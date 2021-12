Berufsunfähigkeitsversicherung Infinma prämiert BU-Versicherer mit stabilen Prämien

Wie in den beiden Vorjahren hat das Kölner Analysehaus Institut für Finanz-Markt-Analyse (Infinma) auch jetzt wieder eine Umfrage zur Beitragsstabilität deutscher Anbieter von Berufsunfähigkeitsversicherungen durchgeführt. Dabei haben sich die Analysten auf die Frage konzentriert, ob der jeweilige Versicherer in den vergangenenen 10, 15, 20 oder mehr als 20 Jahren darauf verzichtet hat, die Überschussbeteiligung im Bestand anzupassen. Anknüpfungspunkte der Untersuchung waren der Bonussatz und der Sofortverrechnungssatz, die vom Versicherer im angegebenen Zeitraum nicht geändert worden sein sollten, so dass die Zahlprämien für die Kunden konstant blieben.

Marc C. Glissmann, Infinma

„Das Thema Stabilität der BU-Prämien im Bestand ist für Vermittler und Kunden unverändert aktuell. Das gilt umso mehr, als es inzwischen einige Kreise zu geben scheint, die aus der Corona-Pandemie steigende BU-Prämien herleiten wollen“, erklärt Infinma-Geschäftsführer Jörg Schulz. „Unsere Umfrage hat erneut bestätigt, dass die Versicherer durchweg solide und auskömmlich kalkuliert haben und Prämienanpassungen im Bestand bisher die Ausnahme gewesen sind.“ Co-Geschäftsführer Marc Glissmann ergänzt, dass sich nicht nachweisen lasse, dass komplexere BU-Modelle zu signifikant besseren Ergebnissen im Hinblick auf die Beitragsstabilität geführt hätten.

Inzwischen haben knapp 50 Gesellschaften an der Umfrage teilgenommen, was eine weitere Zunahme gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Parallel dazu hat Infinma weitere Informationen zu den Beständen an Produkten zur Arbeitskraftabsicherung abgefragt. Immer mehr Versicherer hätten erkannt, dass Transparenz ein gutes Mittel sei, um Kunden zu überzeugen und die Möglichkeit genutzt, zusätzliche Angaben zu machen. Dabei ging es in diesem Jahr schwerpunktmäßig um die Erwerbs- und die Grundfähigkeitsversicherung sowie die Neugeschäftsentwicklung in der Arbeitskraftabsicherung. Diese Gesellschaften werden von infinma als „Transparente BU-Versicherer“ ausgezeichnet:

Axa

Barmenia

Basler

Credit Life

DBV

Deutsche Ärzteversicherung (DÄV)

Dialog

die Bayerische

Generali Deutschland (ehemals AachenMünchener)

Gothaer

HDI Leben

Inter

Interrisk

LV 1871

Münchener Verein

Nürnberger Leben

Öffentliche Berlin Brandenburg

Öffentliche Braunschweig

Provinzial Rheinland

R+V Leben AG

Stuttgarter

Süddeutsche

SV Leben

Versicherungskammer Bayern

Volkswohl Bund

Zurich Deutscher Herold