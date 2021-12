Infinus: 50 Prozent mehr Umsatz

Die Infinus AG Finanzdienstleistungsinstitut verbuchte im abgelaufenen Geschäftsjahr (Juli 2010 bis Juni 2011) Provisionsumsätze von 17,9 Millionen Euro – ein Plus von 51 Prozent, im vorhergehenden Geschäftsjahr standen 11,8 Millionen Euro zu Buche . Die Zahl der an das Haftungsdach angeschlossenen Partner lag Ende Juni 2011 bei 750. Das sind 220 gebundenen Agenten mehr als 12 Monate zuvor.Die Infinus-Gruppe hat für den Rest des Jahres 2011 eine Produktoffensive zum Thema Nachhaltigkeit angekündigt. Zudem sollen neue Cross-Selling-Konzepte in Zusammenarbeit mit dem Schwesterunternehmen Infinus Vertrieb & Service AG vermarktet werden. Eine wichtige Rolle dabei soll die 2010 gegründete Eco Consort AG als Emissionshaus und Kompetenzzentrum für ökologische und sozialverantwortliche Produkte übernehmen.