haben.

Werner wird bei der Zurich Gruppe Deutschland für das Risikomanagement des Lebensversicherungsgeschäfts verantwortlich sein und den Vorstand sowie die operativen Geschäftseinheiten in allen risikorelevanten Fragen im Lebensversicherungsgeschäft beraten. „Ines Werner kennt unser Leben-Geschäft seit ihrem Einstieg bei der Zurich Gruppe Deutschland sehr gut. Ich freue mich, dass Ines Werner ihre Expertise künftig als CRO Life in die Zurich Gruppe Deutschland einbringt und wünsche ihr alles Gute und weiterhin viel Erfolg“, so Carsten Schildknecht, Vorstandsvorsitzender der Zurich Gruppe Deutschland.

Nach ihrem Studium der Wirtschaftsmathematik an der Universität zu Köln startete Werner ihre berufliche Laufbahn bei der KPMG Wirtschaftsprüfung und Beratung im Bereich Finanz- und Risikomanagement. Berufsbegleitend schloss sie erfolgreich die Ausbildung als Aktuarin (DAV) an der Deutschen Aktuar-Akademie ab. Bei Zurich stieg sie 2016 ein und war in unterschiedlichen Positionen sowohl für das Aktuariat Leben als auch das Investment Management tätig. Seit 2021 ist sie Leiterin des Büros von Carsten Schildknecht.

Die Zurich Gruppe in Deutschland gehört zur weltweit tätigen Zurich Insurance Group. Mit Beitragseinnahmen (2022) von rund 6 Milliarden EUR, Kapitalanlagen von mehr als 49 Milliarden Euro und rund 4.700 Mitarbeitern zählt Zurich zu den führenden Versicherungen in Deutschland.