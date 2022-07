Inflation, Armut, Krieg Das sind aktuell die größten Sorgen der Deutschen

Was bereitet den Deutschen derzeit Kopfzerbrechen? Das untersucht monatlich eine Studie des Marktforschungsunternehmens Ipsos. Das Ergebnis: Die Inflation ist nach wie vor die größte Sorge. Gleichzeitig kehrt eine altbekannte Angst wieder zurück.

Das Marktforschungsunternehmen Ipsos befragt die Menschen in Deutschland monatlich dazu, was sie aktuell besorgt. Dabei zeigt sich: Zum ersten Mal seit Dezember des vergangenen Jahres ist die Sorge der Deutschen vor dem Coronavirus wieder deutlich angestiegen. Auf Platz eins steht jedoch die Inflation.

Nachdem die Corona-Angst der Menschen in den Monaten zuvor kontinuierlich schrumpfte, geben inzwischen wieder 27 Prozent der Bundesbürger Corona als einer ihrer drei größten Sorgen an. Das sind 9 Prozentpunkte mehr als noch im Vormonat Juni.



Auf den ersten drei Plätzen in der Sorgenskala der Deutschen rangieren unverändert die Themen Inflation mit 42 Prozent, Armut und soziale Ungleichheit mit 33 Prozent und militärische Konflikte mit 29 Prozent.

Damit bleibt die Geldentwertung die mit Abstand größte Sorge der Deutschen. Wie schon im Juni gaben die Bundesbürger an, dass ihnen die steigenden Preise Kopfzerbrechen bereite. Auch global ist Inflation das Sorgenthema Nummer eins. Im internationalen Vergleich liegen die deutschen Inflationssorgen sogar nur im Mittelfeld. Am häufigsten sorgen sich momentan Befragte in Argentinien mit 65 Prozent, Polen mit 59 Prozent, Chile mit 54 Prozent und der Türkei mit 53 Prozent vor Preissteigerungen.

>> Grafik vergrößern