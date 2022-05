Erwerbsunfähigkeitsversicherung Diese 21 EU-Policen setzen Marktstandards

Das Institut für Finanz-Markt-Analyse (Infinma) hat in einer aktuellen Studie untersucht, welche Tarife in der Erwerbsunfähigkeitsversicherung den Marktstandards entsprechenden. Diesen Maßstab bilden die Kölner Branchenanalysten mithilfe eines Katalogs aus insgesamt 17 Kriterien (siehe unten). Sie beziehen sich ausschließlich auf die Bedingungswerke, nicht aber auf technische Gestaltungsmöglichkeiten, wie beispielsweise die Höhe einer beitragsfrei versicherbaren Rente.

Aus den Ergebnissen erstellt das Analysehaus ausdrücklich kein Rating. Denn: Die einzelnen Bestandteile „lassen sich nicht gegeneinander aufrechnen“, betonen die Infinma-Geschäftsführer Marc Glissmann und Jörg Schulz . „Aus genau diesem Grund nehmen wir auch keine Bewertung in Form von Punkten vor, sondern stellen für die einzelnen Kriterien lediglich dar, ob der Versicherer eine Regelung getroffen hat, die besser oder schlechter als der Marktstandard ist.“

Gesellschaft Produkte Continentale PEU, Stand 01/2022

PEUS, Stand 01/2022

PEUZB und PEUZR, Stand 01/2022

PEU, Stand 01/2022 (Österreich)

PEUS, Stand 01/2022 (Österreich)

PEUZB und PEUZR, Stand 01/2022 (Österreich) Credit Life SEU , Stand 12/2021 Dialog SEU-protect, Stand 10/2021

EUZ, Stand 10/2021

SEU-protect, Stand 10/2021 (Österreich)

EUZ, Stand 10/2021 (Österreich) Europa E-EU, Stand 01/2022 Generali Erwerbsunfähigkeitsversicherung, Stand 06/2021 (Österreich) Hannoversche SEU22, Stand 01/2022 Metallrente MetallErwerbsminderungsschutz Flex care, Stand 01/2022

MetallErwerbsminderungsschutz Flex, Stand 01/2022 Volkswohl Bund SEU, Stand 01/2022

EUZ, Stand 01/2022

EUZ DV, Stand 01/2022 Zurich Erwerbsunfähigkeits-Schutzbrief, Stand 01/2022

Erwerbsunfähigkeits-Schutzbrief (DV), Stand 01/2022

Reihenfolge der zertifizierten Anbieter alphabetisch; Stand: April 2022 Quelle: infinma – Institut für Finanz-Markt-Analyse GmbH

„Der Marktstandard wird für uns durch die Regelung definiert, die in den betrachteten Bedingungswerken am häufigsten verwendet wird“, so Glissmann und Schulz. Denn es sei sehr sinnvoll, die einzelnen Bedingungswerke daran zu messen, was aktuell am Markt üblich ist. „Es ist für den Berater und Kunden wenig hilfreich zu wissen, dass ein bestimmtes Merkmal aus Kundensicht unbefriedigend ausgestaltet ist, wenn am Markt keine besseren Alternativen erhältlich sind.“

Das Infinma untersuchte für die aktuelle Analyse insgesamt 43 Bedingungswerke in der Erwerbsunfähigkeitsversicherung. Berücksichtigt sind dabei sowohl selbständige Erwerbsunfähigkeitsversicherungen als auch Erwerbsunfähigkeits-Zusatzversicherungen. Insgesamt 21 davon haben die Kölner Tester jetzt zertifiziert. Die entsprechenden Verträge stammen von 16 Anbietern, von denen das Infinma neun EU-Versicherer zertifiziert hat.