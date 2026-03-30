Infitech, Holding-Dach des Private-Equity-Investors HG Capital, hat einen weiteren Maklerpool übernommen: Der PKV-Spezialist Verticus gehörte vorher einer Hansemerkur-Tochter.

Schloss Türnich mit Park in Kerpen: In der nordrhein-westfälischen Kleinstadt hat Verticus seinen Sitz.

Nächster Schritt in Richtung Konzentration im deutschen Maklerpoolmarkt: Die Gesellschaft Infitech mit Sitz in München hat Verticus Finanzmanagement übernommen. Verkäufer ist die Gesellschaft HVP Hanse Vertriebspartner, eine Beteiligungsgesellschaft der Hansemerkur Krankenversicherung. HVP war seit 2012 mit zuletzt rund 80 Prozent an Verticus beteiligt.

Der Kaufvertrag wurde am 26. März 2026 unterzeichnet; der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Freigabe. Über den Kaufpreis schweigen beide Seiten.

Spezialist für Private Krankenversicherung

Das 2006 gegründete Verticus Finanzmanagement ist ein auf Private Krankenversicherungen (PKV) spezialisierter Maklerpool mit Sitz in Kerpen. Das Unternehmen arbeitet nach eigenen Angaben 370 selbstständigen Vermittlern zu und kooperiert außerdem mit Plattformen wie Clark, Verivox und von Buddenbrock.

Das bisherige Managementteam um Vorstandschef Oliver Schmidt soll auch nach der Übernahme an Bord bleiben, teilen Verticus und seine Schwestergesellschaft in spe, Fonds Finanz, mit.

Infitech wächst weiter unter HG-Dach

Infitech fungiert seit dem Einstieg von HG Capital Ende 2021 bei Fonds Finanz als zentrale Holding für das wachsende Beteiligungsportfolio des britischen Private-Equity-Investors im deutschen Versicherungs- und Finanzvermittlungsmarkt. Unter dem Infitech-Dach sind neben Fonds Finanz – rund 341 Millionen Euro Umsatz 2024, bislang Deutschlands größter Maklerpool – und dem Deutschen Maklerverbund DEMV auch mehrere IT-Dienstleister wie Softfair, Edisoft, Finance Key Systems und Vorfina. Co-Chefin der Infitech-Gruppe und Geschäftsführerin von Fonds Finanz ist Christine Schönteich.

Die Übernahme folgt nach Angaben der Beteiligten auf eine langjährige technologische Zusammenarbeit: Verticus nutzt bereits seit Jahren den FKS-Vertriebsmanager als zentrales IT-System – eine Software der ebenfalls zur Infitech-Gruppe gehörenden Finance Key Systems.

Synergien durch KI und Technologie

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Strategisch soll die Integration insbesondere die Technologiebasis von Verticus stärken. Im Zentrum steht dabei der Zugang zu KI-basierten Agentensystemen, die innerhalb der Infitech-Gruppe bereits entwickelt worden sind. Fonds Finanz hatte zuletzt mit „Professional Works X“ ein solches KI-Agentensystem vorgestellt. PWX soll Maklern Verwaltungsaufgaben abnehmen.

„Wir verbinden mit der Verticus AG weit mehr als eine Beteiligung – uns verbindet eine gemeinsame Haltung“, lässt sich Christine Schönteich zitieren. Ziel sei es, „das führende System für die gesamte Branche“ zu schaffen.

HVP-Vorstandschef Holger Ehses zieht nach 14 Jahren eine positive Bilanz der Beteiligung: In dieser Zeit habe sich Verticus zu einem der größten PKV-Makler Deutschlands entwickelt. Durch die Einbindung in die Infitech-Gruppe entstünden nun neue Synergien und Wachstumspotenziale.

PE-Konsolidierung im Maklerpoolmarkt schreitet voran

Die Übernahme ist ein weiterer Schritt in einer anhaltenden Konsolidierungswelle im deutschen Maklerpoolmarkt. Neben HG Capital ist mit Warburg Pincus ein weiterer PE-Investor hier sehr aktiv: Der New Yorker Investor stieg 2022 beim Lübecker Maklerpool Blau Direkt ein und ist seither weiter auf Kaufkurs. Erst kürzlich hat Warburg Pincus den Hamburger Maklerpool Netfonds übernommen. Unter dem Dach des Investors soll Netfonds zukünftig mit Blau Direkt zusammenarbeiten.

Aus Richtung Warburg Pincus kamen auch bereits ähnlich große Ankündigungen wie jetzt von Fonds Finanz/Verticus: „Es soll DIE Plattform in Deutschland werden“, sagte Christian Hammer über die projektierte Zusammenarbeit von Netfonds mit Blau Direkt unter dem Dach des Investors. Hammer sprach im Interview von mehr als 500 Millionen Umsatz, den Netfonds und Blau 2026 anstrebten. Mit dieser Summe würden die Pools den bisherigen Umsatzkönig Fonds Finanz deutlich übertreffen - bisher jedenfalls.