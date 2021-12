Infinus-Skandal Gothaer soll Auskunft über Geschäfte mit Infinus geben

Das Landeskriminalamt Sachsen hat nach einem Bericht von „ Handelsblatt Digital “ die Gothaer Versicherung gebeten, über ihre Geschäfte mit der Infinus-Gruppe Auskunft zu geben. Diese soll Versicherungsverträge mit der Gothaer haben. Nach Versicherungsangaben sei seit 2009 eine Summe von 19 Millionen Euro von Infinus-Unternehmen an sie bezahlt worden. Im Gegenzug sollen von der Gothaer Vermittlungsprovisionen an die Infinus-Gruppe gegangen sein.Diese Art von Geld „Hin- und Herschieberei“ bezeichnet die Staatsanwaltschaft als „künstliche Erträge in den Bilanzen“. Der Infinus-Mutter „Future Business“ wirft sie vor, Anlegern damit Orderschuldverschreibungen schmackhaft gemacht zu haben.Die Gothaer ist nicht die erste Versicherung, die im Zuge der Infinus-Ermittlungen ins Visier der Staatsanwaltschaft rückt. Das „Handelsblatt“ hatte bereits über Uniqa und die Wiener Städtische Versicherung berichtet.Im Infinus-Skandal geht es um ein Schneeballsystem, durch welches das Unternehmen Privatanleger um ihr Vermögen gebracht haben soll.