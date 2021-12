Infinus und das Provisionskarussell – ein Insider berichtet

Der ehemalige Makler Franz Brem wirft dem Finanzdienstleister Infinus und dessen Muttergesellschaft Future Business (Fubus) vor, ein Provisionskarussell betrieben zu haben. Das berichtet das Handelsblatt exklusiv.Demnach soll Fubus Policen von Versicherten aufgekauft haben, wobei Infinus und andere Fubus-Töchter Orderschuldverschreibungen oder Genussrechte als Gegenleistung vergeben hätten. Fubus habe die Policen dann gebündelt und bei Millionenwert gekündigt. Dieses Geld soll es genutzt haben, um die fälligen Zinsen für die Schuldverschreibungen zu zahlen. Fubus habe dann Policen an neue Versicherte vermittelt und die hierdurch erhaltenen Provisionen an Infinus weitergeleitet. Diese soll Infinus am Jahresende als Gewinne zurückgezahlt haben. Hierdurch seien die Bilanzen geschönt und ein Provisionskarussell betrieben worden.DAS INVESTMENT.com hat die Verstrickungen einmal aufgedröselt und in eine Grafik gepackt.